Около 1000 вахтовиков, занятых на строительстве музейно-театрального комплекса на острове Русском во Владивостоке, устроили стихийную забастовку. Рабочие из разных регионов России получили «урезанную» зарплату за февраль. Также они поведали про неблагоприятные условия быта и проблемы со спецодеждой и инструментами, которые якобы приходится покупать за свои деньги. В дело вмешались прокуратура, СК, ОМОН и борцы с экстремизмом из МВД. Работодателем взбунтовавшихся строителей выступает подразделение компании «Стройтрансгаз» олигарха Геннадия Тимченко, которая стала главным подрядчиком государственного фонда «Национальное культурное наследие». Коммерсанты осваивают 120-миллиардный транш на возведение «культурных кластеров» в нескольких городах страны по поручению президента Владимира Путина. NEWS.ru выяснил подробности забастовки, а также историю отношений подрядчика с забастовщиками на других инфраструктурных объектах.

Разгневанные расчётами и бытом

На стройке кроме жителей Приморья работают люди из Ставропольского, Краснодарского и Красноярского краёв, Омской, Курганской и Челябинской областей, Башкортостана, Удмуртии, Хакасии, Бурятии и многих других субъектов. Всего около 2000 трудящихся. Массовый бунт каменщиков, бетонщиков, сварщиков, арматурщиков и других рабочих-строителей начался утром 11 марта. По данным очевидцев, около 1000 человек стянулись к отделу кадров субподрядчика — ООО «СТГ-Восток» («дочка» тимченковского АО «Стройтрансгаз»). Главным требованием стала выплата недополученной, по словам забастовщиков, зарплаты за февраль.

На кадрах видео, которые сняли сами рабочие, видно, что обстановка была накалённой. Например, представитель работодателя довольно грубо обращался с протестующими, обвиняя одного из собравшихся в том, что от него якобы исходит «запах» (видимо, имелся в виду алкоголь).

[ВИДЕО]

Вахтовики сообщили NEWS.ru, что получили меньше денег, чем обычно. По словам бастующих, им платили 100-120 тысяч рублей за смену, но за февральскую смену им начислили существенно меньше. Начальник участка объяснил это тем, что прибывшая недавно на объект комиссия из Москвы распорядилась сократить коэффициент трудового участия (КТУ) за февраль, из-за чего и произошла оптимизация выплат.

Как рассказала прибывшая на место протестов зампред правительства Приморского Края Елена Бронникова, 120 тысяч — это якобы максимальная сумма, обещанная работодателем, и рабочие якобы неправильно поняли менеджмент ООО «СТГ-Восток».

Трудовые агентства обещали работникам зарплату в 120 тысяч [в месяц]. Вероятно, либо одни не услышали, другие — не сказали, «120 тысяч» — это до 120 тысяч, потому что вы трудовом договоре расписана гарантированная часть и стимулирующие выплаты. Вот при исполнении всех показателей, по которым начисляются стимулирующие, да, это зарплата 120 тысяч. По факту я видела расчётку, там прописано всё — работа в выходные дни, стимулирующие выплаты, премия, работа за сложность и напряжённость. Начисления там были за какую-то часть 88 тысяч. Елена Бронникова врио заместителя председателя правительства Приморского края врио заместителя председателя правительства Приморского края

NEWS.ru обратил внимание, что на сайтах поиска работы, соискателям вакансии, к примеру, вахтовика-монтажника на острове Русский обещают 120 тысяч уже после вычета налогов. Кроме того, в анкете говорится про трёхразовое разовое питание, проживание по шесть-восемь человек в общежитии и предоставление спецодежды.

[СКРИН ОБЪЯВЛЕНИЕ ВАКАНСИЯ]

Ещё хочу обратить внимание на тот факт, который нигде не упоминается, в том числе и работниками, но он имеет место. Работодатель за межвахтовый отпуск в течение 30 дней платит 500 рублей в день. Это плюсом идёт 15 тысяч к зарплате. Питание, проживание и проезд — это тоже за счёт работодателя <...> и раз в месяц в месяц работник уезжает домой — это проезд порядка 15-18 тысяч. Наверное, нужно подсчитать, что в среднем к получаемой на руки заработной плате идёт примерно 60 тысяч. Это сказал работодатель, но, если это не так, это предмет разбирательства надзорных органов, — добавила Елена Бронникова.

Как поведали рабочие, часть из них не получили компенсации за проезд, а вышедший на связь с NEWS.ru бетонщик прислал свой расчёт за февраль, из которого следует, что за межвахтовый период ему начислили всего 5972 рубля 49 копеек, хотя должны были выдать из указанного чиновницей расчёта 500 рублей за день.

Один из участников забастовки обратил внимание на то, что среди сотрудников, занятых на одних и тех же работах, наблюдается сильный разброс по зарплатам. По его наблюдениям, жители Приморья получают по 30 тысяч в месяц, в то время как их коллеги из других субъектов — в несколько раз больше.

Протестующие написали на имя гендиректора ООО «СТГ-Восток» Владимира Простоквашина заявления (копия одного из таких документов имеется в распоряжении NEWS.ru), потребовав произвести перерасчёт заработных плат за февраль.

[РАСЧЁТКА]

Вахтовики рассказывают, что работодатель не обеспечивает их инструментами, а также, несмотря на обещания в объявлениях о вакансиях, рабочей одеждой и обувью. Также они жалуются на то, что на огромной стройке маленькая столовая, к тому же размещённая в неприспособленном для этого ангаре. Из-за этого во время обедов там выстраивается большая очередь, некоторые едят на рабочих местах. Проживают рабочие «как в казармах» — в тесных, сырых и неотапливаемых хостелах с минимумом удобств. Некоторые рабочие уверяют, что живут в помещениях по 100 человек.

Мы целый день на улице ишачим, а после рабочего дня из-за проблем с горячей водой нет возможности ни помыться, ни согреться по-человечески. И это когда из каждого утюга мы слышим про коронавирус, — возмущается один из вахтовиков.

Собеседник NEWS.ru сообщает, что для рабочих рядом со стройкой на острове Русском построены временные общежития с хорошими условиями и комнатами на четыре человека. Но они якобы стоят почти пустые и строителей туда не заселяют. Работодатель объяснил, что пока эти помещения заняты.

Нам говорили, что приедут какие-то специалисты из Москвы, поэтому туда нельзя. Те, кто раньше работал и приехал на вторую вахту, они в этих общагах жили, но как только уехали на отдых домой, потеряли там места, — сообщает рабочий.

Якобы из-за этого вахтовики живут в хостелах, разбросанных по всему Владивостоку. Оттуда их на автобусе ежедневно привозят на стройку и отвозят обратно. Впрочем, по словам бастующих, на второй день протестов служебный транспорт приехал за ними на несколько часов позже положенного времени. Как рассказывают рабочие со ссылкой на водителей, тем якобы дали команду не забирать из общежитий ночную смену. В результате некоторые бастовали по месту жительства, кто-то всё же отправился на стройку.

За нами в итоге никто не приехал. Несколько сотрудников вызвали такси, но не у каждого есть такая возможность. Сейчас более тысячи человек вернулись в хостелы. Работа на стройке остановилась, — рассказывал 12 марта один из строителей.

На следующий день протесты прекратились. Как рассказал NEWS.ru один из участников забастовки, ООО «ВТГ-Восток» обещало вернуть недоплаченные за февраль деньги 25 марта.

[ЗАЯВЛЕНИЕ]

Реакция властей и работодателя

В первый день забастовки краевые прокуратура, СК, Роспотребнадзор и Государственная инспекция труда объявили о начале проверок.

Прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в Приморском крае и управления Роспотребнадзора в Приморском крае организованы проверочные мероприятия на предмет исполнения работодателем трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, — проинформировали в надзорном ведомстве.

Региональное управление СК начало доследственную проверку и устанавливает количество работников, сумму и срок задолженности по зарплате.

В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.

В АО «Стройтрансгаз» заявили, что их дочернее ООО «СТГ-Восток» выполняет все обязательства перед рабочими. Там опровергли претензии к условиям быта, но фактически признали снижение окладов в феврале.

Для строителей бесплатно организовано централизованное питание, проживание в общежитиях и арендованных компанией хостелах, трансфер. Рабочие обеспечены качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы в две смены. Согласно трудовому договору между работодателем и работником заработная плата состоит из обязательной части и премии. 10 марта рабочим была выплачена заработная плата за февраль в соответствии с установленными сроками. Претензии рабочих связаны с изменением уровня премиальной части заработной платы. Премия работников напрямую зависит от объёма выполнения производственного плана, а также качества работы каждого строителя. Выплаченная работникам заработанная плата осталась по-прежнему гораздо выше, чем средняя заработанная плата по региону, — заявили в компании Геннадия Тимченко.

По информации NEWS.ru, протест в целом был стихийным, рабочие не выдвигали политических требований и не привлекли на помощь профсоюзы, а также не создали своей организации вроде стачкома и не уведомили о начале выступления работодателя. По некоторым данным, на предполагаемых «зачинщиков» начали оказывать давление оперативники краевого Центра противодействия экстремизму. Они снимали на видео выступления, к которым стянули два автобуса с ОМОНом, а также следили за приехавшими на остров активистами левых организаций, которые прибыли с юристом местного отделения КПРФ для помощи бастующим.

Как сообщил NEWS.ru представитель Владивостокского горкома КПРФ Александр Сустов, силовики пытались обвинить оппозиционеров, что те якобы устроили незаконный пикет. Задерживать никого не стали, ограничившись объяснительной, которую написал один из коммунистов.

Из сотен протестующих наиболее активными являются около 10 человек. Есть опасность, что после выполнения требований рабочих, самых активных по одиночке уволят, например, за прогулы, которыми могут засчитать дни забастовки. У этих активистов полиция взяла объяснительные, сейчас они находятся в стадии проверки. Не исключено, что они могут стать фигурантами административного дела. Александр Сустов активист КПРФ, Владивосток активист КПРФ, Владивосток

Один из рабочих озвучил позицию руководства ООО «СТГ-Восток», по мнению которого люди якобы бастуют незаконно. А недоплаченная часть суммы по мнению работодателя, это премия, которую выдают только по желанию начальства.

Маленькие секреты крупных расходов

Контролируемое Геннадием Тимченко АО «Стройтрансгаз» в сентябре 2019 года стало генеральным подрядчиком по строительству культурно-образовательных и музейных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе в рамках нацпроекта «Культура». На острове Русский появятся хореографическая академия и жилые пространства для учащихся, музыкальная школа со столовой и бассейном, учебный корпус, интернат и студенческое общежитие.

По данным Минкульта, будущие культурные кластеры в четырёх городах, в том числе столице Приморья, будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Впервые о необходимости создания таких объектов заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 2018 года, позднее эти задачи прописали в указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Стройки в четырёх городах должны быть завершены в 2023 году, а часть объектов на острове Русском — к 1 сентября 2020 года. Их совокупная стоимость составляет 120 млрд рублей. Как писал РБК, такую сумму озвучивал помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Таким образом, на каждый город, участвующий в проекте, распределено по 30 млрд. В Минкульте указывали, что бюджет всего профильного нацпроекта в 2019-2024 годы составляет около 113,5 млрд рублей.

На странице генподрядчика утверждается , что заказчиком строительства выступает «Национальное культурное наследие». Но на сайте госзакупок информация о тендерах на выполнение данных работ по заказу данное фонда отсутствует. Нет информации и о выигранных тендерах на строительство «культурных кластеров» АО «Стройтрансгаз» или ООО «СТГ-Восток». Хотя головное акционерное общество имеет немалый подрядный опыт — компания участвовала в 157 госзакупках, выиграв 11 тендеров на 20 млрд рублей и заключив 64 контракта на 138 млрд рублей.

Судя по открытым данным, за всю историю существования фонду «Национальное культурное наследие» ни разу не удавалось поучаствовать в тендерах. В 2018 году эта организация участвовала в открытом запросе котировок в электронной форме «на право заключения договора на оказание услуг по уборке офисных помещений». На эти цели организация была готова потратить 214 тысяч 376 рублей 40 копеек, но претенденты на указанные работы почему-то не нашлись.

В плане закупок товаров, работ и услуг на 2019 год, опубликованном на сайте фонда, остров Русский в Приморском крае указан. Но исходя из этой информации можно выяснить, что эта структура намеревалась заключить договоры на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и водоотведения (начальная цена 2,7 млн рублей), а также проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (более 2 млн рублей). В планах закупок на 2020 год на технологическое присоединение интернета к объектам на острове Русский фонд готов потратить почти 2 млн рублей. Без конкретизации объекта по разделу «Приморский край» фонд намерен выделить ещё 3 млн — на «выполнение кадастровых работ (подготовка технических планов на объекты капитального строительства)», 987 тысяч рублей — на поставку геодезического оборудования, на аренду помещений — 2,8 млн рублей, на «оказание услуг по предоставлению автотранспортных средств с водителями» — 4,1 млн рублей, на аренду трёх земельных участков — свыше 3,2 млн рублей.

Переполох на «стройках века»

Забастовка работников дочерней компании АО «Стройтрансгаз» — не первая акция протеста рабочих, занятых на инфраструктурных стройках, генподрядчиком которых выступает эта компания. Ранее подобные волнения вспыхивали на возведении стадионов к ЧМ-2018, однако структура Геннадия Тимченко всякий раз демонстрировала свою непричастность к проблемам трудящихся в отношениях с работодателями.

Чаще всего трудовые конфликты происходили на строительстве стадиона в Нижнем Новгороде, на возведение которого потратили более 17 млрд рублей.

В августе 2018 года порядка 100 строителей, занимавшихся созданием инженерных систем, заявляли , что не получили зарплату за четыре месяца. В субподрядной организации ООО «АСП» их уверяли, что деньги им не перечислили из АО «Стройтрансгаз», являющегося генподрядчиком строительства. Там, в свою очередь, заявляли, что исполнили свои финансовые обязательства перед нанимавшей рабочих организацией и к долгам по оплате труда не имеют отношения.

За год до этого 17 бывших кровельщиков нижегородского стадиона пожаловались в областную прокуратуру на невыплату зарплат со стороны субподрядчика — ООО «РМР Групп». Они устраивали забастовку и были уволены за прогулы. Тем же, кто не протестовал зарплату отдали. Рабочие говорили, что «Стройтрансгаз» перечислил деньги компании «Артстрой», которая в свою очередь перевела их «РМР Групп», после чего они «где-то исчезли». В последней компании уверяли, что во всём виноваты сами работники, которые якобы нарушали трудовую дисциплину.

Тогда же на задержки зарплаты жаловались трудившиеся на окраске стадиона маляры. По их словам, «Стройтрансгаз» не принял работы из-за нарушения технологии. Как объяснял один из сотрудников, высокопрочный бетон застывает долго, но их «постоянно подгоняли со сроками выполнения работ», из-за чего красить начали, когда бетонные конструкции не до конца просохли. Субподрядчиком в этом случае выступало ООО «Бетонный завод „Вектор“», которое получило от компании Тимченко 200 млн рублей.

В марте 2016 года забастовку устроили около 300 задействованных на строительстве стадиона в Нижнем Новгороде мигрантов из Средней Азии. Они столкнулись с невыплатами зарплаты со стороны ООО «Ма-На Строй», которое в свою очередь якобы не получило средства от «Стройтрансгаза». Представитель генподрядчика отрицал это и обещал разобраться. Позднее прокуратура завела по факту нарушения трудовых прав административное дело и долги строителям отдали.

Аналогичные проблемы возникли в начале 2018 года устроителей футбольного стадиона в Волгограде, генеральным подрядчиком которого также выступало АО «Стройтрансгаз». Всего на возведение этой арены ушло 19,4 млрд рублей. Сотрудники нанятого для монтажных работ ООО «Синтез» рассказывали, что не получали денег несколько месяцев, а также им урезали ставки, из-за чего пришлось бастовать. В «Стройтрансгазе» отказывались комментировать ситуацию, указывая, что все вопросы необходимо адресовать субподрядчику. Последний объяснял задержки «волокитой» с подписанием всех необходимых бумаг, обещая закрыть долги «со дня на день».

В октябре 2013 года проблемы с оплатой труда возникли у работников ямальского ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», одним из учредителей которого выступал «Стройтрансгаз». Через месяц эту компанию признали банкротом. В марте после вмешательства прокуратуры рабочим выплатили долги в размере 67,7 млн рублей, а на управляющего акционерного общества завели административное дело.

На острове Русский, как рассказывает NEWS.ru активист Александр Сустов за последние годы сложилась своеобразная традиция бунтов на «стройках века». Лет десять назад там несколько раз протестовали китайские мигранты, занятые на возведении объектов для саммита Азиатско-Тихоокеанского- экономического сотрудничества, который состоялся в 2012 году. Как показывает практика, вываливаемые из бюджета огромные деньги имеют склонность не доходить до «маленького человека». Последний же, если его как следует довести, может объединиться с товарищами по несчастью и устроить большой переполох.