Счета столичного журналиста, предпринимателя и издателя газеты московского муниципального округа Щукино Анатолия Баранова оказались при странных обстоятельствах обнулены и заблокированы. Это произошло после разыгрывания очередного тендера на выпуск муниципального издания, который конкуренты Баранова, лояльные московским властям, проиграли. Большинство депутатов в щукинском Совете представляют оппозиционные партии и поддерживают жителей, протестующих против возведения жилых высоток рядом с ядерными реакторами Курчатовского института. Редактируемый Барановым печатный орган в подробностях рассказывал об этой «радиоактивной» стройке и критиковал подчинённых Сергея Собянина за разрешение вести работы в опасной зоне. Теперь выпуск печатного СМИ заморожен на неопределённое время. Издатель полагает, что случившееся с его счетами — это попытка городских властей избавиться от неподконтрольных источников информации. NEWS.ru выяснил подробности данной истории.

Мирный атом в каждый дом

Район Щукино, расположенный на северо-западе Москвы, не первый год остаётся не до конца подконтрольной властям частью столицы. В силу специфики муниципалитета, о которой речь пойдёт ниже, здесь проживает множество представителей старой научной интеллигенции. И эта часть социума регулярно становится «больной мозолью» для мэрии. Щукинцы негативно относятся к уничтожению культурного наследия — в их районе есть архитектурно ценные сталинки и здания в стиле конструктивизма, попадавшие под угрозу сноса. На протяжении последних лет местной общественности неоднократно удавалось отстоять памятники советского зодчества. Помощь в этом оказывали депутаты муниципального округа, который и по сей день остаётся под контролем КПРФ и «Яблока», а «Единая Россия» пребывает в оппозиции.

Центром муниципалитета и своего рода районообразующим предприятием Щукино является входящий в структуру «Росатома» Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Благодаря ему на гербе района рядом с щукой изображён «мирный атом», хотя изначально «курчатник», как называют его работники и местное население, был детищем Лаврентия Берии и занимался разработкой советского ядерного оружия. Позднее на предприятии были разработаны первые атомные реакторы, заложены основы ядерной медицины, позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии.

На территории этого стратегически важного института действуют несколько ядерных реакторов и, соответственно, имеются цеха выгрузки отходов с ионизирующим излучением. В десятках метров от них располагается стройплощадка — в 2022 году там появятся четыре 26-этажных жилых дома с поэтическим названием «Театральный квартал». Ранее земля под ними принадлежала «Росатому», но госкорпорация продала её как непрофильный актив концерну «Крост».

Элитные высотки в Щукино будут соседствовать с реактором, но девелопер об этом не рассказывает NEWS.ru

На сайте компании-застройщика указано, что речь идёт о трёх домах премиум-класса в стиле архитектурного ренессанса, которые являются «самым неординарным проектом Москвы, не имеющим аналогов и конкурентов», и обещают стать «пространством для настоящих эстетов». Ещё одно здание предназначается для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации. Девелоперы рассказывают про удобное расположение элитного жилья рядом с автомагистралями и станциями метро. Но, естественно, ни слова про опасное соседство с «курчатником».

Как сообщили NEWS.ru в Совете депутатов муниципального округа Щукино, разрешение на строительство жилых домов было получено благодаря публичным слушаниям в конце сентября 2018 года. Тогда, несмотря на протесты других жителей и депутатского корпуса, участники проголосовали за нужный застройщикам результат.

Муниципальная газета «Щукино», которую издавал коммунист Анатолий Баранов, неоднократно писала, что даже неспециалисту очевидно, как близость жилья к Курчатовскому институту влияет на здоровье и жизни людей.

Издание обращало внимание на рост онкологических заболеваний в российской столице, указывая, что одной из причин их возникновения является радиация. При этом газета не занималась алармизмом, а приводила и позицию руководства института, по словам которых, «нарушений и превышений нормативов по выбросам радиоактивных веществ нет». В публикациях говорилось, что стратегические объекты «курчатника» после возведения высоток станут более доступными для потенциальных террористов. На эту опасность обращает внимание и глава местного Совета депутатов Андрей Гребенник, ранее работавший в сфере радиационной безопасности.

Из окон разрешённых к строительству зданий не составит труда совершить непосредственно террористическую атаку на объекты Курчатовского института. Причём ещё на этапе строительства или сразу после сдачи в эксплуатацию, когда входы в них никто не будет контролировать. Андрей Гребенник глава муниципального округа Щукино глава муниципального округа Щукино

О проблеме «радиоактивной» стройки, наряду с прокладкой юго-восточной хорды через заражённую территорию Завода полиметаллов, говорили на многочисленных круглых столах, в петициях и выступлениях. Против небоскрёбов выступил даже профессор и почётный президент Курчатовского института Евгений Велихов.

Подтверждаю свою принципиальную позицию о категорическом несогласии с планами строительства на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, вл. 5 (СЗАО, район Щукино) в 15 м от границы территории Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» комплекса из четырёх жилых домов высотой до 120 м общей площадью 71000 кв. м. В случае реализации планов строительства в непосредственной близости от построенных зданий будут находиться объекты НИЦ «Курчатовский институт», которые в силу проводимых в них исследований и находящегося оборудования не должны находиться в зоне ближнего прямого обзора. Считаю, что решение о застройке принято органами исполнительной власти Москвы исключительно в интересах застройщика, получения им коммерческой выгоды без учёта появления в мире новых технологий, которые могут быть применены для совершения несанкционированных действий, в том числе террористических актов в отношении объектов на территории НИЦ «Курчатовский институт» уже непосредственно из этих домов на этапе строительства и заселения жителей. Выражаю надежду, что органы исполнительной власти РФ, города Москвы всё же обеспечат исполнение Указа президента РФ от 13 октября 2018 г. № 585 «Об утверждении Основ государственной политики в области обеспечения ядерной в радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» в результате чего принятые решения о застройке будут отменены в самое ближайшее время. Евгений Велихов доктор физико-математических наук, профессор, почётный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» доктор физико-математических наук, профессор, почётный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Учёный напомнил, что на примыкающих к институту территориях с момента его основания велась малоэтажная застройка. Это было связано с соображениями безопасности, поскольку на территории «курчатника» находятся объекты, которые не должны располагаться в зоне ближнего обзора.

Однако, Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы согласовала проект возведения высотных зданий и в мае 2018 года постановила провести в двухмесячный срок публичные слушания, по итогам которых чиновникам было рекомендовано сказать девелоперам «да» или «нет».

Как рассказывает Андрей Гребенник, в двухмесячный срок слушания не провели. Он не исключает, что затягивание было связано с предстоящими на сентябрь 2018 года выборами столичного градоначальника. Дескать, чтобы переизбрание Сергея Собянина не омрачалось возникновением «социальной напряжённости», мероприятие целенаправленно откладывали и провели уже после избирательной кампании.

Ампутация печатного органа

Будучи фактически изданием оппозиционных депутатов, газета «Щукино» до конца 2019 года была одним из главных «коллективных организаторов» борьбы жителей района против застройщиков. И, в силу статуса, издавалась она на бюджетные деньги.

В конце 2019 года муниципалитет объявил два тендера — на «оказание услуг по редакционной подготовке печатного издания (информационный бюллетень) в 2020 году» и «оказание услуг по редакционной подготовке газеты „Щукино“ в 2020 году». Начальная ставка каждого составляла 390 тыс. руб. Кроме Анатолия Баранова на конкурс заявились два предприятия — ООО «Чароит Плюс» и ООО «Телекомпания Сокол 21 Век». Однако индивидуальный предприниматель Баранов снизил стоимость работ до 269 тыс. руб. и, таким образом, был объявлен победителем.

После этого ООО «Телекомпания Сокол 21 Век» обратилась в Главное контрольное управление Москвы с жалобой на то, что муниципалитет якобы провёл торги с формальными нарушениями (обращения есть в распоряжении NEWS.ru). Примечательно, что эта компания, основной вид деятельности которой — «производство резиновых изделий», меньше, чем другие конкуренты, снизила начальную цену обоих контрактов. При этом организация является одним из основных «информационных подрядчиков» столичных властей. Портфель её госуслуг составляет 502 млн руб.

По данным из открытых источников, результаты отбора участников двух конкурсов по редактированию и изданию газеты в районе Щукино остаются неизменными — их победителем является Баранов, однако сами контракты с ним муниципалитет на заключил. Сам издатель утверждает, что торги отменили и назначили на 27 февраля, хотя на сайте госзакупок об этих изменениях не упоминается. Именно перед указанной датой, как рассказывает Анатолий Юрьевич, стали происходить странные вещи.

Конкурсные документы по изданию газеты «Щукино» я оформил перед длинной чередой праздников, зная, что средства на счёте в Сбербанке моего ИП, созданного специально для этих нужд (издания газеты «Щукино», — NEWS.ru) есть. Но 21 февраля я обнаружил, что налоговая служба «обнулила» все деньги, в том числе на спецсчетах, где были средства, необходимые для обеспечения контрактов. Перед этим отменили торги на печать, а торги на редактирование, которые я выиграл, упав ниже нижнего, тоже отменили. Ежемесячную газету я должен был делать с начала года — уже два номера должны были напечатать, но это вряд ли произойдёт в ближайшее время из-за затягивания торгов и всего происходящего. Анатолий Баранов журналист, издатель газеты «Щукино» журналист, издатель газеты «Щукино»

Уже 29 февраля Анатолий Юрьевич к своему удивлению обнаружил, что его счёт в Сбербанке разморожен и никаких уведомлений о произошедших несколько дней назад изменениях в истории событий нет. Эту же информацию NEWS.ru подтвердили в налоговой службе, указав, что в течение второго месяца 2020 года «действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют».

Последний номер газеты Щукино вышел в декабре 2019 года. Он был посвящён стройке рядом с Курчатовским институтом NEWS.ru

Когда теперь конкурс будет объявлен по новой, неизвестно. Мне уже дали понять, что эти тендеры я не выиграю (даже если предложу услуги бесплатно), а только потрачу деньги и нервы. То есть заявка подана, она остаётся, но невозможно бороться с кирпичной стеной, стучась в неё головой, — констатирует Баранов.

По его словам, власти проиграли последние муниципальные выборы во многих округах Москвы, и оппозиция стала контролировать целый ряд районов.

В Щукино муниципалитет оказался у КПРФ «на паях» с «Яблоком». И дело не во мне лично, а в том, что властями проводится линия на то, чтобы никакая оппозиция не могла использовать издаваемые на бюджетные средства муниципальные издания в своих целях. Для этого используются все административные возможности, — продолжает Анатолий Юрьевич.

Он напомнил, что ранее с представителями депутатского корпуса района приключались и «более жуткие вещи». Так, в ноябре 2018 года был найден мёртвым 46-летний и.о. главы муниципального округа Щукино Сергей Середин. За неделю до этого он исчез. Нашли его тело на Благовещенском переулке в центре Москвы якобы без признаков насильственной смерти, но с травмой головы, полученной, по официальным данным, «от падения». Депутат выступал против отчуждения земель Курчатовского института, а также за сохранение исторической застройки района. Уголовное дело по случаю гибели оппозиционера так и не завели.

Что касается истории с газетой «Щукино», то перспективы неясны. Столичные чиновники с каждым годом тратят на СМИ и рекламу всё больше бюджетных денег: если в 2011 году на эти нужды было заложено 8,6 млрд руб., то в 2019-м — уже 14,3 млрд. Не исключено, что даже крупицы этих средств, перепадающие независимым изданиям, вызывают острое недовольство властей. Так что попытка транслировать оппозиционную повестку за казённый счет, по всей видимости, рано или поздно обречена на провал.