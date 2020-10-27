СК РФ предъявил обвинения двум россиянам за нападение на посольство в Киеве

https://static.news.ru/photo/75b1f84a-18f4-11eb-8459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России заочно выдвинул обвинения двум россиянам, принимавшим участие в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения в марте 2016 года на посольство Российской Федерации на Украине, к уголовной ответственности привлечены двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. Им заочно предъявлены обвинения, — цитирует РИА Новости официального представителя СК Светлану Петренко.

По данным следствия, 6 марта 2016 года Агафонов и Белачеу приняли участие в антироссийской акции в Киеве, в рамках которой устроили погром российского посольства.

По этому уголовному делу уже установлены и привлечены к уголовной ответственности семь граждан Украины. Они объявлены в розыск, — отметила представитель Следственного комитета.

Следователи также отмечают, что Михаил Агафонов причастен к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве двумя годами позже.

NEWS.ru сообщал ранее, что 12 июня 2020 года, в День России, возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.