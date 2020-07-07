Застрявшие в России из-за коронавируса мигранты выходят на улицу с протестами, перекрывают федеральные трассы и даже атакуют полицию. NEWS.ru выяснил, с какими трудностями сталкиваются иностранные рабочие, почему их так и не смогли эвакуировать на родину и как на них наживаются силовики.

7 июля у посольства Таджикистана в Москве собралось несколько десятков граждан этой республики. Они потребовали встречи с дипломатами, так как недовольны тем, что их, как они считают, бросили на произвол судьбы. Трудовые мигранты, среди которых было много женщин с малолетними детьми, рассказали , что в условиях пандемии не могут заработать на питание и жильё. После снятия ограничений они пытались вернуться домой, но не смогли попасть на чартерные рейсы.

На демонстрацию перед посольством стянули полицию, но всё прошло мирно. Это не первая подобная акция у представительства Таджикистана. По словам представителя таджикского землячества, известного врача Абдулло Давлатова, по инициативе посольства в Москве были открыты несколько чартерных рейсов для помощи остро нуждающимся. Например, тем, кто приехал в российскую столицу на лечение.

Желающих уехать очень много. Все хотят воспользоваться чартерными рейсами. Приоритет отдают тяжело больным, беременным, женщинам с детьми. В посольстве сказали, что у них более восьми тысяч заявлений лежит. Они создали специальную комиссию, которая проверяет все эти медицинские справки, документы. И выбирает остро нуждающихся. А так-то все хотят уехать. И все правдой-неправдой пытаются. Вот я врач, и ко мне много обращались — просили сделать справки. Но я сказал, что это подделка документов, я этим не занимаюсь. Абдулло Давлатов медик, экс-глава Союза таджикистанцев России медик, экс-глава Союза таджикистанцев России

Владимир Гердо/ТАСС

Посол Таджикистана в России в беседе с «Радио Озоди» заявил , что несколько человек из собравшихся, стоя позади толпы, нецензурно высказывались в сторону работников посольства, а затем снимали происходящее на видео.

Я сам свидетель этого. Будучи в этот день в рабочем кабинете, я не стал сидеть и наблюдать за происходящим, а вышел к людям и объяснил им, что сейчас чрезвычайное положение, и такая же ситуация во всём мире, — сказал дипломат.

Специализирующаяся на работе с мигрантами юрист Валентина Чупик рассказала NEWS.ru, что какие бы проблемы с работодателями не возникали у застрявших в России иностранных рабочих, сейчас в первую очередь к ней обращаются по поводу произвола силовиков.

Полицейское насилие и поборы с мигрантов резко усилились с начала пандемии. Многие потеряли работу и, соответственно, доход, а полицейские хотят сохранить свою прибыль на том же уровне. Вот и приходится усиливать давление. Валентина Чупик юрист по миграционному праву юрист по миграционному праву

Из тех, кто обращаются к Валентине Чупик за помощью, около 60% делают это из-за проблем с силовиками и только 4% из-за недобросовестных работодателей. 15 апреля, в день объявления карантинных мер в России, к ней поступили сигналы от 1412 человек, которых задержали полицейские, хотя обычно таких 30–35 человек. Однако даже такой скачок — капля в море, так как, по её информации, в тот же день задержано было около 60 тысяч.

Лидер профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов рассказал NEWS.ru, что когда пандемия только началась, к ним в организацию было много обращений по поводу работы, но со временем ситуация нормализовалась.

Самое удивительное, что в итоге каждый нашёл какую-то подработку или иной способ существования. Наиболее счастливые те, кто занимался недвижимостью — ремонтом квартир, например. Там можно, видимо, и остаться жить, и продолжить работу. Тем, кто трудился на стройках, повезло меньше. Повезло и тем, кого нанимает город, — дворникам, например. Как я понимаю, им сохранили часть зарплаты даже без работы. Кто-то стал курьером, но, очевидно, что все ими работать не смогли бы. Помогла взаимовыручка: если среди живущих вместе мигрантов у кого-то одного осталась работа, то он или она кормит остальных. Так и выживают. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

По мнению Каримова, отправить на родину всех оставшихся без работы в России иностранцев не получается по объективным причинам. В первую очередь, из-за большого числа желающих.

В России 10 миллионов мигрантов — целое государство. Даже если бы авиасообщение осуществлялось в обычном режиме, чего не происходит, как известно, оперативно вывезти их всех самолётами на несколько десятков человек при всём желании не получилось бы, — отмечает Каримов.

Владимир Гердо/ТАСС

Судя по всему, проблема обеспеченности продуктами и другим необходимым среди застрявших в России рабочих из бывших республик СССР остро не стоит. Так, в центре поддержки мигрантов Ленинградской области рассказали, что они собрали семь фур еды. Это 140 тонн, или 10 тысяч продуктовых наборов, которые получили все нуждающиеся. Однако такого набора одному человеку хватит лишь на несколько дней.

Между тем президент Федерации мигрантов Вадим Коженов признался , что многие застрявшие в России мигранты якобы не хотят работать.

Мы ездили по общежитиям, там реально голодные люди — у них всё плохо. Мы говорили, что у нас сейчас есть работа. Условно — сажать петрушку в Волгограде. Мы готовы пригнать автобус. К нам обращались официальные власти, главы районов. Они не хотели ехать. Они говорят: «Вы нам дали сейчас гречки, мы на ней неделю протянем, а там, глядишь, всё нормализуется». Это очень удивило нас. Мы не ожидали такого поворота. Мы задействовали один большой внешний колл-центр, обзвонили порядка шести тысяч заявок на еду с предложением вместо еды дать работу. Из этих тысяч людей мы смогли рекрутировать, по-моему, 42 человека, — рассказал Коженов.

Президент Федерации мигрантов объяснил, что иностранные трудящиеся теперь якобы предпочитают заработок без физической нагрузки, даже если он приносит меньше денег.

Как писал NEWS.ru, кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильно ударил по выходцам из Средней Азии, работающим в России либо вовсе оказавшимся здесь проездом. В конце марта транзитные зоны некоторых столичных аэропортов столкнулись с коллапсом из-за отмены рейсов. Рабочим и просто приезжим из сопредельных государств приходилось неделями ждать отправки на родину, не имея при этом источника дохода.