На химиотерапию не съездить: отказ от вакцинации лишил инвалидов льгот

Московские льготники сообщают, что некоторым из них заблокировали проездные карты из-за их отсутствия прививки от коронавируса. В их числе отнюдь не только адепты маргинальных антипрививочных теорий, но и, например, те, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам. Подробности — в материале NEWS.ru.

NEWS.ru уже писал о проблемах, с которыми на работе сталкиваются люди, отказывающиеся прививаться от COVID-19. Многим из них грозят увольнением или отстранением от должности. Среди таких — сотрудники столичного метро, работники «Сургутнефтегаз», учителя, военные и многие другие.

Эти люди в своё время связались с «Ассоциацией клинических исследований», которая призвала обращаться в неё тех граждан, которых принуждают делать прививки. По словам одного из сотрудников организации Светланы Завидовой, среди жалоб были сразу несколько от пожилых, инвалидов и других льготников из Москвы на то, что им заблокировали проездные карты. Снять блокировку пообещали после прививки от COVID-19.

С некоторыми из них NEWS.ru удалось пообщаться. Они рассказывают, что с ними разговаривали в довольно ультимативной форме, карты до сих пор не разблокировали и альтернатив не предоставили. Один из непривившихся Александр признаётся, что не в курсе, откуда власти узнали, что он не делал прививку, и предполагает, что в мэрии «получили доступ к медицинской базе данных».

Я — инвалид II группы. У меня социальная карта, там льготный проезд. У меня онкология. Карту мне заблокировали 31 декабря — пришла соответствующая СМС. В ней было сказано: «Ваша карта заблокирована, будет разблокирована при условии проведения вакцинации от COVID-19. В течение 15 дней после второй прививки», — говорит Александр.

По словам мужчины, по льготе проезд для него был бесплатный, сейчас же приходится оплачивать «Тройку» для передвижения с помощью метро. Александр рассказывает, что в связи со своей ситуацией обращался в департамент здравоохранения Москвы, но ему никто ничего не ответил.

Я не хочу вакцинироваться, но и мне ещё нельзя: у меня рак, химиотерапия. Какая прививка? — задаётся он вопросом.

Александр добавляет, что обратился к адвокату Дмитрию Казакову. Тот решил заняться проблемой pro bono, то есть на безвозмездной основе. Получить комментарий у юриста NEWS.ru не удалось.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другая пострадавшая от блокировки проездного по имени Галина рассказывает, что 11 января на её телефон пришло сообщение следующего содержания: «Транспортное приложение социальных карт жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также студентов старше 18 лет будет автоматически разблокировано на 15 день после второй прививки от COVID-19». Женщина не знает, куда обращаться по поводу разблокировки, и уверена в том, что её права были нарушены.

Мне 65 лет, я живу в Москве. Прививка — дело добровольное. В ближайшее время делать её не планирую. Так как до конца вакцина не испытана, какие побочные действия она окажет, неизвестно. Тем более, что я аллергик, также у меня варикозное расширение вен. Эта моя льгота, которой меня лишили. И если я не сделаю прививку, значит и льгот на проезд у меня не будет. Проезд перекрыли и деньгами не возмещают. Приходится оплачивать проезд за свой счёт, — рассказывает Галина.

Ещё одна лишившаяся льгот жительница столицы по имени Анна считает, что это ни много ни мало — нарушение п. 2 ст. 21 Конституции России, согласно которому «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Анна жалуется, что теперь она не сможет проехаться «по аптекам в поисках лекарств подешевле», и посетить рынок, чтобы приобрести натуральные продукты, и обратиться за консультацией к нужному врачу, поскольку в районной поликлинике таких нет.

Это исполнение мечты Собянина освободить Москву от пенсионеров путём сокращения пенсии на транспортные расходы. Далее пенсионерам везде будет запрещён вход, как собакам? Такая добровольность больше похожа на очередь в «душ» в Освенциме. Только травят не газом, а унижением и издевательскими ограничениями. А куда пойдут транспортные деньги? На очередные бордюры, конечно! — негодует Анна.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что решение о блокировке социальных карт москвича было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в октябре 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Эта мера обозначена в указе № 97-УМ от 06.10.2020 года «О внесении изменений в указы Мэра Москвы...». Согласно документу, с 9 октября 2020 года приостанавливается возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определён департаментом здравоохранения города Москвы. Позже в документ были внесены изменения. Пользоваться социальной картой стало возможно при условии вакцинации против коронавирусной инфекции через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию.

В департаменте труда и социальной защиты ничего не уточнили насчёт предоставления каких-либо альтернатив.

Отечественная вакцина «Спутник V» прошла три фазы испытаний, результаты которых были опубликованы в международных медицинских журналах. По состоянию на 26 февраля, препарат стали использовать в 37 странах.