Кровавый Балтимор: что известно о воронежском стрелке

Ранним утром 9 ноября 20-летний рядовой российской армии Антон Макаров убил сослуживцев на аэродроме Балтимор в Воронежской области. Сам он с пистолетом и двумя магазинами патронов находится в бегах, его ищут силовики, СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, молодой человек был конфликтным. NEWS.ru выяснил подробности инцидента и узнал, что могло способствовать очередной трагедии в армии.
Тихий, но конфликтный?
По информации военных, около 05:20 рядовой Антон Макаров, проходящий службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Молодой человек отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего. Как писал NEWS.ru, Макаров убил майора Сергея Ермолаева, ефрейтора Сергея Кажокина и солдата Нинаила Актаилева. Кроме того, срочник ранил рядового Фирсова. Солдата отправили в госпиталь с двумя пулевыми ранениями в лопатку и плечо, где он якобы
Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону
Подозреваемый разыскивается. Следствием принимаются меры к установлению его местонахождения. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого, — сказали в ведомстве.
При этом, как
Как удалось выяснить NEWS.ru, 20-летний Антон Макаров — уроженец Воронежа, он учился на радиотехническом факультете местного института МВД, который должен был окончить в 2023 году. По данным Telegram-канала «112», молодой человек добровольно бросил вуз и отправился в армию. Со ссылкой на педагогов и однокурсников издание Baza утверждает, что парень был недисциплинирован, вспыльчив и агрессивен, мог внезапно закричать. По другим данным, стрелка отчислили из-за драк с однокурсниками. Mash добавляет, что негативно о нём отзываются и в школе. Там вспоминают, что его «воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль».
По словам матери стрелка Аллы Макаровой, с ним она последний раз
Соседка Макарова по дому в Воронеже
По данным очевидцев, у дома на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже, где живёт семья Макарова,
Не Шамсутдинов
Юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин подчёркивает, что в России, «к сожалению, продолжают плодить шамсутдиновщину, но ситуация с забайкальским стрелком и воронежским разная».
Если Шамсутдинов жил далеко [от места службы], то здесь аэродром находится в черте города Воронежа, что в случае неуставных отношений не мешало рядовому Макарову покинуть воинскую часть беспроблемно. Он сам уроженец города Воронежа, в котором проживал до призыва, мог прийти домой и потом с родителями обратиться в органы военной юстиции. И ответственности за своевольное оставление части у него никакой не будет. Одна из причин произошедшего в том, что у нас военкомат допустил нездорового военнослужащего с нестабильной психикой. Потому что в вооружённые силы никто не хочет идти, их запихивают силком. Прибыв в новую воинскую часть, в течение первых дней военнослужащие обязательно должны пройти психологические тесты для выявления психических проблем. У некоторых действительно выявляются проблемы, но их заставляют переписывать эти тесты. Такое часто происходит, и командованию абсолютно наплевать на морально-психологическое состояние призывников.
Правозащитник полагает, что сейчас призываются «достаточно нестабильные ребята по психике», которых «стало гораздо больше потому, что в армию гребут всех».
Те, кто может отмазаться, не идут. И в армию берут [призывников] без высшего образования, их уровень интеллекта выше среднего, но этот коэффициент падает, — отмечает Латынин.
Ранее аэродром Балтимор уже
После задержания он написал явку с повинной и отсидел 15 лет. Адвокат Быкова Светлана Баутина говорила, что ради признательных показаний её доверителя пытали, а сам фигурант дела говорил, что сотрудники МВД избивали его, засовывали в рот фотографии погибших, показывали видеосъёмку с места трагедии и пугали, что в СИЗО он будет сидеть в «хате обиженных».
Георгий Быков обращался в ЕСПЧ с жалобами на пытки. Суд в Страсбурге встал на его сторону в 2010 году и постановил выплатить €15 тысяч. На свободу он вышел весной 2016 года. Офицера встретили мать погибшего Валентина Ситникова и его сестра Светлана, не верившие в виновность капитана.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.