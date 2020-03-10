Признанное в декабре банкротом нижегородское ООО «Синтез ПВ» называют единственным в РФ производителем топлива для космических ракет «Союз» и спутников. Владельцем этого поставщика «Роскосмоса» и «Ростеха» оказался кипрский офшор Clinolina Holding Limited, совладельца которого застрелили в марте 2014 года. По версии следствия, к организации убийства бизнесмена Николая Мартынова в подмосковной Икше мог быть причастен его компаньон Антон Ерохин, а киллером выступил отставной полковник ГРУ и казак Геннадий Коротенко. NEWS.ru попытался разобраться в этой истории, следы которой ведут в непризнанную Луганскую народную республику, где скрывался один из возможных участников преступления.

От киприота до банкрота

Зарегистрированное в городе Дзержинске Нижегородской области ООО «Синтез ПВ» существовало с 2004 года и являлось единственным в РФ производителем пероксида водорода для нужд ракетно-космической отрасли. Как стало известно NEWS.ru, 12 декабря 2019-го предприятие с уставным капиталом свыше 38,7 млн рублей было признано банкротом решением регионального Арбитражного суда. Эта же инстанция 12 февраля 2020 года приняла к рассмотрению заявление о взыскании с юрлица более 490,7 тысяч рублей задолженности и процентов. Причем взыскивает эти деньги с компании её же собственный учредитель — ОАО «Синтез», который, в свою очередь, принадлежит кипрской компании Clinolina Holding Limited.

NEWS.ru

Дело о банкротстве ООО «Синтез ПВ» было начато в 2017 году после обращения в суд «Нового московского банка». До этого столичный арбитраж обязал компанию из Дзержинска выплатить кредитной организации 280,9 млн рублей.

Как следует из материалов дела, внешний управляющий ООО «Синтез ПВ» Дмитрий Сатюков предоставлял суду письма потенциальных контрагентов, которые выражали готовность обеспечивать предприятие заказами. В частности, речь шла о ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», в обращении которого от 22 июля 2019 года говорилось о намеченной на декабрь 2019 года поставке продукции компании-должника после «окончательного утверждения плана пусков объектов наземной космической инфраструктуры». Однако, как утверждается в постановлении Арбитражного суда Нижегородской области, график пусков согласован не был.

Кроме этого, в июле 2019-го Сатюков получил письмо от ЗАО «Завод экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации „Энергия“ имени С.П.Королёва». Там говорилось об ориентировочной потребности предприятия в пероксиде водорода на 2019-2025 годы. Аналогичные письма у внешнего управляющего ООО «Синтез ПВ» были от АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“» и ПАО «Кузнецов», но по состоянию на декабрь 2019 года все три предприятия не направили заявок на производство пероксида водорода ПВ-85.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, принимая во внимание не составление плана внешнего управления, без которого проведение внешнего управления в отношении должника невозможно, а, следовательно, отсутствие реально принимаемых в порядке Закона «О банкротстве» мер по восстановлению платёжеспособности должника, что, в свою очередь, влечёт затягивание процедуры банкротства, увеличение судебных расходов и уменьшение возможности удовлетворения требований кредиторов, в то время как доказательств, обосновывающих возможность восстановления платежеспособности должника в установленные законодательством о несостоятельности сроки в материалах дела не имеется, арбитражный суд пришёл к выводу о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, — постановили в нижегородском арбитраже.

В РКК «Энергия», в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи с банкротством ООО «Синтез ПВ». Дело в том, что корпорация, входящая в структуру «Роскосмоса», занимается производством ракет семейства «Союз-2» и кораблей «Союз МС», а также разработкой перспективного корабля «Орёл», двигатели которых работают на пероксиде водорода. И иных промышленных площадок, производящих это соединение в нужных объёмах, на территории РФ пока не создано.

В самом «Роскосмосе» поспешили заявить, что банкротство производителя топлива пока не скажется на работе подведомственных предприятий.

Что касается текущих потребностей «Роскосмоса» в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объёмах, в том числе со стороны «Синтез ПВ». Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается, — прокомментировали в госкорпорации.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора ОАО «Синтез» Андрей Никитин в интервью NEWS.ru подчеркнул, что их дочернее предприятие является единственным в России производителем «космического» пероксида, но поводов для беспокойства нет, несмотря на банкротство.

Предприятие является единственным в РФ, которое выпускает пероксид водорода [для ракетно-космической отрасли]. Он используется на первых двух ступенях «Союза», на спускаемых орбитальных аппаратах... Есть похожий пероксид немецкого производства и есть похожий — китайский. Но для изменения орбит спутников, например, нужно, чтобы этот пероксид сохранял свои свойства в течение 5-10 лет. Такое топливо мы производим электрохимическим способом. А стабильность китайской и немецкой перексиси заканчивается после 5-6 месяцев. То есть спутники ей заправлять смысла нет никакого, — пояснил Никитин.

По его словам, несмотря на историю с банкротством ООО «Синтез ПВ», оно остаётся прибыльным и приносит порядка 60 млн рублей в год, а в некоторые годы эта сумма доходила до 100 млн. Никитин заверил, что банкротство связано «с деятельностью недобросовестных собственников». По его словам, речь идёт об Антоне Ерохине, который, по версии следствия, «заказал» партнёра по бизнесу — Николая Мартынова. Об этой криминальной истории речь пойдёт позднее.

Ерохин занимался тем, что ходил по банкам с пакетом документов и брал кредиты. Они выводились на его компании, а ООО «Синтез ПВ» получало нагрузку. В настоящее время эта компания загружена ерохинскими кредитами примерно на 1,2 млрд. Одним из кредитодателей был «Новый Московский банк», который в 2013 году выдал компании Ерохина примерно 130 млн рублей. Спустя некоторое время, после просрочек, Ерохин договаривается с банком, чтобы он выдал такой же кредит ООО «Синтез ПВ», чтобы «Синтез ПВ» расплатился уже за его (Ерохина. — NEWS.ru) долги. Сейчас заведено уголовное дело против отдельных лиц, которое всё это вытворяли, — добавил Никитин.

Арбитражный суд Нижегородской области

Из документов госзакупок известно, что признанное банкротом нижегородское предприятие выигрывало не так уж много конкурсов на поставку топлива ПВ-85, при этом являясь, в силу отраслевой специфики, единственным участником аукционов.

Первый контракт на 45,1 млн рублей был заключён 45 апреля 2011 года с Минобороны. Второй — на сумму 21,2 млн рублей — заключили 6 августа 2018 года с ПАО «Кузнецов». Этот входящий в госкорпорацию «Ростех» завод из Самары специализируется на производстве, техобслуживании и ремонте жидкостных ракетных двигателей. Это единственный в России производитель двигателей для космических кораблей «Союз». Согласно ещё одному тендеру на поставку пероксида водорода для ПАО «Кузнецов», будущий дзержинский банкрот был должен до конца 2019 года поставить заказчику топливо на 7,8 млн рублей.

Выстрелы в Икше

В 2014-2015 году это предприятие уже останавливало работу. Тогда с иском о банкротстве компании обращалась инспекция ФНС по Московскому району Нижнего Новгорода из-за просрочек по отчислениям в бюджет и государственные фонды, но региональный арбитраж отказал ей в этом, сославшись на то, что к марту 2015 года задолженность «погашена в полном объёме».

В феврале 2015 года министр промышленности Нижегородской области Владимир Нефедов обещал скорый запуск компании после простоя.

Вся наша космическая техника использует пероксид водорода, который традиционно производил «Синтез», но в силу сложившихся обстоятельств в 2014 году это предприятие стояло и его персонал не работал. В это время использовались компоненты немецкого производства, но сегодня с учетом санкций есть большая потребность использовать пероксид, который производится на «Синтезе ПВ» — говорил министр.

На самом предприятии утверждали, что некие злоумышленники пытались мошенническим образом «похитить технологический комплекс», но этого не допустили. По факту инцидента заводили уголовное дело, а сами активы вернули владельцам. Подробности представители компании не раскрывали, однако, скорее всего, речь идёт о конфликте совладельцев кипрской компании, о чём речь пойдёт дальше.

За год до этого — 30 марта 2014 года — один из конечных бенефициаров ООО «Синтез ПВ» — 56-летний владелец компании Clinolina Holding Limited Николай Мартынов был застрелен в подмосковном посёлке Икша.

Следствие сочло, что к организации убийства бизнесмена может быть причастен его компаньон, обладающий второй половиной кипрской компании, упомянутый ранее 35-летний Антон Ерохин. Ранее он был гендиректором ООО «Синтез ПВ», ОАО «Синтез», а также других структур, учреждённых этим акционерным обществом.

Задержали Ерохина в конце 2015 года, через несколько месяцев после того, как сотрудники УФСБ по Нижегородской области случайно вышли на след вероятного киллера — экс-офицера ГРУ и сотника объединения «Казачья вольница имени Ермака Тимофеевича» Геннадия Коротенко.

Бывший ветеран военной разведки, участник афганской, абхазской и чеченской военных кампаний держал в Нижнем Новгороде гараж. В нём в августе 2015 года силовики обнаружили штурмовые винтовки с оптическими прицелами, автоматы Калашникова, подствольные гранатомёты, пулемёты, холодное оружие и различные боеприпасы. В гараже сотрудники ФСБ даже нашли переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Среди изъятого у казака арсенала оказался пистолет, из которого убили Мартынова, а возле дома погибшего нашли шелуху от семечек с генетическим материалом подозреваемого.

Геннадий Коротенко dmitrov_journal/vk.com

Коротенко отрицал, что содержимое гаража принадлежит ему, указывая, что помещение он сдаёт другому человеку. Но силовики ему не поверили.

Как считает следствие, Ерохин заплатил Коротенко 1 млн рублей за убийство компаньона, которого заподозрил в обмане. После приобретения у Мартынова половины доли в ОАО «Синтез» предполагаемый заказчик преступления выяснил, что у компании имеется большая непогашенная ссуда от Clinolina Holding Limited.

Договор об условиях кредита предполагал, что в случае просрочки с возвратом долга Мартынов становится владельцем всего нижегородского акционерного общества. Его насторожившийся компаньон успешно оспорил в суде Кипра кабальный характер договора. Позднее Мартынов якобы предлагал своему Ерохину выкупить долю уставного капитала ОАО «Синтез» за 1,5 млрд рублей, но тому сумма показалась завышенной.

В 2014 году двое владельцев бизнеса в Нижегородской области обвиняли друг друга в злоупотреблениях и хищениях, но, как уверяет защита Ерохина, в итоге они пришли к договорённости. Адвокаты полагают, что мотивы для убийства Мартынова могли быть других бизнесменов, задолжавших ему крупные суммы денег. Их доверитель вину отрицает.

Позднее стало известно о третьем подозреваемом — гражданине России Илье Читалине, который после убийства Николая Мартынова отправился в Луганск и присоединился там к формированиям местного ополчения, поступив на службу в МВД непризнанной ЛНР. По возвращении на родину его задержали в мае 2018 года в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, 30 марта 2014 года Читалин подвёз Коротенко на автомобиле к коттеджу Мартынова в подмосковной Икше, а после исполнения киллером-казаком заказа оба скрылись на той же машине.

В октябре 2018 года Мособлсуд приостановил процесс Ерохина-Коротенко, к тому времени уже несколько месяцев рассматривавшийся коллегией присяжных. Как следует из имеющегося в распоряжении NEWS.ru судебного решения, уголовное дело предполагаемых заказчика и киллера вернули прокурору «для соединения с уголовным делом в отношении Читалина».

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на представителя защиты Антона Ерохина, следствие не объединяло дела, надеясь, что Читалин признает вину и даст показания на своих предполагаемых подельников, но он не пошёл на сделку со следствием.

В результате фигуранты этого дела до сих пор находятся в СИЗО. По информации источника NEWS.ru в компетентных органах, в ближайшее время материалы должны быть вновь переданы в суд.

Что касается ООО «Синтез ПВ», то, несмотря на гибель одного из её конечных владельцев и нахождение за решёткой второго, оно продолжит работу и выпуск стратегической продукции. По информации NEWS.ru, в настоящее время владельцами компании является сторона Николая Мартынова на паях с банком МФК.

Ситуация с банкротством поставщика космического топлива не столь масштабна и резонансна, как многомиллиардные хищения при строительстве космодрома Восточного и неудачи с запусками ракет. Но из таких историй строится действительность российского бизнеса, где экономические махинации иногда чередуются с выстрелами из «висящего на стене ружья».