СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову новое обвинение

https://static.news.ru/photo/eecb7b4c-1927-11eb-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили ещё одно обвинение, его заподозрили в подстрекательстве к убийству другого предпринимателя за $50 тысяч.

Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), — приводит РИА Новости сообщение СК.

Анатолия Быкова задержали 7 мая и затем арестовали. В сентябре ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. Кроме того, по версии следствия, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить одного предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.

Ранее NEWS.ru писал, что Быкова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Срок меры пресечения был определён до 6 декабря. Однако 23 октября его снова взяли под стражу.