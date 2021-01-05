Новое дело о протестах в Екатеринбурге

Два года назад на всю страну прогремел екатеринбургский протест против застройки сквера у театра драмы. Тогда несколько молодых людей сумели не допустить строительство храма в зелёной зоне, а сам протест сопровождался драками со спортсменами выступавшими на стороне застройщика и полицией. Власть и церковь прислушались к голосам недовольных и отступили. Как выяснилось, что против одного из предполагаемых участников событий возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к массовым беспорядкам. Подробности выяснял NEWS.ru.

Вялотекущие протесты против строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге начались еще до «горячей фазы» в мае 2019, но именно тогда они стали самыми громкими. Причиной послужила установка забора, которым оградили место будущей стройки. Недовольные его снесли, затем забор устанавливали обратно, потом снова убирали. Протесты стихийно увеличивались, не прекращались ни днём, ни ночью и, при этом, становились всё более острыми. В какой-то момент у несогласных с застройкой случились стычки с «вставшими на защиту храма» местными профессиональными бойцами. Важно отметить, что, протесты не выдвигали лозунги в духе воинствующего атеизма — активистам в принципе не нравилась идея застройки популярного парка в центре города, неважно чем, в том числе культовым сооружением. Его открытие было запланировано на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга, покровительницей которого РПЦ считает святую Екатерину.

Во время акций протеста полицейские задержали почти сто человек, около 20 из них получили административный арест, было также возбуждено четыре уголовных дела. В итоге, однако, местная епархия отказалась возводить храм.

В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Громкую историю прокомментировали президент Владимир Путин, который призвал местные власти провести опрос и выполнить волю большинства, при этом учитывая и точку зрения меньшинства. По данным ВЦИОМ, 74% горожан заявили, что хотят, чтобы храм строили в другом месте, которым, посредством опроса был выбран участок Уральского приборостроительного завода.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казалось бы, что конфликтная ситуация завершилась общественным компромиссом. Даже ход уголовных дел говорил о явном стремлении властей к деэскалации. Как уже говорилось выше, после протестов были возбуждены несколько уголовных дел. Наиболее серьезные по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). По ним никто осужден не был. Также отдельные участники протестов были осуждены по не тяжким составам Уголовного кодекса: оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти (ч. 1 статьи 318 УК РФ). 30 ноября был осужден к штрафу в 35 тысяч рублей Максим Шибанов, за то, что нанёс легкий вред здоровью журналисту Максиму Румянцеву. Три активиста получили штрафы за призывы к массовым беспорядкам: Константин Кабанов — 15 тысяч рублей, Сергей Потапов и Денис Уфимцев — по 5 тысяч рублей.

Также в апреле Евгений Старцев был оштрафован на 150 тысяч рублей за призывы к массовым беспорядкам. За это же и за клевету к 1,5 годам ограничения свободы был приговорён Ярослав Ширшиков. Станислав Мельниченко получил 6 месяцев исправительных работ по ст. 319 УК РФ за то, что в сквере в пьяном виде оскорбил сотрудника полиции. Ветеран МВД Вадим Панкратов получил 20 тысяч рублей штрафа за то, что ударил свернутым плакатом подполковника полиции Антона Трошина.

Ничего удивительного, что новость о том, что управление Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках против жителя Екатеринбурга Ивана Ноговицына из-за участия в протестах против строительства храма, стала для многих неожиданностью, в том числе для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Узнали совершенно случайно. На сайте седьмого кассационного суда сказано, что прокуратура опротестовала приговор и потребовала отменить административное правонарушение. Непонятно, что с этим человеком хотят сделать, никто не знает, где он находится. А статья реально тяжёлая. При том, что вся вина заключается в том, что он поставил палатку и переночевал. Я слежу за делом и пытался выяснить что-то об этом человеке, но никто его не знает и не помнит. Судя по фотографиям выглядит достаточно нелепым и «чудоковатым» Евгений Ройзман политик, основатель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» политик, основатель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков»

Действительно, согласно информации на сайте суда, первый заместитель прокурора Свердловской области Маленьких М.В. просит об отмене постановления о прекращении производства по делу. Из представленных с протестом документов следует, что 26 февраля 2020 года следователем первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении Ноговицына.

Ноговицын И.Д., находясь у внешней стороны западной, а затем и северной части временного ограждения участка строительства... осознавая, что участвует в массовых беспорядках, желая нарушить общественную безопасность и порядок, наблюдая за действиями других протестующих, одобряя и поддерживая их, при этом демонстрируя им свои действия, осознавая их противоправность, умышленно, совместно и согласованно с иными неустановленными участниками массовых беспорядков, по мотиву несогласия со строительством Собора, с целью уничтожения целостной конструкции ограждения, изъял из-под основания столбов ограждения не менее 6 бетонных блоков, общей стоимостью 2 727 рублей, — говорится в постановлении суда.

Также там сказано, что Ноговицын унес блоки в неустановленное место, а еще повалил на землю совместно с другими участниками массовых беспорядков не менее пяти панелей временного ограждения, общей стоимостью 4 930 рублей. На основании всего этого, суд удовлетворил протест прокуратуры.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам Ройзмана, изложенное в решении суда — не соответствует действительности.

Может быть что-то происходило рядом с ним, за спиной. Этого парня никто не знает. Поэтому ведь никто не знал о его уголовном деле. Непонятно, что с ним было, что он говорил. За него некому было заступиться. К тому же этот парень — он, скажем так, со странностями своими. Единственное, что он делал — поставил палатку и в ней переночевал, ничего плохого. Ранее был оштрафован уже на 10 тысяч рублей. Тоже непонятно за что. Вёл себя странно, отказался от адвоката. Всё признал, потом сказал, что его неправильно поняли. Ну, ладно — оштрафовали на 10 тысяч и забыли эту историю. Зачем опять все это вытаскивать?, — вопрошает бывший мэр.

Согласно публикациям СМИ, Иван Ноговицын заявлял , что не участвовал в акции, а палатку установил, поскольку проводит свободное время путешествуя. На судебном заседании Ноговицын сказал, что о строительстве храма в сквере узнал из интернета, но в сквер пришёл просто прогуляться. NEWS.ru не удалось обнаружить на сайтах судов Екатеринбурга данные о заседаниях по мере пресечения Ноговицыну или по рассмотрению уголовного дела по существу. Связаться с ним или его адвокатом изданию не удалось.

По мнению Евгения Ройзмана, возбуждение уголовного дела может привести к тому, что правоохранительные органы за «ниточку» вытянут ушедшее в спять недовольство, вызванное, в свое время, планами о строительстве храма.

Сейчас за хобот они вытащат слона. Не думаю, что можно сказать, что уголовное дело совсем уж «вернётся бумерангом», но оно является очень большим раздражителем для екатеринбуржцев. Здесь и недовольство властью и оппонентами и церковью. Много всего намешано и зачем опять расцарапывать, мне непонятно, тем более прокуратуре. Ни к чему хорошему в городе это не приведёт, — считает бывший градоначальник.

Ройзман добавляет, что протесты против строительства в сквере не планировались никем, они случились сами по себе и поэтому получились такими мощными.

Люди, которые в них участвовали, никуда не делись. Власть не даёт этому утихнуть. Это Екатеринбург, тут всякое может быть. Я бы посоветовал эту тему не трогать, — предупреждает политик.

Получить комментарий от прокуратуры и следственного комитета к моменту выхода материала у NEWS.ru не удалось.