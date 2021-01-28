Расследование NEWS.ru: как тратятся миллиарды на страхование силовиков

Ежегодно МВД, Росгвардия, Минобороны, ФСИН и МЧС тратят миллиарды рублей из бюджета на обязательное государственное страхование своих сотрудников в случае их гибели, увечий или получения инвалидности. Некоторые ведомства при этом отказываются вести дела со страховыми компаниями, предлагающими наиболее маленькие суммы, предпочитая заключать более дорогостоящие контракты. Часть тендеров закрыта на основании решения правительства о засекречивании госзакупок отдельных силовых ведомств. Несмотря на это, NEWS.ru выяснил, сколько силовые ведомства тратят на страхование своих сотрудников, и, основываясь на данных открытых источников, сравнил эти расходы с объёмом реальных выплат.
Что такое ОГС
Обязательное государственное страхование (ОГС) сотрудников отдельных ведомств предусмотрено федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ. Соответствующие выплаты положены военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии в случае их гибели либо получения инвалидности и увечий во время службы и в течении года после увольнения.
Изначально законом было установлено, что в случае гибели застрахованного лица его родным или близким выплачивается не менее 2 млн рублей, при получении инвалидности I группы — 1,5 млн рублей, II группы — 1 млн рублей, III группы — 500 тысяч рублей. При получении тяжёлого увечья страховая компания выплачивает 200 тысяч рублей, лёгкого увечья — 50 тысяч рублей. Однако ежегодно размер этих выплат индексируется «с учётом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
Сейчас за гибель сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии страховщики платят 2 752 451 рубль 64 копейки. За получение инвалидности I группы — 2 064 338 рублей 74 копейки, II группы — 1 376 225 рублей 82 копейки, III группы — 688 112 рублей 92 копейки. За получение тяжёлого увечья сотрудникам этих ведомств положено 275 245 рублей 16 копеек, лёгкого увечья — 68 811 рублей 29 копеек.
Несколько иные тарифы установлены военнослужащим и тем, кто призван на военные сборы. Например, за гибель военного страховая компания платит его родственникам или близким единовременное в размере 4 128 677 рублей 45 копеек. В случае увольнения со службы или отчисления с военных сборов вследствие военной травмы военные-контрактники получают 2 752 451 рубль 64 копейки, а призывники или участники военных сборов — 1 376 225 рублей 82 копейки.
Согласно 52-ФЗ страховщиками по ОГС являются страховые компании, которые «выбираются в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Конкурсы по отбору таких компаний проводят страхователи, то есть федеральные органы — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСИН и МЧС.
Примечательно, что почти во всех указанных ведомствах в настоящее время страховщиком является АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ), основанное как дочернее предприятие «Газпрома». К нему имеют отношение также структуры миллиардера Юрия Ковальчука, родственника президента Владимира Путина Михаила Шеломова, ВТБ и другие компании.
МВД
В ноябре 2019 года МВД
Результаты этого конкурса пыталась оспорить другая компания — «Росгосстрах». В конце 2019 года она
Предыдущий тендер со стартовой ценой 11 209 845 979 рублей 36 копеек был
Также МВД объявляло аналогичный тендер на тот же период со стартовой ценой 13 749 243 219,52 рубля. На него
В 2017 году МВД
Ранее МВД
В 2016 году конкурс на страхование работников МВД дважды
В конце 2015 года МВД
Из конкурсной документации МВД
В 2016 году всего было застраховано 823 тысячи сотрудников МВД, из них 22 377 получили выплаты на сумму 6 602 372 340 рублей, в 2017-м — из 755 382 застрахованных сотрудников 20 422 получили 6 173 584 000 рублей, в 2018-м — из 740 085 сотрудников страховки получили 18 748 на общую сумму 5 414 550 000 рублей, в январе — сентябре 2019-го из 740 085 человек 4875 получили страховые выплаты на сумму 1 826 269 400 рублей.
Как видно, фактически выплаченные суммы всегда уступают средствам, которые ведомство ежегодно тратит на страхование.
Росгвардия
Как самостоятельное ведомство Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ стала участвовать в госзакупках на оказание услуг по ОГС своих сотрудников только в начале 2018 года. Тогда она
Недавно ведомство
Стоит напомнить, что в 2019 году Росгвардия
По подсчётам СМИ, среднегодовая сумма средств, выделенных на страхование,
Как сообщил NEWS.ru представитель ведомства, информация о погибших сотрудниках или получивших травмы «ограниченного пользования», поэтому она не публикуется. В открытом доступе нет даже данных о штатной численности ведомства. Если говорить о внутренних войсках МВД, на базе которых создавалось ведомство, их численность в 2016 году
ФСИН
Это ведомство отличается от других структур относительной открытостью информации по закупкам услуг по ОГС жизни и здоровья своих сотрудников. При этом на протяжении пяти лет подряд оно заключало контракты со страховыми компаниями, которые, заявляясь на конкурсы, предлагали за свои услуги более высокую цену, чем конкуренты.
Что касается 2021 года, то тендер
В 2020 году начальная цена на оказание услуг по страхованию 226 575 сотрудников ФСИН составляла 1 268 093 300 рублей. Один из участников — АО «Московская акционерная страховая компания» (МАКС)— предлагала за свои услуги 1 192 007 702 рубля, но победителем был
Всего за три квартала 2020 года (более поздних данных в конкурсной документации нет) было 541 обращение за выплатами, из которых оплачены 452 страховых случая, в том числе 27 смертей сотрудников (всего по факту гибели поступило 54 обращения). Общая сумма компенсации за этот период составила 244 684 266 рубля 41 копейка.
В 2019 году стартовая цена тендера
Всего за 2019 год от сотрудников ФСИН и их близких было 1383 обращения за выплатами, из которых оплачены 1230 страховых случаев, в том числе 53 смерти сотрудников (всего в связи с гибелью поступило 76 обращений). Общая сумма компенсации за этот период составила 481 077 780 рублей.
В 2018 году на страхование 230 766 работников ФСИН собиралась
Всего за тот период было 1391 обращение за выплатами сорудникам ФСИН и их родственникам, из которых оплачены 1298 страховых случаев, в том числе 50 смертей (всего по факту гибели за 2018 год поступило 57 обращений). Общая сумма компенсации составила 489 747 770 рублей.
Стартовая цена на оказание страховых услуг для 244 884 сотрудников тюремного ведомства в 2017 году
За страховыми выплатами работникам ФСИН или их близким в 2017 году обращались 1683 раза, из них 1582 страховых случая оплачены, в том числе 78 смертей сотрудников (всего за год по факту гибели работников уголовно-исполнительной системы поступило 94 обращения). Общая сумма компенсации за год составила 701 629 400 рублей.
В 2016 году ФСИН
Победителем также оказалось ОАО «Чрезвычайная страховая компания», снизившая сумму незначительно — до 1 806 287 541 рубля 75 копеек. Другой участник — ПАО «Ингосстрах» — предлагал более дешёвые услуги за 1 698 090 919 рублей, но не выиграл конккурс.
Как следует из документации на сайте госзакупок, в 2016 году было 2384 обращения за компенсациями, из которых оплачены 1690 страховых случаев. Из них 71 смерть сотрудников ФСИН (всего по факту гибели за это время поступило 152 обращения). Общая сумма компенсаций в том году составила 654 358 500 рублей.
И снова, фактические выплаты в несколько раз меньше ежегодных трат на страхование.
Кстати, 2018 году основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин
Минобороны
На закупку услуг по ОГС в 2020-2021 годах военное ведомство
Судя по открытой информации, закрытый конкурс
В предыдущие годы информация по закупкам была более открытой. Так, на аналогичные услуги в 2018-2019 годы Минобороны
В обосновании начальной цены ведомство указывало, что Минфином «доведены лимиты бюджетных обязательств» на ОГС жизни и здоровья военнослужащих и людей, призванных на военные сборы в размере 5 679 550 300 рублей в 2018 году и на аналогичную сумму в 2019-м.
Из конкурсной документации на этот период можно узнать, что в 2018 году общее число застрахованных должно было составить 1 137 300 человек, в том числе 793 550 действующих военнослужащих и 343 750 планируемых к увольнению, а 2019-м — 1 123 150 (779 400 и 343 750 соответственно).
В 2017 году Минобороны
Как следует из конкурсной документации, в 2017 году общее число застрахованных должно было составить 1 322 900 человек, в том числе 1 015 300 действующих военнослужащих и 307 600 планируемых к увольнению.
Для оказания услуг по ОГС в 2015-2016 годы Минобороны
В 2015 году общее число застрахованных составило 1 172 023 человека, в том числе 867 829 действующих военнослужащих и 304 194 планируемых к увольнению. В 2016-м — 1 191 095 (914 190 и 276 905 соответственно).
МЧС
Тендер на ОГС сотрудников МЧС на 2020-2022 годы
Победителем конкурса опять-таки был признан СОГАЗ (который, судя по информации на его сайте,
Как следует из конкурсной документации, страхованию в 2020 году подлежали 7 759 военнослужащих спасательных воинских формирований и граждан, уволенных с военной службы, а также 131 411 сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России и также уволенные оттуда в течение года. В 2021 и 2022 годы количество лиц, подлежащих страхованию, прогнозируется по аналогии как в 2020 году, сказано в техническом задании.
В 2019 МЧС
На страхование 7 252 военнослужащих-спасателей и 117 062 пожарных в 2018 году МЧС
В 2017 году МЧС
Тогда СОГАЗ, с которым заключили контракт, снизил цену до 1 101 259 294 рублей, а его конкурент «Ингосстрах» предлагал за свои услуги несколько выше — 1 134 651 371 рубль 55 копеек.
Ранее МЧС
Выводы
Некоторые подпадающие под ОГС ведомства — ФСИН, Минобороны и МЧС — заключали договоры с претендентами, которые снижали свои расценки меньше, чем их проигравшие конкуренты.
В целом, информация о госзакупках в данной сфере является непрозрачной, публикуется рядом ведомств не в полном объёме. Наиболее подробные данные в конкурсной документации изложили только МВД и ФСИН. Однако в тех случаях когда данные открыты, становится очевидно что государству было бы значительно выгоднее оплачивать компенсации погибшим силовикам из бюджета, чем тратить гораздо большую сумму на коллективную страховку.