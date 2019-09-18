https://static.news.ru/photo/f859b2c0-daba-11e9-bc24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters

В Мосгорсуде 23 сентября будет рассмотрена жалоба защиты актёра Павла Устинова на постановление по итогам предварительного слушания в отношении него, а не на приговор, как ранее сообщили СМИ.

На 23 сентября было назначено рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Павла Устинова на постановление, принятое по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции, в том числе по мере пресечения, а не рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, — сообщили News.ru в Мосгорсуде.

Дата рассмотрения жалобы на приговор ещё не назначена.

Как писал News.ru, Генпрокуратура РФ просит Мосгорсуд изменить меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за нападение на бойца Росгвардии, и освободить его из-под стражи под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции в Москве 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал этот приговор «вопиющей несправедливостью». Художественные руководители нескольких московских театров, актёры, общественные деятели и звёзды шоу-бизнеса также выступили в защиту Павла Устинова. Худрук «Сатирикона» Константин Райкин призвал обратить особое внимание на это дело. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле Устинова нужно дождаться результатов апелляции. Он отметил, что российские власти знают об акциях в поддержку актёра, но «ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля». А его дочь, Елизавета Пескова заявила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного Павлу Устинову приговора может стоять попытка государственного переворота.