Промежуточная цель: что стоит за обысками в Минэнерго

После обысков в Минэнерго России и подведомственных ему структурах задержан замминистра Анатолий Тихонов, которому инкриминируется мошенничество со значительными суммами бюджетных средств. NEWS.ru разбирался в озвученной фабуле следствия и пришёл к выводу, что за новым антикоррупционным уголовным делом может скрываться намерение неких интересантов захватить крупнейшую в России IT-империю, плотно работающую с госзаказом. Что касается самого Тихонова, источник в банковской сфере рассказал, что чиновник мог попасть органам на карандаш ещё во время своей работы во Внешэкономбанке.

Плановая система

О задержании Тихонова сообщил «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах. По его данным, речь идёт о крупных хищениях на проекте ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА), которое Тихонов возглавлял до назначения замминистра. Проект был связан с разработкой государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), на которую было выделено около миллиарда рублей. Сумма ущерба оценивается в 603 млн рублей.

Анатолий Тихонов minenergo.gov.ru

По сообщению издания, следствие считает, что хищения совершались в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, по которой и финансировался ГИС ТЭК. В его рамках были заключены госконтракты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и поставку необходимого оборудования для функционирования системы. По версии ФСБ и СК, пишет «Коммерсант», Тихонов и его предполагаемые сообщники не позднее октября 2014 года вошли в сговор с коммерческими организациями хищения бюджетных денег. В июле 2019 года Анатолий Тихонов покинул пост главы ФГБУ РЭА и был назначен замминистра энергетики, курируя в новой должности всё тот же проект.

ГИС ТЭК — охватывающая всю страну информационная система, отражающая основные показатели работы объектов энергетики как государственных, так и коммерческих. Это нужно для оценки состояния и прогнозирования развития отрасли. Создавать систему начали в 2014 году, хотя готовить для этого законодательную базу начали гораздо раньше. В 2019 году проект начал работать в опытном режиме. По официальным данным сейчас он охватывает: по нефтяной промышленности — 390 компаний; по газовой — 382 компании; по угольной, торфяной, сланцевой промышленности — 335 компаний; по электроэнергетике и теплоэнергетике — свыше 836 генерирующих, свыше 97 сбытовых и более 2000 энергосетевых компаний.

Странные конкурсы

Как выяснил NEWS.ru, запуск ГИС ТЭК проходил непросто, её эксплуатация должна была начаться ещё 1 октября 2015 года. Однако на этапе приёмки работ по основному госконтракту суммой 600 млн рублей оказалось, что исполнитель не выполнил в срок все обязательства. Тендер планировали объявить ещё в 2013 году, но процесс задержался. Подрядчиком в итоге стала компания «Ланит», которая выиграла конкурс как раз 17 октября 2014 года, в тот период, когда, по версии следствия, у куратора проекта Анатолия Тихонова и его предполагаемых сообщников окончательно сложился преступный план. Начальная цена лота составляла 700 млн рублей, «Ланит» предложил выполнить заказ за 607 млн. Правда её ближайший конкурент, компания R-Style, сбила цену ещё ниже — до 590 млн, однако по сумме баллов уступила «Ланиту». Предмет договора был обозначен — как выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

zakupki.gov.ru

В мае 2017 года коллегия Счётной палаты рассмотрела отчёт о проверке бюджетных трат на этот проект, обнаружив, что «расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства, кроме того, «ненадлежащая приёмка привела к поставке оборудования, непригодного для создания информационной системы». Так, в 2014 году никаких работ фактически не проводилось, однако деньги уже выделялись — ЗАО «Ланит» получило аванс в сумме 155 млн рублей. Были допущены нарушения и в ходе самого конкурса.

С такими же «проблемами» в 2015 году были заключены договоры на поставку программно-аппаратного комплекса стоимостью 101 млн рублей с ЗАО «Ресурс Сервис» и на поставку системы хранения данных за 70 млн рублей с ООО «ИССБ».

В итоге,. возглавляемое Тихоновым «Российское энергетическое агентство» через суд потребовало с «Ланита» 273 млн рублей неустойки, а «Ланит» направил встречный иск на ту же сумму, пытаясь взыскать штраф за «неисполнение обязательств заказчиком». Арбитражное разбирательство длится до сих пор, после приостановления производства по делу.

Правда, до этого «РЭО» не выдвигало претензии к «Ланиту». Напротив, объясняя задержку сдачи проекта, заказчик и исполнитель выпустили совместный комментарий, заявив, что проблема оказалась в нормативной базе.

«Ланит» — ранее закрытое акционерное общество, а ныне АО, одна из крупнейших IT-компаний в России, созданная в начале 90-х годов Георгием Генсом, ныне покойным. Его сыну Филиппу сейчас принадлежит 75% компании, оставшаяся доля находится у Татьяны Конник. С предприятием связана целая группа активов. Бизнес-империя семьи Генсов почти с самого момента создания сотрудничала с государством. Только ЗАО/АО «Ланит» получило госзаказов на сумму более 36 млрд рублей, более того, именно эта компания и разрабатывала информационную систему учёта госзакупок. Последние заказы поступили «Ланиту» от Федерального казначейства и Департамента информационных технологий города Москвы. Её выручка за 2019 год составила 10,9 млрд рублей. Оборот в 2018 году — 164,2 млрд руб.

Анатолий Тихонов Министерство энергетики РФ/Global Look Press

Если речь в уголовном деле, по которому задержан Анатолий Тихонов, идёт именно о контрактах и предполагаемом сговоре с «Ланитом», его развитие может привести к последствиям вплоть до изменения состава собственников компании. В зависимости от реализации этого прогноза, можно будет судить о том, являлся ли Анатолий Тихонов главной целью при принятии решения о начале следствия.

Днём 9 сентября Следственный комитет подтвердил, что по делу проходит менеджер компании «Ланит». По информации ведомства, другие предполагаемые участники афёры — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании «Ланит» Владимир Макаров и некий Виктор Серебряков.

Эхо ВЭБа

Что касается самого Анатолия Тихонова, ему могут также припомнить хищения средств во Внешэкономбанке, совершённые там некими лицами в то время, как сам он работал первым зампредом правления ВЭБа, считает пожелавший сохранить анонимность источник NEWS.ru в банковской сфере.

Тогда его тихо убрали, а его сподвижники попали в тюрьму. Сейчас может быть запоздалая реакция на проекты, к которым он имел отношения, — пояснил собеседник. — В подобных случаях всегда главный вопрос, кто и зачем инициирует такие действия: в России околовластные противоборствующие группировки давно разговаривают друг с другом на языке резонансных уголовных дел.

Источник напомнил, что следователь в деле Тихонова занимался ранее делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Там был конкретный заказ от одной из влиятельных околокремлёвских группировок, но прикладная цель была — отжать банк "Восточный", — пояснил собеседник NEWS.ru. — Я не знаю, кто заказчик в данном случае, но с большой долей вероятности Тихонов не единственная и не главная цель этого заказа.

Анатолий Тихонов работал во Внешэкономбанке с 2008-го по 2014 год, занимая пост первого заместителя председателя правления. С 1 марта 2014 года его назначили генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. 25 июля 2019 года назначен заместителем министра энергетики. Задекларированные доходы Анатолия Тихонова по итогам 2019 года составили более 34 млн рублей.