Партизанские вырубки: как вывозили в Польшу российский лес

ФСБ и Следственный комитет задержали жителя города Истра Московской области Андрея Катахова, который по некоторым данным претендует на звание самого наглого «черного лесоруба» в Европе. Сообщается что за восемь лет, пока он проворачивал свой бизнес, Катахов вырубил 860 гектаров леса в Смоленской области. Так что с 2012 по 2020 год он заработал около 3,16 млрд рублей. Ещё несколько лет назад экологи просили привлечь его к ответственности, но хода заявлению тогда не дали.

Следственные действия проходили в квартирах Катахова в Московской области в Гагаринском районе Смоленской области, уже наложен арест на имущество стоимостью более 700 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, совершенные в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. По ходатайству следствия, обвиняемый взят под стражу.

«С ноября 2012 года по июль 2020 текущего года мужчина, стремясь предать вид законности осуществляемой им деятельности, используя преступную схему, связанную с заключением с физическими лицами и представителями юридических лиц фиктивных договоров подряда на очистку земель от дикорастущих растений организовал вырубку всех лесных насаждений и не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников на территории Гагаринского района, после чего сбыл срубленную древесину в объеме около 170 тыс. куб. метров», сообщили в СУ СК по Смоленской области.

УФСБ России по Смоленской области

Следователи СК ищут также сообщников Катахова. В частности собираются дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов власти разного уровня, в том числе на предмет возможного покровительства преступной схеме.

Схема выглядела так. Некие чиновники правительства Смоленской области и местного управления Ростреестра перевели крупные участки в земли сельскохозяйственного назначения. До этого они 20 лет не использовались и поросли лесом. Местное лесничество даже успело отдать их под легальную вырубку, что Катахов оспорил через суд. В 2012 году он выкупил эти земли— всего более 4 тысяч гектаров.

Как пишет Readovka, вместо ведения сельского хозяйства, предприниматель попросту вырубал леса и продавал древесину — в основном в Польшу. Вырубка происходила по договорам об очистке территории, заключаемым с подрядчиками, одним из которых был предприниматель, уроженец Чечни Апти Сукишев.

По сообщению СМИ, попытки природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора пресечь происходящее останавливал Гагаринский районный суд, где Катахов успешно обжаловал штрафы. Судьи выносили постановления, что лесов на этих территориях нет.

Экологи обращали внимание на эту ситуацию ещё два года назад.

Это леса верхней части водосборного бассейна Москвы-реки. Их даже включили в земли лесного фонда, но потом собственник сельскохозяйственной земли отсудил ее обратно и провёл там самую крупную рубку во всей Евразии в 2018 году — 450 гектаров, — рассказывал руководитель лесного отдела «Гринпис-Россия» Алексей Ярошенко.

Как отмечает издание Readovka, в отличие от легальных лесозаготовителей, бизнес Катахова не попадал под нормы лесного законодательства — в нормативной базе существовала лазейка, которая позволяла замаскировать вырубку под очистку от зарослей. Более того, по закону он это формально обязан был делать.

В 2018 году Гринпис направил в Генпрокуратуру просьбу провести проверку по фактам сплошных рубок в Смоленской области. Как сообщал «Коммерсантъ», по оценкам экологов, было уничтожено около 600 гектар леса. Тогда их поддержали в Рослесхозе — там также настаивали, что смена категории земель была проведена незаконно, о чем сообщалось в надзорные инстанции.

Как отмечал специалист лесного отдела Гринписа России Вилен Лупачик, территория смоленских лесов ранее находилась в ведении колхозов, а после принятия Лесного кодекса эти леса «просто выпали из законодательства».

«Поэтому стало возможно эти леса вырубать, оформляя это как расчистку древесно-кустарниковой растительности для ведения сельского хозяйства», говорил тогда Лупачик, который также отметил, что вырубка похожа не на культуртехническую мелиорацию земель, а скорее на добычу древесины в промышленных масштабах. В частности, по данным экологов, на некоторых участках с прошлого года остались порубочные остатки, с других техника вывозит ценную древесину в сторону Смоленска.

Президент Владимир Путин обращал внимание на эту юридическую коллизию ещё в 2014 году, но поправки внесли только в октябре 2020 года.

УФСБ России по Смоленской области

Кстати Андрей Катахов занимался не только продажей леса, но и торговал земельными участками на берегу Яузовского водохранилища. Некоторые из них оцениваются в 50 млн рублей и более.

Как писал NEWS.ru, в марте текущего года председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, контрольные органы России и Китая совместно расследуют незаконный вывоз леса из России.

Отмечалось, что российская и китайская счётные палаты взаимодействуют по поиску виновных в незаконной вырубке и продаже леса из России.

Мы выявили расхождения баз данных, на основе которых провели оценку, сколько такого сырья, сырого леса могло быть вывезено, — сказал тогда Кудрин.

Он добавил, что речь идёт о 50 тысячах тонн и миллиардах рублей только по трём таможенным постам. Возбуждено уголовное дело и проведён анализ, кто отвечал за вывоз леса. По словам Кудрина, закрытый отчёт об этом отправлен в Государственную думу.

При этом Федеральная таможенная служба России в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса на 4,2 млрд рублей.