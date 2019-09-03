Мужчину, похитившего мобильные телефоны актёров Фёдора Бондарчука и Евгения Миронова, нашли. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, по подозрению в краже задержан ранее судимый за аналогичное преступление житель Москвы. Волк рассказала, что похищенные смартфоны также найдены. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, отмечает
Как писал News.ru, неизвестный украл мобильные телефоны Бондарчука и Миронова из гримёрки во время съёмок телепрограммы «Кино в деталях».
Бондарчук потерял iPhone X стоимостью 100 тысяч рублей, а Миронов — iPhone 7, который оценили в 30 тысяч рублей. По факту кражи было заведено уголовное дело по статье о краже.