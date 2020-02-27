https://static.news.ru/photo/9d1f24a8-5959-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи пензенского управления СК начали расследовать убийство Екатерины Леченко — знакомой фигурантов дела «Сети» (запрещённой в РФ организации). Девушка пропала весной 2017 года, а в феврале 2020-го издание «Медуза» назвала осуждённых за терроризм пензенских активистов причастными к исчезновению и, возможно, убийству Левченко.

Дело открыто по части первой статьи 105 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — 15 лет лишения свободы. СК потребовал у полиции материалы проверки заявления о пропаже девушки.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела. <...> Будут отработаны все возможные версии произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Мать Левченко 26 февраля признана потерпевшей по делу.

Как писал NEWS.ru, cуд признал «Сеть» террористической организацией.

Осуждены восемь левых активистов из Пензы и Санкт-Петербурга, которых ФСБ посчитала причастными к планированию терактов в 2018 году. Мужчины получили от шести до 18 лет лишения свободы. Дело «Сети» построено на показаниях фигурантов, от которых многие отказались, объяснив, что подверглись пыткам на допросах.

По версии «Медузы», сотрудники ФСБ знали о возможной причастности двух фигурантов дела «Сети» к убийству Левченко и ещё друга Артёма Дорофеева, но замолчали информацию, чтобы не передавать дело СК и не дать адвокатам подозреваемых шанса организовать суд присяжных.