Две крупнейших кредитных организации России — «Сбербанк» и ВТБ — стали активно вкладываться в транспортную сферу. Несмотря на конкуренцию, эти госструктуры недавно объединили усилия для вхождения в разработанную ВЭБ.РФ и Минтрансом программу модернизации пассажироперевозок городских агломераций. Кроме того, ВТБ стал владельцем почти четверти активов логистической компании «Транс-контейнер». «Сбербанк» на этом фоне внедряет свою систему оплаты проезда в общественном транспорте, создаёт приложение по продаже автомобилей и развивает сервис доставки. NEWS.ru решил выяснить, с чем связано стремление государственных банков к «непрофильным» для них отраслям.
Стагнация глубинки и расцвет Москвы
Недавно руководители «Сбербанка» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направили главе кабмина Михаилу Мишустину обращение. Как
В публикации издания отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге «Сбербанк» и ВТБ уже работают в сегменте лизинга трамваев и троллейбусов, и для них поддерживаемая государством программа выгодна, поскольку обладает небольшими рисками.
Авторы обращения опасаются, что в нынешнем виде программа «создаёт предпосылки для ограничений на рынке лизинга общественного транспорта» и предусматривает только поддержку ВЭБ и ГТЛК, получивших возможность брать из бюджета средства для лизинга по сниженным ставкам. Эта схема, как утверждают Греф и Костин, «ограничивает или полностью блокирует возможность конкуренции в сегменте».
В Минтрансе пояснили, что проект программы находится в стадии согласования с федеральными органами власти, а замечания банкиров будут рассмотрены при доработке документа. В ВЭБ.РФ добавили, что в рамках городского планирования работают по собственной коммерческой стратегии, не предусматривающей конкуренции с банками. Последние, как отметили в госкорпорации, будут привлекаться в совместные проекты.
Как полагает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, подключение кредитных организаций и госкорпораций к проектам обновления инфраструктуры общественного транспорта может привести к позитивным изменениям в отрасли, находящейся в упадке почти во всех российских городах.
Фактически с начала 1990-х годов система общественного транспорта почти везде жутко стагнировала. Кроме роста автомобилизации, стихийно из-за бедности развивались маршрутки. На языке международного союза общественного транспорта маршрутки называются африканским способом перевозок. Причём, наши африканские коллеги по союзу смеются и говорят, что у них это уже устаревший способ перевозок.
Реальным обновлением парка транспортных средств — автобусов, трамваев — занималась только богатая Москва, немного Казань, в общем два-три города. Как результат — на рубеже 2010-2012 годов мы прошли «крест автомобилизации»: у нас в городах количество автомобилей на тысячу жителей превысило количество регулярных пользователей общественного транспорта. В итоге уровень автомобилизации на тысячу жителей в Москве составляет более 400 единиц, а во Владивостоке — свыше 600. Автомобилей много, и они уже не помещаются на городском асфальте.
Чтобы мотивировать автомобилиста пользоваться общественным транспортом, последний не должен быть таким, как трамваи в большинстве наших городов, — некоторые произведены ещё в социалистической Чехословакии, которой нет уже больше 30 лет. Для решения этой проблемы нужно предложить горожанину качественную альтернативу. И, что важно, — сегодня Россия обладает абсолютным конкурентным производством трамваев и автобусов. Яркий пример — наши трамваи типа «Витязя», которые ездят в Москве и производятся в Твери. То есть, с одной стороны, мы умеем делать эту продукцию, а с другой, надо решать пассажирскую проблему.
По его мнению, основная сложность была в том, что мало кто может позволить себе купить новый транспорт. Чтобы город активно участвовал в обновлении подвижного состава, нужно, чтобы он «был богатым, то есть объём городского бюджета должен быть условно $1500 на человека».
В России этому критерию соответствуют: Москва с большим перевесом, Петербург, Южно-Сахалинск и, кажется, Нижневартовск. И когда у абсолютного большинства российских городов низкая бюджетная обеспеченность, им не до покупки новых трамваев. Вторая вещь: тарифы должны быть где-то на уровне $1,5, только тогда можно говорить о какой-то экономике. А у нас тарифы в большинстве городов — 20-25 рублей. Искали выход из этой ситуации и подключили к этому делу банки и госструктуры, — продолжает Блинкин.
Эксперт уверен, что за счёт тарифа на проезд проблема развития инфраструктуры городского транспорта не решится. Для этого властям необходимо искать другой выход и, как полагает Блинкин, «заинтересованность в этом есть абсолютно у всех».
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов также подчёркивает, что в отличие от Москвы, в провинции наблюдается упадок общественных перевозок, находящихся в руках местных полукриминальных «баронов». Чтобы выбить отрасль из-под влияния последних, власти должны приводить в порядок всю сферу, привлекая для этого и государственные банки.
В Москве с 2015 года произошла транспортная революция, когда автомобиль перестал быть всем, а общественный транспорт перестал быть ничем и начал развиваться, позволяя, наконец, решать коммуникационные задачи, которые ранее казались в мегаполисе нерешаемыми. Но в большинстве регионов ситуация в транспорте просто катастрофична. Там работают разные хищники извоза, которые в час-пик отдают много транспорта, а вечером никуда не уехать, например, нет никакого расписания транспорта, учёта пассажирских потоков. У этих хищников есть желание быстро срубить денег, и эти деньги чаще всего наличные. И если государство будет сейчас приводить транспортную систему в порядок, то там неизбежно будут использоваться карточные расчётные системы, очень значительные денежные потоки, представьте — вся Россия. Мелкие хищники извоза будут вытесняться более крупными игроками, которые окажутся в системах этих двух крупных банков.
Экономист подчёркивает, что если в отрасли есть денежные потоки, то кредитным организациям интересно их обслуживание. Он отмечает, что речь идёт не о крупном кредитовании этой сферы, а о том, «чтобы эти банки вошли в данную схему и таким образом оказались более важными субъектами экономической жизни и обладателями гораздо больших денежных поступлений».
Поэтому здесь их логика понятна. Сама по себе сфера настолько масштабна, что в неё очень выгодно войти сейчас, поскольку в дальнейшем эти позиции можно будет занять уже как монополистам. Естественно, у них на начальных этапах будут затраты. Но в перспективе мимо них эти потоки идти не будут, — добавил Колташов.
Прибыли или социальные блага?
Это далеко не единственное направление работы кредитных организаций с общественными перевозками. Так, в ноябре 2019 года Сбербанк представил новую систему безналичной оплаты проезда. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе, позволяющем пользоваться услугами общественного транспорта по банковской карте, которая станет аналогом единого проездного. В кредитной организации сообщали, что единая электронная система может заработать в ближайшие годы по всей стране.
Похожую систему бесконтактной оплаты реализует в московском метро ВТБ, который в 2018 году
Как считает экономист и политолог Михаил Делягин, в данной ситуации государственные банки ведут себя как частные коммерческие компании. По его мнению, кредитные организации заинтересованы не в развитии инфраструктуры общественного транспорта, а в получении максимальной прибыли.
У нас сейчас не кризис, у нас сейчас экономическая катастрофа — денег нет ни у кого и никаких, перспективы крайне туманны. И банки становятся монополистами по наличию денег, оказываясь в исключительно выгодной ситуации. Они могут покупать, что хотят, как хотят, расширяя сферы своего влияния. Общественный транспорт бывает убыточен, но, [развивая систему бесконтантной оплаты, банки] инвестируют не в общественный транспорт как таковой, а создают систему оплаты. Грубо говоря, они создают не троллейбус, а систему, которая позволяет их картой платить в троллейбусе, и будут иметь с этого доход. Я так понимаю, они не рассматривают общественные блага как цель своих инвестиций. Формально они являются государственными, а ведут себя как частные банки. И я думаю, что они просчитывали риски. Они могут ошибиться, но с коммерческой точки зрения всё выглядит весьма симпатично. Будущее принадлежит финансовым институтам, которые осуществляют интеграцию банковских услуг в повседневную жизнь. Вот «Сбербанк» этим и занимается.
Как полагает Василий Колташов, данная ситуация будет в интересах местных администраций, которые «по одному телефонному звонку» получат готовую онлайн-систему для оплаты проезда в общественном транспорте.
Ещё одной нишей, в которую заходят госбанки, стала продажа частного автотранспорта. Так, в сентябре 2019 года стало известно, что Сбербанк собирается запустить маркетплейс по продаже автомобилей и позднее через ООО «Цифровые активы» стал единственным владельцем компании «СберАвто» — одноимённое многофункциональное мобильное предложение для сделок по машинам было представлено в апреле. В июне в маркетплейсе «СберАвто» начались продажи автомобилей напрямую от производителей.
Создание такого сегмента Михаил Блинкин считает маркетинговым ходом и «позитивной рутиной». В качестве примера он привёл положительную роль приложений, изменивших общественные пассажироперевозки.
Приложения изменили формат пользования общественным транспортом. Мало-мальски продвинутый пассажир не будет ждать на остановке, не посмотрев, когда придёт автобус. Более того, нельзя не сказать про таксомоторный и каршеринговый сервисы: если каршеринга в помине не было, а такси существовало в 1950-е годы, так и оставалось таким же до появления мобильных приложений, — резюмировал эксперт.
NEWS.ru направил запросы в два госбанка с просьбой рассказать о том, какие планы они строят в отношении транспортно-логистической сферы. В ВТБ проинформировали, что их группа «традиционно участвует в проектах развития транспортной отрасли», а также «сотрудничает с компаниями сегмента, предоставляя им финансовые услуги». Так, «ВТБ Лизинг» имеет лизинговый портфель по МСФО — 430 млрд рублей, из которого более 90% приходятся на транспорт. Помимо этого, в портфель «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» «входят платные дороги общей протяжённостью свыше 200 км, аэропорты, обслуживающие более 20 млн пассажиров в год, глубоководные портовые терминалы с пропускной способностью свыше 15 млн тонн зерновых грузов в год и другие активы».
В «Сбербанке» заявили, что «воздержатся от комментариев».
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.
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