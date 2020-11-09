Кровавый Балтимор: что известно о воронежском стрелке

Ранним утром 9 ноября 20-летний рядовой российской армии Антон Макаров убил сослуживцев на аэродроме Балтимор в Воронежской области. Сам он с пистолетом и двумя магазинами патронов находится в бегах, его ищут силовики, СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, молодой человек был конфликтным. NEWS.ru выяснил подробности инцидента и узнал, что могло способствовать очередной трагедии в армии.

Тихий, но конфликтный?

По информации военных, около 05:20 рядовой Антон Макаров, проходящий службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Молодой человек отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего. Как писал NEWS.ru, Макаров убил майора Сергея Ермолаева, ефрейтора Сергея Кажокина и солдата Нинаила Актаилева. Кроме того, срочник ранил рядового Фирсова. Солдата отправили в госпиталь с двумя пулевыми ранениями в лопатку и плечо, где он якобы скончался в реанимации, хотя в медучреждении эту информацию опровергли . В интервью NEWS.ru юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин добавил, что военнослужащего «прооперировали и его жизни ничего не угрожает».

Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону завёл на Макарова уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

Подозреваемый разыскивается. Следствием принимаются меры к установлению его местонахождения. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого, — сказали в ведомстве.

При этом, как сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области, «Антон Макаров расположения части не покидал». В пресс-службе Западного военного округа сообщают, что основной версией происшедшего является нервный срыв.

Как удалось выяснить NEWS.ru, 20-летний Антон Макаров — уроженец Воронежа, он учился на радиотехническом факультете местного института МВД, который должен был окончить в 2023 году. По данным Telegram-канала «112», молодой человек добровольно бросил вуз и отправился в армию. Со ссылкой на педагогов и однокурсников издание Baza утверждает, что парень был недисциплинирован, вспыльчив и агрессивен, мог внезапно закричать. По другим данным, стрелка отчислили из-за драк с однокурсниками. Mash добавляет, что негативно о нём отзываются и в школе. Там вспоминают, что его «воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль».

По словам матери стрелка Аллы Макаровой, с ним она последний раз общалась перед тем, как молодого человека забрали в армию в июне 2020 года. Она добавила, что телефон сына был постоянно выключен, хотя иногда он сам созванивался с бабушкой и дедушкой.

Соседка Макарова по дому в Воронеже рассказала , что молодой человек был «из обычной тихой стандартной семьи» и «никогда не попадался в каких-то передрягах — алкоголь или разбой, криков никогда не было». При этом женщина добавила, что боится выходить из квартиры, поскольку стрелок может прийти домой после расстрела сослуживцев.

По данным очевидцев, у дома на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже, где живёт семья Макарова, находится военная полиция. Охрана была замечена у здания института, в котором учился стрелок. Кроме этого, курсантам военной академии ВВС, расположенной рядом с аэродромом Балтимор, приказали облачиться в полное защитное обмундирование и вооружиться. Находившихся в увольнении отозвали к месту службы. Силовики ввели в регионе план «Перехват», в поисках участвуют сотрудники Росгвардии, МВД и ФСБ, задействованы беспилотник и военный вертолёт.

MOD Russia/Global Look Press

Не Шамсутдинов

Юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин подчёркивает, что в России, «к сожалению, продолжают плодить шамсутдиновщину, но ситуация с забайкальским стрелком и воронежским разная».

Если Шамсутдинов жил далеко [от места службы], то здесь аэродром находится в черте города Воронежа, что в случае неуставных отношений не мешало рядовому Макарову покинуть воинскую часть беспроблемно. Он сам уроженец города Воронежа, в котором проживал до призыва, мог прийти домой и потом с родителями обратиться в органы военной юстиции. И ответственности за своевольное оставление части у него никакой не будет. Одна из причин произошедшего в том, что у нас военкомат допустил нездорового военнослужащего с нестабильной психикой. Потому что в вооружённые силы никто не хочет идти, их запихивают силком. Прибыв в новую воинскую часть, в течение первых дней военнослужащие обязательно должны пройти психологические тесты для выявления психических проблем. У некоторых действительно выявляются проблемы, но их заставляют переписывать эти тесты. Такое часто происходит, и командованию абсолютно наплевать на морально-психологическое состояние призывников. Александр Латынин юрист Комитета солдатских матерей России юрист Комитета солдатских матерей России

Правозащитник полагает, что сейчас призываются «достаточно нестабильные ребята по психике», которых «стало гораздо больше потому, что в армию гребут всех».

Те, кто может отмазаться, не идут. И в армию берут [призывников] без высшего образования, их уровень интеллекта выше среднего, но этот коэффициент падает, — отмечает Латынин.

Ранее аэродром Балтимор уже становился местом кровопролития. Так, 12 июля 2001 года неизвестные напали на КПП и зарубили топором прапорщиков Валерия Машкова и Сергея Ситникова. Вскоре по подозрению в убийстве военных был задержан капитан воинской части Георгий Быков, который якобы завладел табельным оружием одного из погибших, чтобы улучшить своё материальное положение.

После задержания он написал явку с повинной и отсидел 15 лет. Адвокат Быкова Светлана Баутина говорила, что ради признательных показаний её доверителя пытали, а сам фигурант дела говорил, что сотрудники МВД избивали его, засовывали в рот фотографии погибших, показывали видеосъёмку с места трагедии и пугали, что в СИЗО он будет сидеть в «хате обиженных».

Георгий Быков обращался в ЕСПЧ с жалобами на пытки. Суд в Страсбурге встал на его сторону в 2010 году и постановил выплатить €15 тысяч. На свободу он вышел весной 2016 года. Офицера встретили мать погибшего Валентина Ситникова и его сестра Светлана, не верившие в виновность капитана.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.