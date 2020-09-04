СК завершил следственные действия по делу генерал-майора МВД Мельникова

https://static.news.ru/photo/68e3398e-ee84-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России заявил о завершении следственных действий по делу бывшего замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Александра Мельникова, которого обвиняют в попытке получения взятки и мошенничества.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Мельникова и его трёх соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в окончательной редакции в покушении на получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество, — приводит ТАСС выдержку из заявления СК.

Представители защиты и обвинения на данный момент изучают материалы уголовного дела, после чего надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение.

Противоправная деятельность Мельникова и его сообщников была выявлена в ходе оперативных мероприятий управления "М" ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России, — отмечают в Следственном комитете.

Ранее NEWS.ru писал, что генерал-майор Мельников был задержан 24 сентября 2019 года. Он был освобождён от должности указом президента России и содержится в СИЗО.

По версии следствия, к Мельникову обратился Андрей Викол с просьбой возобновить производство по уголовному делу о хищении у его компании денежных средств. За открытие уголовного дела Викол предложил Мельникову взятку в размере 30 млн рублей. Злоупотребив своим положением, генерал-майор добился, чтобы старое дело вновь было открыто, позже его снова закрыли за отсутствием состава преступления.