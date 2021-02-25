Прокурорский брак: как эмигрант стал «террористом Навального»

Зампрокурора подмосковных Люберец Нарек Челебян направил в местный суд иск к правозащитнику Бахрому Хамроеву, который занимается отстаиванием интересов политических эмигрантов из стран Средней Азии. Надзорное ведомство намерено аннулировать его брак с жительницей столичного региона Маргаритой Сусляковой, который был расторгнут ещё в 1999 году. По некоторым данным, в этой истории смогут быть замешаны представители ФСБ, которые требовали от женщины написать заявление на бывшего мужа, обвиняя его в том, что он якобы «террорист Навального». Также силовики устраивали облаву с задержанием рабочих-мигрантов в московском кафе, где он часто бывает. Ответчик и его коллеги полагают, что власти намерены таким способом лишить его российского гражданства в отместку за правозащитную деятельность и оппозиционные взгляды. На протяжении последних двух десятилетий вокруг Хамроева неоднократно происходили скандалы — ему подбрасывали наркотики, его избивали и заводили различные дела, а его помощник получил длительный срок за причастность к запрещённой в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». NEWS.ru решил выяснить, с чем связан интерес российских властей к беженцу, который, покинув Узбекистан, из советского человека превратился в россиянина.

Иск прокурора Челебяна Бахром Хамроев

Что произошло

Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru иска прокурора Челебяна от 4 февраля 2021 года, 25 августа 1995 между Бахроном Хамроевым и Маргаритой Сусляковой был заключён брак, что подтверждается соответствующей записью акта № 94, составленной в тот же день администрацией подмосковного посёлка Котельники.

Из объяснения Сусляковой <...> следует, что в 1994 году она познакомилась с Хамроевым <...>, на тот момент гражданином Республики Узбекистан. <...> 25 августа 1995 года между Сусляковой М. В. и Хамроевым Б. М. был заключён брак, после чего Хамроев Б. М. изчез (так написано в иске Челебяна. — NEWS.ru), Суслякова М. В. его больше не видела. В 1999 году Суслякова М. В. подала заявление в Люберецкий городской суд о разводе. 9 ноября 1999 брак между Сусляковой М. В. и Хамроевым Б. М. был расторгнут, — указано в документе.

Прокурор Челебян утверждает, что Хамроев заключил с Сусляковой фиктивный брак, целью которого было «последующее приобретение гражданства РФ». Он требует от суда признать этот семейный союз недействительным, аннулировать актовую запись о его регистрации и расторжении, а также «установить юридический факт сообщения Хамроевым Бахроном Мардоновичем при приобретении гражданства Российской Федерации заведомо ложных сведений о наличии супруги — гражданки Российской Федерации Сусляковой М. В».

В беседе с NEWS.ru Бахром Хамроев заявил, что суть иска — это месть за его правозащитную деятельность и политические взгляды, а именно публичную поддержку Алексея Навального и участие в незаконных уличных акциях российской оппозиции (незадолго до получения иска из прокуратуры он опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором назвал оппозиционера «политическим воином»). Его коллеги из правозащитного центра «Мемориал», считающегося властями РФ иностранным агентом, приняли заявление , в котором говорится, что усилия прокуратуры направлены на то, чтобы «создать основания для признания недействительным его российского гражданства».

Этого, похоже, не скрывает и истец, указывая, что «законом предусмотрена процедура принудительного прекращения гражданства РФ у лица, его приобретшего, посредством отмены соответствующего решения уполномоченного государственного органа в случае установления недобросовестности действий заявителя».

Как рассказывает Хамроев, в России он живёт с 1991 года, называя себя одним из деятелей узбекской оппозиции, из-за чего на родине его могут ждать проблемы. Говоря о российском гражданстве, он подчёркивает, что получил его в 1994 году, ещё до знакомства с Маргаритой Сусляковой и женитьбы на ней, опровергая тем самым информацию, изложенную в иске прокурора Нарека Челебяна.

Моё получение [российского] гражданства не зависит от моего брака, я не был гражданином Узбекистана никогда. Я был гражданином СССР, а потом автоматически превратился в гражданина России. Раньше у меня был советский паспорт, в 1994 году, до знакомства с Маргаритой Сусляковой, я пришёл в отделение милиции в Москве, где мне дали вкладыш о гражданстве. Потом всем, в том числе и мне, поменяли паспорта на российские. Так что доводы прокуратуры, что я гражданин Узбекистана, это 100-процентное враньё. Бахром Хамроев правозащитник правозащитник

Также он рассказал, какую роль в этой истории сыграла ФСБ, которая якобы запугала его бывшую супругу, заставив подписать против него некие бумаги. По словам правозащитника, в феврале представители спецслужбы приходили к женщине три раза и говорили ей, что Хамроев — «террорист Навального», который агитирует людей участвовать в митингах оппозиции.

Обещали жене бесплатного адвоката: «Спасём, а иначе тоже привлечём, что вы узаконили террориста». Жена со страху всё подписала. Мы прожили с ней пять лет, потом официально развелись, но сохранили нормальные отношения. Недавно с ней общался, она попросила меня: «Бахром, сделай так, чтобы они не приезжали, не терроризировали меня», — говорит Хамроев.

Как полагает юрист Валентина Чупик, специализирующаяся на защите прав мигрантов, «в России регулярно поступают с неугодными также, как и с Хамроевым». По её словам, с 2011 года около 320 тысяч российских граждан лишили гражданства, большинство из которых — «неславянской внешности».

Конечно, их не всех лишили гражданства из-за политических взглядов. Но я знаю случаи, когда ФСБ пыталась завербовать людей, они категорически отказывались от этого, и после этого их лишали гражданства. Пару раз в год я такие истории слышу. Несколько дней назад ко мне обратился парень 27 лет, водитель междугороднего автобуса. Он ничего из себя не представляет, никакого влияния не имеет, но вот его решили завербовать и он их послал, а потом его лишили гражданства. Валентина Чупик юрист по миграционному праву юрист по миграционному праву

Возвращаясь к иску Бахрома Хамроева, она пояснила, что у неё нет сомнений в том, что «это сделано специально».

Чем известен Нарек Челебян

В апреле 2017 года издание «Московский монитор» в одной из публикаций рассказало о проблемах с утилизацией отходов в столичном регионе. В ней утверждалось , что на тот момент 28-летний Нарек, уже занимавший пост люберецкого зампрокурора, якобы «своим успехом» обязан «большому мусорному бизнесу Москвы». Автор статьи писал, что в зоне ответственности молодого работника надзорного органа находится полигон «Торбеево», расположенный в городском округе Люберцы. Этот объект был закрыт в декабре 2020 года, а до этого времени туда свозились отходы не только из окрестных подмосковных поселений, но и из Юго-Восточного административного округа Москвы (ЮВАО).

На торбеевской свалке и в её окрестностях легко можно найти основания для возбуждения, наверно, десятка уголовных дел, однако, гораздо сложнее их не найти, с чем Нарек Челебян успешно справляется, конечно не без помощи людей, которые пролоббировали его назначение, — подчёркивалось в статье.

По информации издания, транспортировкой столичного мусора на полигон некогда занималось ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие ЮВАО», гендиректором которого, а затем и председателем ликвидационной комиссии был некий Грачья Челебян, которого в публикации называли отцом Нарека Челебяна.

Нарек Челебян Люберцы Новости

Как удалось выяснить NEWS.ru, Челебян Грачья Альбертович, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, с 29 декабря 2011-го по 10 октября 2012 года значился гендиректором прекратившего существование в 2014 году государственного ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие ЮВАО». Сразу после этого он же до 11 ноября 2013 года был председателем ликвидационной комиссии предприятия. Затем данный пост занял некий Андрей Чичерин, который проработал ликвидатором вплоть до прекращения деятельности акционерного общества.

Чем известен Бахром Хамроев

Правозащитник Бахром Хамроев живёт в Москве и занимается общественной деятельностью 30 лет. На родине в Узбекистане он имел отношение к народному движению «Бирлик», созданному в УзССР в 1988 году. Его главной целью были придание узбекскому языку статуса государственного в союзной республике, поскольку в послевоенные десятилетия он стал считаться второстепенным по сравнению с русским, а затем независимость Узбекистана от СССР и демократизация жизни в стране. В середине 1990-х, после установления в Ташкенте режима Ислама Каримова, движение «Бирлик» не было официально перерегистрировано, его лидеров арестовали, либо им удалось покинуть Узбекистан.

Живя в России, Бахром Хамроев стал членом правозащитного центра «Мемориал» (российскими властями считается «иностранным агентом»), а также возглавлял Общество политических эмигрантов Центральной Азии и организацию Yordam («Помощь»), которая содействует политическим и религиозным беженцам из Центральной Азии. В 2014–2017 годах в России функционировала официально зарегистрированная Автономная некоммерческая организация «Консультативный правовой центр „Помощь“», в которой Хамроев числился руководителем.

Как сообщают коллеги правозащитника, находясь в эмиграции в России, он не раз оказывался в поле зрения силовиков, а также подвергался нападениям и избиениям в 2007-м, 2010 -м и 2011 году.

В июле 2003 года Хамроева задерживали возле дома с 3,5 грамма героина, которые, предположительно, были подброшены. За это через год ему дали полтора года колонии, но осенью 2004-го условно-досрочно освободили.

В 2018 году на правозащитника заводили уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ якобы в связи с «фиктивной регистрацией» в его квартире гражданина Киргизии Валишера Кадирова, имеющего временное убежище в РФ, гражданина Таджикистана Фируза Рустамова, приходящегося Хамроеву родственником, и студента Асилбека Позилова. Суды неоднократно пересматривали данное дело, в феврале 2020 года уголовное преследование правозащитника было прекращено по истечении срока давности.

politimigrant/Instagram.com

В 2019 году Бахром Хамроев дважды подвергался административным штрафам за одиночный пикет с требованием освобождения таджикских политзаключённых в дни визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также за массовые выступления в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В сентябре 2016 года силовики проводили у Хамроева обыск, после чего доставили в ФСБ и вынудили пройти дактилоскопию. Тогда он проходил свидетелем по делу двух беженцев из Узбекистана. Через год помощник правозащитника, беженец из Бухары Рахмиддин Камолов получил 16 лет колонии строгого режима за причастность к запрещённой в РФ исламистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», членство в которой он опровергал .

Как рассказал NEWS.ru сам Хамроев, 17 февраля силовики ворвались в московское кафе «Плов Хаус», где он встречается с земляками, и задержали четверых человек. Через день государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщали , что ведомство задержало в нескольких регионах лиц, якобы причастных к «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Задержанные все работают в «Плов Хаус». Одного из них — повара — арестовали по подозрению в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Это молодой человек 1993 года рождения, он из Таджикистана. Но его забрали не в кафе, а в съёмной квартире на улице Перерва, где он жил с женой. Сначала зашли к нему, побили — и он подписал все документы. Потом в 10:00 утра в кафе приходили, спрашивали в основном, зову ли я участвовать в митингах, о чём говорю, — рассказывает Хамроев.

Он также обратил внимание на то, что власти Узбекистана в начале февраля призывали находящихся в России соотечественников воздержаться от акций протеста, напоминая, что «участие иностранных граждан в подобных неразрешённых мероприятиях, согласно законодательству РФ, может послужить причиной привлечения к уголовной ответственности или принудительной высылки из страны».

Также Хамроев сообщил, что пытается останавливать экстрадицию из России в Узбекистан тех людей, которых власти центральноазиатского государства преследуют «по надуманным политическим мотивам». За последнее время, по словам правозащитника, ему удалось через ЕСПЧ освободить 14 человек, над которыми нависла опасность экстрадиции на родину и последующее заключение за «связи с оппозицией».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.