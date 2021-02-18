Открылись неизвестные ранее подробности о пожаре в «Зимней вишне»

https://static.news.ru/photo/b47a7b52-7276-11eb-ba54-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/zv_kemerovo

В Кемерово до сих пор продолжается судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия произошла в марте 2018 года. Суд заслушал показания охранника здания Сергея Антюшина.

Он рассказал, что в день пожара не сработала пожарная сигнализация, и когда он это понял, пытался запустить её вручную.

Вначале снял, потом взял на охрану раздел, он опять не запустился, я уже после этого кнопку начал ручного пуска нажимать, — приводит слова Антюшина РИА Новости.

Он отметил, что вообще работал без трудового договора, а должностные обязанности охранника ему пересказал в устной форме старший по объекту. Также охранник признался, что договор об оказании услуг с ним заключили, когда он уже находился в следственном изоляторе.

В сентябре 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». В ходе следствия выяснилось, что предприниматель дал взятку в семь миллионов рублей местным чиновникам.

В пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети. Причиной возгорания признали протекающую крышу. Вода залила светильник, из-за чего произошло замыкание. В здании не сработала противопожарная сигнализация, были закрыты эвакуационные выходы.

Ранее NEWS.ru писал, что законопроект, регламентирующий повторные нарушения юридическими лицами правил противопожарной безопасности, принят Государственной думой. Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).