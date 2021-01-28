Расследование NEWS.ru: как тратятся миллиарды на страхование силовиков

Ежегодно МВД, Росгвардия, Минобороны, ФСИН и МЧС тратят миллиарды рублей из бюджета на обязательное государственное страхование своих сотрудников в случае их гибели, увечий или получения инвалидности. Некоторые ведомства при этом отказываются вести дела со страховыми компаниями, предлагающими наиболее маленькие суммы, предпочитая заключать более дорогостоящие контракты. Часть тендеров закрыта на основании решения правительства о засекречивании госзакупок отдельных силовых ведомств. Несмотря на это, NEWS.ru выяснил, сколько силовые ведомства тратят на страхование своих сотрудников, и, основываясь на данных открытых источников, сравнил эти расходы с объёмом реальных выплат.

Что такое ОГС

Обязательное государственное страхование (ОГС) сотрудников отдельных ведомств предусмотрено федеральным законом от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ. Соответствующие выплаты положены военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии в случае их гибели либо получения инвалидности и увечий во время службы и в течении года после увольнения.

Изначально законом было установлено, что в случае гибели застрахованного лица его родным или близким выплачивается не менее 2 млн рублей, при получении инвалидности I группы — 1,5 млн рублей, II группы — 1 млн рублей, III группы — 500 тысяч рублей. При получении тяжёлого увечья страховая компания выплачивает 200 тысяч рублей, лёгкого увечья — 50 тысяч рублей. Однако ежегодно размер этих выплат индексируется «с учётом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Сейчас за гибель сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии страховщики платят 2 752 451 рубль 64 копейки. За получение инвалидности I группы — 2 064 338 рублей 74 копейки, II группы — 1 376 225 рублей 82 копейки, III группы — 688 112 рублей 92 копейки. За получение тяжёлого увечья сотрудникам этих ведомств положено 275 245 рублей 16 копеек, лёгкого увечья — 68 811 рублей 29 копеек.

Несколько иные тарифы установлены военнослужащим и тем, кто призван на военные сборы. Например, за гибель военного страховая компания платит его родственникам или близким единовременное в размере 4 128 677 рублей 45 копеек. В случае увольнения со службы или отчисления с военных сборов вследствие военной травмы военные-контрактники получают 2 752 451 рубль 64 копейки, а призывники или участники военных сборов — 1 376 225 рублей 82 копейки.

Согласно 52-ФЗ страховщиками по ОГС являются страховые компании, которые «выбираются в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Конкурсы по отбору таких компаний проводят страхователи, то есть федеральные органы — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСИН и МЧС.

Примечательно, что почти во всех указанных ведомствах в настоящее время страховщиком является АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ), основанное как дочернее предприятие «Газпрома». К нему имеют отношение также структуры миллиардера Юрия Ковальчука, родственника президента Владимира Путина Михаила Шеломова, ВТБ и другие компании.

МВД

В ноябре 2019 года МВД разместило на сайте госзакупок извещение об оказании услуг по ОГС жизни и здоровья 758 799 своих сотрудников в 2020–2021 годах со стартовой ценой 14 887 262 235 рублей 13 копеек. На конкурс заявились две компании — АО «Московская акционерная страховая компания» (МАКС) и АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ). Первое снизило цену до 13,2 млрд рублей, второе — до 12,5 млрд рублей и стало победителем.

Результаты этого конкурса пыталась оспорить другая компания — «Росгосстрах». В конце 2019 года она обращалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой приостановить закупку, которая, по мнению заявителя, проходила с серьёзными нарушениями установленной законодательством процедуры. В «Росгосстрахе» отмечали, что оператор электронной торговой площадки (АО «Единая электронная торговая площадка») получил отказ в блокировке финансового обеспечения по закупке на спецсчёте АО «СОГАЗ», однако данная структура не была исключена из числа претендентов на заключение договора страхования. Позднее ФАС заморозила конкурс, но в январе 2020 года СОГАЗ и МВД всё же заключили 12,5-миллиардное соглашение.

Предыдущий тендер со стартовой ценой 11 209 845 979 рублей 36 копеек был объявлен МВД на 2018–2019 годы. Тогда страхованию подлежали 740 085 человек. Единственным поставщиком услуг ОГС для министерства кабмин в июле 2018 года определил ООО «СК „ВТБ-страхование“», которое и получило контракт. Однако уже в октябре 2018-го победитель был продан группе «СОГАЗ».

Также МВД объявляло аналогичный тендер на тот же период со стартовой ценой 13 749 243 219,52 рубля. На него заявились упомянутое ООО СК «ВТБ-Страхование», которое предложило за свои услуги 13,748 млрд рублей, но второй участник — ООО «Центральное страховое общество» выставило более низкую сумму в 13,746 млрд, став победителем конкурса. В январе 2018 года с этой компанией заключили контракт, но через четыре месяца Центробанк отозвал у неё лицензию, после чего в июне 2018-го МВД было вынуждено расторгнуть контракт.

В 2017 году МВД публиковало извещение о проведении совместного закрытого конкурса на страхование как собственных сотрудников, так и представителей Росгвардии, которая выделилась из структуры министерства в отдельное ведомство годом ранее. Начальная цена составляла 8 159 044 100 рублей, в том числе 6 874 626 000 на страхование сотрудников внутренних дел, и 1 284 418 100 рублей — «гвардейцев». О победителе на сайте госзакупок не говорится, как и не раскрыты другие детали тендера.

Ранее МВД объявляло извещение о конкурсе на страхование 723 915 действующих и 32 944 уволившихся сотрудников в 2017 году на общую сумму 6 874 626 000, но конкурс не состоялся.

В 2016 году конкурс на страхование работников МВД дважды признавался несостоявшимся из-за отсутствия заявок от страховщиков. В итоге годовой контракт заключили только в сентябре 2016 года с компанией «Арсенал», которая получила более 7 млрд рублей страховой премии. На сайте госзакупок МВД разместило два аналогичных извещения ( первое и второе ), оба на сумму 7 482 881 700 рублей. В конкурсной документации также говорилось про страхование сотрудников МВД и Росгвардии.

В конце 2015 года МВД объявило закрытый конкурс на обязательное государственное страхование жизни и здоровья в 2016–2018 годы военнослужащих внутренних войск, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ. Начальная сумма составляла более 22,4 млрд рублей, но ни один страховщик не стал участвовать в процедуре. Компании объясняли это тем, что ведомство якобы снижало расходы, из-за чего «прибыльность сходила на нет, а в последние годы обслуживание МВД обходилось страховщикам в ноль».

Из конкурсной документации МВД следует , что в 2016 году погибли и умерли в период прохождения службы 638 сотрудников, умерли в течение одного года после увольнения со службы — 144, получили тяжёлые увечья 4174, в 2017-м — 548, 119 и 4037 соответственно, в 2018-м — 477 (по другим данным — 446 человек ), 98 и 3631, в январе — сентябре 2019 года — 117, 29 и 601.

В 2016 году всего было застраховано 823 тысячи сотрудников МВД, из них 22 377 получили выплаты на сумму 6 602 372 340 рублей, в 2017-м — из 755 382 застрахованных сотрудников 20 422 получили 6 173 584 000 рублей, в 2018-м — из 740 085 сотрудников страховки получили 18 748 на общую сумму 5 414 550 000 рублей, в январе — сентябре 2019-го из 740 085 человек 4875 получили страховые выплаты на сумму 1 826 269 400 рублей.

Как видно, фактически выплаченные суммы всегда уступают средствам, которые ведомство ежегодно тратит на страхование.

Росгвардия

Как самостоятельное ведомство Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ стала участвовать в госзакупках на оказание услуг по ОГС своих сотрудников только в начале 2018 года. Тогда она объявила закрытый тендер на 2019–2020 годы со стартовой ценой 6 147 568 440 рублей 95 копеек. Сколько претендентов заявлялись на конкурс — неизвестно. На сайте ведомства сказано , что победителем оказался СОГАЗ.

Недавно ведомство объявило извещение о проведении закрытого конкурса на 2021–2022 годы со стартовой ценой 3 701 855 051,06 рубля. Пока идёт подача заявок.

Стоит напомнить, что в 2019 году Росгвардия выступила с инициативой засекретить свои закупки, предложив внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использовать закрытые способы определения поставщиков сейчас могут Минобороны, ФСБ, Служба внешней разведки, а также подведомственные им структуры.

По подсчётам СМИ, среднегодовая сумма средств, выделенных на страхование, уменьшилась на 9,7%. Предыдущие три года страховка для сотрудников Росгвардии обходилась в среднем в 2 млрд 49 млн рублей, в следующие два на эти цели будет потрачено по 1 млрд 850 млн рублей.

Как сообщил NEWS.ru представитель ведомства, информация о погибших сотрудниках или получивших травмы «ограниченного пользования», поэтому она не публикуется. В открытом доступе нет даже данных о штатной численности ведомства. Если говорить о внутренних войсках МВД, на базе которых создавалось ведомство, их численность в 2016 году составляла около 170 тысяч человек. В 2017 году говорилось о 340 тысячах человек, по состоянию на начало 2020 года штат ведомства оценивался в 300–400 тысяч человек.

ФСИН

Это ведомство отличается от других структур относительной открытостью информации по закупкам услуг по ОГС жизни и здоровья своих сотрудников. При этом на протяжении пяти лет подряд оно заключало контракты со страховыми компаниями, которые, заявляясь на конкурсы, предлагали за свои услуги более высокую цену, чем конкуренты.

Что касается 2021 года, то тендер объявлен только 21 января и пока процедура находится на стадии подачи заявок. Стартовая цена — 1 318 467 800 рублей. Всего планируется застраховать 216 050 сотрудников.

В 2020 году начальная цена на оказание услуг по страхованию 226 575 сотрудников ФСИН составляла 1 268 093 300 рублей. Один из участников — АО «Московская акционерная страховая компания» (МАКС)— предлагала за свои услуги 1 192 007 702 рубля, но победителем был определён СОГАЗ, снизивший сумму до 1 260 631 759 рублей 43 копеек.

Всего за три квартала 2020 года (более поздних данных в конкурсной документации нет) было 541 обращение за выплатами, из которых оплачены 452 страховых случая, в том числе 27 смертей сотрудников (всего по факту гибели поступило 54 обращения). Общая сумма компенсации за этот период составила 244 684 266 рубля 41 копейка.

В 2019 году стартовая цена тендера составляла 1 574 955 541 рубль за ОГС 219 562 человека. Тогда конкурс выиграло ПАО «Росгосстрах», снизившее сумму до 1 466 830 049 рублей, а его конкурент СОГАЗ, предложивший ещё более низкие расценки — 1 240 644 460 рублей 84 копейки — оказался аутсайдером.

Всего за 2019 год от сотрудников ФСИН и их близких было 1383 обращения за выплатами, из которых оплачены 1230 страховых случаев, в том числе 53 смерти сотрудников (всего в связи с гибелью поступило 76 обращений). Общая сумма компенсации за этот период составила 481 077 780 рублей.

В 2018 году на страхование 230 766 работников ФСИН собиралась потратить 1 723 382 600 рублей. Тогда на конкурс также заявился СОГАЗ со своей пониженной суммой 1 620 021 165 рублей 54 копейки, но победителем определили ООО СК «ВТБ Страхование», которое предложило за свои услуги 1 722 384 840 рублей 73 копейки. Но, как уже было сказано, в том же году победитель был куплен проигравшей стороной.

Всего за тот период было 1391 обращение за выплатами сорудникам ФСИН и их родственникам, из которых оплачены 1298 страховых случаев, в том числе 50 смертей (всего по факту гибели за 2018 год поступило 57 обращений). Общая сумма компенсации составила 489 747 770 рублей.

Стартовая цена на оказание страховых услуг для 244 884 сотрудников тюремного ведомства в 2017 году составляла 1 806 479 700 рублей. Тогда на конкурс заявились две копании: МАКС, снизивший сумму до 1 698 090 918 рублей и ОАО «Чрезвычайная страховая компания», которое предложило более высокие расценки (1 805 453 234,46 рубля), но также оказалось победителем.

За страховыми выплатами работникам ФСИН или их близким в 2017 году обращались 1683 раза, из них 1582 страховых случая оплачены, в том числе 78 смертей сотрудников (всего за год по факту гибели работников уголовно-исполнительной системы поступило 94 обращения). Общая сумма компенсации за год составила 701 629 400 рублей.

В 2016 году ФСИН определила стартовую цену для претендентов в 1 806 479 700 рублей, за которые надо было необходимо застраховать 247 284 человека.

Победителем также оказалось ОАО «Чрезвычайная страховая компания», снизившая сумму незначительно — до 1 806 287 541 рубля 75 копеек. Другой участник — ПАО «Ингосстрах» — предлагал более дешёвые услуги за 1 698 090 919 рублей, но не выиграл конккурс.

Как следует из документации на сайте госзакупок, в 2016 году было 2384 обращения за компенсациями, из которых оплачены 1690 страховых случаев. Из них 71 смерть сотрудников ФСИН (всего по факту гибели за это время поступило 152 обращения). Общая сумма компенсаций в том году составила 654 358 500 рублей.

И снова, фактические выплаты в несколько раз меньше ежегодных трат на страхование.

Кстати, 2018 году основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обращал внимание на то, что ФСИН несколько лет назад заключала госконтракты на сумму более 1,5 млрд рублей с ОАО «Чрезвычайная страховая компания», входившая в группу «Ингосстрах», отказываясь от более выгодных предложений конкурентов. По его словам, «реализация конкурсных процедур осуществлялась финансово-экономическим и правовым управлениями ФСИН под руководством [впоследствии осуждённого за коррупцию замдиректора службы Олега] Коршунова и [начальника правового управленияя Леонида] Климакова в обстановке строжайшей секретности». Также правозащитник отмечал, что в 2006-2013 годах, до перехода на работу во ФСИН, Климаков занимал крупные должности в «Ингосстрахе», не исключая, что чиновник мог лоббировать интересы своего прежнего работодателя. После того, как эта информация стала достоянием гласности, Леонид Климаков лишился должности во ФСИН.

Минобороны

На закупку услуг по ОГС в 2020-2021 годах военное ведомство определило стартовую цену 9 007 677 232 рубля 38 копеек. Какие-либо подробности об участниках торгов и итоговой сумме контракта в конкурсной документации не раскрывается, поскольку она, как сказано в извещении, «не подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 года № 1428 „Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства“».

Судя по открытой информации, закрытый конкурс выиграл СОГАЗ, с которым министерство подписало контракт 25 декабря 2019 года.

В предыдущие годы информация по закупкам была более открытой. Так, на аналогичные услуги в 2018-2019 годы Минобороны назначало стартовую цену 11 246 450 475 рублей 23 копейки. На конкурс заявлялись два участника — МАКС, который снизил сумму до 10 571 520 330 рублей и СОГАЗ, установивший более высокие расценки — 10 987 194 587,68. Однако это не помешало второй компании выиграть тендер.

В обосновании начальной цены ведомство указывало, что Минфином «доведены лимиты бюджетных обязательств» на ОГС жизни и здоровья военнослужащих и людей, призванных на военные сборы в размере 5 679 550 300 рублей в 2018 году и на аналогичную сумму в 2019-м.

Из конкурсной документации на этот период можно узнать, что в 2018 году общее число застрахованных должно было составить 1 137 300 человек, в том числе 793 550 действующих военнослужащих и 343 750 планируемых к увольнению, а 2019-м — 1 123 150 (779 400 и 343 750 соответственно).

В 2017 году Минобороны установило стартовую цену в размере 5 677 630 200 рублей, также в конкурсной документации ссылаясь на нормативы Минфина. Победителем конкурса также оказался СОГАЗ, снизивший сумму 5 503 908 847 рублей 61 копейки. С предложившим ещё более низкую цену в 5 080 000 000 рублей МАКСом Минобороны также не стало заключать контракт.

Как следует из конкурсной документации, в 2017 году общее число застрахованных должно было составить 1 322 900 человек, в том числе 1 015 300 действующих военнослужащих и 307 600 планируемых к увольнению.

Для оказания услуг по ОГС в 2015-2016 годы Минобороны устанавливало стартовую цену 10 992 620 400 рублей. Тогда конкурс также выиграл СОГАЗ, снизивший сумму до 10 576 234 918 рублей 80 копеек. Его конкурент АО «Ингосстрах» предлагал застраховать военных по более низкой расценке — за 10 370 396 603 рубля 80 копеек.

В 2015 году общее число застрахованных составило 1 172 023 человека, в том числе 867 829 действующих военнослужащих и 304 194 планируемых к увольнению. В 2016-м — 1 191 095 (914 190 и 276 905 соответственно).

МЧС

Тендер на ОГС сотрудников МЧС на 2020-2022 годы объявило ведомственное ФКУ «Центральная база измерительной техники». Начальная сумма составила 3 416 883 557 рублей 10 копеек.

Победителем конкурса опять-таки был признан СОГАЗ (который, судя по информации на его сайте, сотрудничает с МЧС с 2013 года), согласившийся оказать страховые услуги за 3 221 014 498 рублей 20 копеек. Его конкурент — МАКС — предлагал сделать это же за куда более низкую сумму а 2 430 000 000 рублей.

Как следует из конкурсной документации, страхованию в 2020 году подлежали 7 759 военнослужащих спасательных воинских формирований и граждан, уволенных с военной службы, а также 131 411 сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России и также уволенные оттуда в течение года. В 2021 и 2022 годы количество лиц, подлежащих страхованию, прогнозируется по аналогии как в 2020 году, сказано в техническом задании.

В 2019 МЧС предлагало за страхование 7 484 военнослужащих спасательных формирований и 116 076 сотрудников противопожарной службы 1 099 994 843 рублей 16 копеек. СОГАЗ, ставший победителем, снизил цену контракта до 1 088 338 832 рублей 28 копеек. Его конкурент — МАКС — предлагал 801 000 000 рублей.

На страхование 7 252 военнослужащих-спасателей и 117 062 пожарных в 2018 году МЧС устанавливало стартовую цену в 999 957 063 рубля 69 копеек. На конкурс тогда заявился только СОГАЗ, который заключил контракт на означенную сумму.

В 2017 году МЧС выставило стартовую цену в 1 134 681 300 рублей. Тогда, как следует из документации, под программу ОГС подпадали 7 066 военнослужащих спасательных формирований и 129 972 сотрудников противопожарной службы.

Тогда СОГАЗ, с которым заключили контракт, снизил цену до 1 101 259 294 рублей, а его конкурент «Ингосстрах» предлагал за свои услуги несколько выше — 1 134 651 371 рубль 55 копеек.

Ранее МЧС объявило тендер на услуги ОГС в 2016 году с максимальной ценой 1 148 049 107 рублей 99 копеек. Страхованию в тот период подлежали 7 646 военнослужащих ведомства и 135 810 пожарных. Тогда СОГАЗ заключил контракт на сумму 1 143 397 398 рублей 72 копейки. Вторым участником выступил МАКС, который предлагал за свои услуги чуть ниже — 1 079 166 161 рубль 51 копейку.

Выводы

Некоторые подпадающие под ОГС ведомства — ФСИН, Минобороны и МЧС — заключали договоры с претендентами, которые снижали свои расценки меньше, чем их проигравшие конкуренты.

В целом, информация о госзакупках в данной сфере является непрозрачной, публикуется рядом ведомств не в полном объёме. Наиболее подробные данные в конкурсной документации изложили только МВД и ФСИН. Однако в тех случаях когда данные открыты, становится очевидно что государству было бы значительно выгоднее оплачивать компенсации погибшим силовикам из бюджета, чем тратить гораздо большую сумму на коллективную страховку.