Под арест в Люберцы: куда повезут задержанных протестующих

Разговоры о том, что в спецприёмниках Москвы не хватает мест для арестованных после митингов, начались уже после первой акции в поддержку Алексея Навального 23 января. После протестов 31-го числа, когда был побит рекорд по числу задержанных — пять с половиной тысяч человек по всей стране, из которых более 1600 в Москве, стало понятно, что размещать новых поступивших лиц негде. Коллапс произошёл уже во время оформления протоколов в ОВД. NEWS.ru попытался выяснить, какой резерв мест есть у полиции, ведь протестные акции наверняка повторятся (даже несмотря на то, что штаб Навального заявил о временной приостановке кампании в его защиту), и сможет ли пенитенциарная система обеспечить им цивилизованные условия.

4 февраля утром по соцсетям разлетелось фото из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово. На ней была изображена восьмиместная камера, в которую вместо положенных восьми человек поместили 28. Авторы снимка утверждали, что им пришлось спать на двухъярусных железных кроватях, матрасы арестованным никто не выдал. Также на фото было видно, что туалет находится прямо в камере и ничем не огорожен.

Фотография быстро распространилась в соцсетях в том числе потому, что среди помещённых в эту камеру оказался арестованный накануне главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. Позже ситуация прояснилась: оказалось, что людей массово завели в камеру, чтобы не держать их в автобусе во время оформления. Со временем всех расселили по разным камерам и выдали матрасы.

elegram-канал «Протестный МГУ»

ЦВСИГ стал первым центром, который принял задержанных после того, как в московских спецприёмниках закончились места. Именно оттуда приходили новости об арестантах, находившихся 40 часов в автобусе без еды и воды. Однако сейчас правоохранительная система пытается самостоятельно преодолеть коллапс и начинает направлять задержанных в спецприёмники в Подмосковье.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Александр Мальцев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что на данный момент арестованные размещены в двух спецприёмниках — в Люберцах и в Электростали. В них содержатся 28 и 30 человек соответственно. По его словам, их туда привезли в ночь на 3 февраля.

По словам Мальцева, задержанных и раньше иногда отправляли в подмосковные спецприёмники, но нынешняя ситуация уникальна своим масштабом.

Вообще ситуация уникальная, потому что большое количество задержанных. Но электростальский и люберецкий спецприёмники изначально строили с учётом возможных нужд Москвы. Не то что их для столицы строили, но с учётом возможных нужд. Это не в первый раз, возили и раньше. Но такой масштаб впервые. Александр Мальцев Член ОНК Подмосковья Член ОНК Подмосковья

Мальцев добавляет, что, по неподтверждённым данным, спецприёмники в Люберцах и в Электростали специально освободили от других постояльцев, чтобы разместить задержанных после митингов. Отбывавших там арест людей перевели в спецприёмники в других подмосковных городах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мальцев также сообщил, что в областных спецприёмниках есть ещё достаточно мест, чтобы принять новых потенциальных арестантов. Кроме того, в Подмосковье расположены два центра временного содержания, подобные ЦВСИГ в Сахарово — в Егорьевске и в Королёве. Первый вмещает в себя примерно 350 человек, второй — 50. На вопрос, почему арестованных везут только в Сахарово, создавая очереди на оформление и передачи, наблюдатель предположил, что такая ситуация объясняется сложностью централизованной транспортировки и согласования действий УВД двух регионов.

Скрин переписки

Надо смотреть, сколько суток арест. Если пара-тройка суток, то насколько разумно везти в Электросталь, я не знаю. Норма содержания одна и та же — питание, материально-бытовое обеспечение, гигиена, социальные гарантии. Не то чтобы в Москве дешевле содержать, а в области дороже, министерство тратит одни и те же деньги, — говорит Мальцев.

При этом он поясняет, что существует разница между спецприёмником и ЦВСИГ. Условия содержания в спецприёмниках регулируются жёсткими нормативами (например, приказом МВД № 83). Центры временного содержания регулируются «кучей разрозненной нормативки», поэтому зачастую условия там гораздо хуже.

Также член ОНК Московской области рассказал о том, что в один из подмосковных спецприёмников из столицы привезли трансгендера. Подробных данных о нём пока не поступало, однако известно, что документы после перехода пока не изменены. По его словам, сотрудники учреждения не знали, в какую камеру его отправить — женскую или мужскую. В итоге было решено разместить трансгендера в отдельной камере. Как пояснил Мальцев, законодательство запрещает содержать вместе мужчин и женщин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член ОНК Москвы Алексей Мельников предположил, что если массовые задержания продолжатся, то специальным указом руководства МВД столицы административно арестованных могут разместить в изоляторах временного содержания (ИВС). Александр Мальцев, однако, сомневается в таком варианте. Он утверждает, что в ИВС совершенно другие условия содержания — более суровые, «они для людей с уголовным уклоном».

Участники Telegram-канала «Передачи. Москва», созданного для координации передач людям, которые отбывают административный арест, рассказывают об ужасных условиях содержания в ЦВСИГ в Сахарово. Один из пользователей, который пробыл в центре трое суток, утверждает, что администрация нарушала права арестованных.

Телефон дали один однокнопочный, разряженный, на весь этаж на 15 минут, и то после бунта всего блока, с приходом полицейских с дубинками. Еду давали очень маленькими порциями — по 100 мл супа или каши, пустой кипяток, потом отсыпали чай и сахар, опять-таки после поднятого шума. Один батон хлеба на 10 человек. По приезду говорили, что нам было положено: помыться по приезду, телефон на 15 минут каждому один раз в день, прогулки на улице по часу в день, питьевая вода в баклажках, перекур по требованию. Соответственно, ничего из перечисленного не было, — пожаловался он.

Скрин переписки

К вечеру 4 февраля появилась информация, что в Сахарово образовались огромные очереди из людей, желающих сделать передачу. В чате «Передачи. Москва» об этом тоже рассказали. Например, девушка написала, что отправила передачу ещё 2 февраля, однако тот человек, которому она была предназначена, на следующий день сообщил, что ничего не получал. Другая девушка пожаловалась, что в Сахарово отказываются принимать передачу для конкретного человека, если неизвестен номер камеры, в которой он содержится.

Алексей Мельников в своём Telegram-канале сообщил , что администрация ЦВСИГ в Сахарово сняла ограничение по времени приёма передачек (до 18:00). По его словам, теперь они будут «приниматься до последнего».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.