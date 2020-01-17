По традиции 18 и 19 января православная часть общества будет праздновать Крещение. Хотя согласно конституции Россия является светским государством и церковь отделена от него, власти в Москве и регионах тратят на организацию и проведение религиозного праздника бюджетные средства. В этом убедился NEWS.ru, изучив соответствующие госзакупки. Однако эти траты оказались откровенно скромными на фоне действительно масштабных бюджетных вливаний в объекты РПЦ.

Столица без размаха

Как сообщает портал мэра Москвы, в столице для крещенских купаний будут открыты 46 площадок.

Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоёмах. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием. Поблизости от мест купаний будут находиться тёплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Для удобства автомобилистов в шаговой доступности от купелей оборудуют временные стоянки, — говорится в сообщении.

На сайте госзакупок имеется несколько извещений о тратах (или намерениях израсходовать бюджетные средства) Москвы на крещенские праздники в этом году. Так, дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Западного административного округа столицы в ноябре объявила о готовности потратить 723,4 тыс. руб. на «выполнение работ по оборудованию купелей для организации и проведения православного праздника „Крещенские купания“». На конкурс заявились два участника — ООО «Экоград» и некий Д.Н. Петров. Последний оказался победителем, снизившим цену до 549,8 тыс.

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды в конце октября известил о желании потратить более 1 млн руб. на «оказание услуг по монтажу и демонтажу купелей для проведения эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к крещенским купаниям». Однако до настоящего времени эта закупка не завершена, хотя поставщик по ней определён ещё в середине ноября. Им стал некий Добриян Елисей Николаевич, который снизил цену услуг с 1,042 до 1,037 млн руб.

Управа Донского района Москвы 11 декабря 2019 года разместила извещение на «оказание услуг по техническому сопровождению проведения праздничного мероприятия „Крещение Господне“». Администрация муниципалитета готова потратить 400 тыс. руб. на «услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включённые в другие группировки». Однако, судя по картотеке, никто на эту заявку не откликнулся, и она до сих пор находится в статусе «работа комиссии», хотя приём заявок от претендентов должен был закончиться ещё 19 декабря.

Специальную праздничную программу для крещенской ночи, как отмечается на сайте Сергея Собянина, подготовил парк «Сокольники». Там можно будет окунуться в пруд, послушать выступление монастырского хора и принять участие «в традиционных русских народных зимних играх».

На сайте госзакупок можно найти два весьма странных объявления, размещённых через два дня после прошлогоднего Крещения — 21 января 2019 года — и в тот же день «замороженных». Администрация государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха „Сокольники“» была готова потратить более 40 тыс. и 72,9 тыс. руб. соответственно. Первая заявка касалась «оказания услуг по предоставлению помещений в павильоне кафе „Лебяжье“ для проведения мероприятия „Крещение Господне“», вторая — «оказания услуг по организации питания для административного персонала и привлекаемых сотрудников государственных служб во время проведения мероприятия „Крещение Господне“». В двух этих извещениях указано, что закупки, которые планировались у единственного поставщика (его название не раскрывается), были отменены.

Всего на Крещение столица потратила 549,8 тыс. руб. по подряду Д.Н. Петрова (изначально планировалось израсходовать более 2,3 млн). Но не исключено, что помимо этих «копеек» бюджетные ресурсы осваивались через другие тендеры, связанные с питанием, арендой помещений, монтажными работами и тому подобным, где религиозная тематика не прописана.

Провинция гуляет

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Центрального района Челябинска на «выполнение работ по подготовке и обустройству купели на западном берегу Шершневского водохранилища» объявила о готовности потратить 185,3 тыс. руб. Но выигравшее конкурс ООО «СК Велес» предложило сделать это дешевле — за 87,9 тыс. руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе администрация города Ноябрьска объявила конкурс о подготовке празднования Крещения на озере Ханто. На «работы монтажные прочие, не включённые в другие группировки» местные власти заложили 490 тыс. бюджетных рублей. Победившее в конкурсе ООО «Обслуживающая компания „НоябрьскЭнергоРесурс“» предложило оказать услуги за 294 тыс. руб.

Власти посёлка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о готовности выделить 600 тыс. руб. на устройство крещенской купели. Торги выиграл некий К. В. Масягин, заявившись на них в одиночку и не снизив цену контракта ни на копейку.

Победителем торгов на «выполнение работ по устройству купели и подходящих путей (подмостей) для празднования торжества „Крещение Господне“ в 2020 году» в городе Лысково Нижегородской области стало местное муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Как и в предыдущем случае, это был единственный участник аукциона, который получил за работу 87,3 тыс. руб., также не снизив первоначальную цену.

В Барнауле на организацию празднования Крещения собирались потратить 485,6 тыс. руб. Данная сумма из бюджета предназначена на «работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки». Ими займётся муниципальное бюджетное учреждение «Автодорстрой», но за несколько меньшую сумму — 483,2 тыс.

В деревне Заневка Ленинградской области муниципальное казённое учреждение «Центр оказания услуг» на празднование Крещения (услуги в области спорта и отдыха прочие) заложило 102,8 тыс. руб., но победительница конкурса — О.В. Чеснокова выполнит всё за 84,4 тыс.

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства» города Лесной Свердловской области собралось дать 99,9 тыс. руб. за строительство «временного сооружения», а именно ледяного креста к празднику Крещения. Некая М. В. Василевская вызвалась сделать это «всего» за 69,4 тыс., а С. К. Бондаренко — за 68,9 тыс. и стал победителем крещенского тендера.

Одним из чемпионов по тратам на церковный праздник стали власти Оренбурга. Администрация города готова направить 944,4 тыс. руб. на «выполнение работ по подготовке проведения религиозного праздника „Крещение Господне“ в 2020 году в городе Оренбурге для нужд Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга». Однако некое ООО «Пирамида», выигравшее конкурс, собралось выполнить «работы строительные специализированные, не включённые в другие группировки» за 550,4 тыс. руб.

NEWS.ru попыталось выяснить у главы пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды, каким образом РПЦ и государство делят организационно-финансовое бремя при проведении религиозных праздников в стране, но он не стал отвечать на этот вопрос, переадресовав к одному из своих подчиненных. С последним связаться не удалось.

Как отметил протодиакон Андрей Кураев, церковь и светские структуры в разных пропорциях разделяют полномочия в зависимости от места проведения таких мероприятий.

Где-то люди [проводят православные праздники] своими силами, никого не спрашивая — ни церковь, ни муниципальные власти. Где-то это может быть включено в программу муниципальных властей. Где-то это могут быть только усилия патриархии или местного монастыря. Поэтому единообразия здесь никакого нет. Если только сами власти иногда хотят подключиться и организовать дежурство МЧС, но это обычная работа в местах массового скопления людей. Это обычный бюджет — обычная зарплата дежурств. Андрей Кураев протодиакон РПЦ протодиакон РПЦ

Согласно вышеприведённым тендерам, провинция потратила на крещенские торжества около 2,2 млн руб. при суммарной стартовой цене более 2,9 млн. Но как и в случае с Москвой, здесь реальные траты могли быть существенно больше, учитывая масштабы других государственных расходов на содержание и приумножение имущества РПЦ, о которых стало известно недавно.

Так, с 2006 года столица, по некоторым данным, израсходовала на содержание храма Христа Спасителя 5,4 млрд руб. Ещё 4,5 млрд руб. за последние несколько лет получили на духовно-просветительскую работу организации, связанные с церковью, по линии Федерального агентства по делам национальностей.

Немалые деньги вкладывает Минобороны в строительство храма на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Так, на мультимедийное оборудование религиозного объекта потрачено 107 млн руб., на светильники — 47 млн, на облицовку — 66 млн, на устройство лотков снеготаяния — 15 млн, на мебель — 6 млн. Причём, как отмечают СМИ, поставщики услуг и товаров назначаются без конкурсных процедур.