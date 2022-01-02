СК возбудил два уголовных дела по факту ДТП с автобусом под Рязанью

Региональное управление СК России по Рязанской области заявило о возбуждении уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия, случившаяся сегодня утром, унесла жизни пяти пассажиров, более 20 были ранены.

На место незамедлительно выехала следственная группа следственного управления СК России по Рязанской области. В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия, производят его осмотр, опрос очевидцев, — сообщается на сайте Следственного комитета.

На место аварии также выехал замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

Среди возможных причин катастрофы указываются переутомление водителя, который мог уснуть за рулём, и сильный гололёд на трассе. По предварительной информации, водитель автобуса, погибший в аварии, был трезв.

ДТП произошло около 05:45 утра на трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово. Автобус, в котором находились 52 человека, врезался в опору железнодорожного моста.