МВД завершило предварительное расследование дела о ДТП с участием Собчак

В Сочи завершилось предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Дело передано в прокуратуру, сообщили в МВД. Потерпевшими были признаны пять человек. Напомним, в результате аварии, произошедшей 9 октября, один человек погиб, двое получили тяжёлые травмы.

Следователем следственной части СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края. <....> Сегодня уголовное дело в порядке статьи 220 УПК РФ направлено в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения, — говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители провели осмотр места происшествия, изучили видеозаписи камер наблюдения, проанализировали результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную. Были допрошены 13 свидетелей.

ДТП произошло 9 октября на трассе Адлер — Красная Поляна. Водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль. В результате аварии погибла 35-летняя женщина. Водитель Олег Цой признал вину. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трёх автомобилей. За рулём одного из них находилась известная дизайнер Рада Дадалова. Автомобили Maserati, Nissan и Mercedes столкнулись у дома 28 по Смоленской-Сенной площади. Одна из машин вылетела на тротуар, допустив столкновение с остальными авто. В результате инцидента пострадал один человек — пассажирка дизайнера, которая находилась за рулём Mercedes. Ей потребовалась медицинская помощь.