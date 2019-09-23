https://static.news.ru/photo/45633a9a-de04-11e9-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет начал проверку после жалобы бывшего губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео экс-участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.

По словам юмориста, чиновнику не понравился в его блоге один из вымышленных персонажей, в котором он якобы узнал себя.

Действительно, есть заявление Михайлова по данному факту, сейчас ведётся проверка, — сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления СК.

В обращении, опубликованном 20 сентября, Сасин заявил, что в последние несколько дней его вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Михайлова «с целью возбудить уголовное дело за юмористический блог», уточняет РБК .

Свои видео экс-участник группы КВН называет «пародией на видеоблоги провинциальных политиков старой формации», в них повествование ведётся от лица вымышленного персонажа. Блогер заверил « Курские известия », что составил собирательный образ, не имея в виду какой-то конкретной личности.

Как ранее писал News.ru, Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter. Публикацию, которую следствие считает экстремистской, Синица разместил 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов якобы намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.