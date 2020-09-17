Минспорта готово помогать расследованию в отношении главы ЦСП

https://static.news.ru/photo/4ba8f800-f8f6-11ea-8d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В министерстве спорта осведомлены о следственных действиях в отношении экс-президента Союза биатлонистов России и действующего главы Центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП) Александра Кравцова, сообщил глава Минспорта Олег Матыцин.

Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования, — приводит слова министра пресс-служба министерства.

В ведомстве пояснили, что на данный момент Центр спортивной подготовки сборных работает в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности главы ЦСП назначен Дмитрий Сторляров.

Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший глава Союза биатлонистов России и действующий президент ЦСП Александр Кравцов был задержан в рамках уголовного дела о присвоении ли растрате в особо крупном размере.

Позже в ЦСП опровергали информацию о задержании Кравцова.