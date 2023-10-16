Руководство «Роснано» заподозрили в преднамеренных убытках Депутат Гаджиев: менеджмент «Роснано» необходимо досконально проверить

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Руководство «Роснано» допустило ошибки, которые привели корпорацию к огромным убыткам, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. По его словам, инициированная депутатами проверка призвана установить виновных и привлечь их к ответственности.

Очевидно, что менеджмент в «Роснано» допускал ошибки, не исключено, что преднамеренно. Необходимо досконально все проверить и принять решения, чтобы подобное не повторялось в будущем, а виновные должностные лица были привлечены к ответственности, — подчеркнул Гаджиев.

По его словам, проблема касается не только «Роснано» или бывшего руководителя компании Анатолия Чубайса.

Идет проверка всех структур и, естественно, «Роснано» не может стать исключением. Хотя, конечно, нельзя не признать особую роль этой корпорации, учитывая то, какие бюджетные средства были в нее вложены. Любые инвестиции должны приносить прибыль, пользу обществу, поэтому когда мы видим огромные убытки, то это вызывает логичные вопросы, — пояснил парламентарий.

Госдума поручила комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по экономической политике запросить в правительстве РФ информацию о финансовых результатах деятельности компании «Роснано» за весь период ее существования.

Ранее стало известно, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс закупил и развез гуманитарную помощь для жителей Израиля, пострадавших в результате нападения палестинского движения ХАМАС.