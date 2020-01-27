Почти 9 млрд рублей Москва потратит в 2020 году на «организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти». Эта сумма примерно сопоставима с годовой казной такого города как Тверь (9,4 млрд рублей) или на порядок выше, чем расходы Пскова (5,1 млрд рублей). При этом столичный бюджет, несмотря на свою раздутость на фоне других регионов, оказался дефицитным. Об этом недавно шла речь на встрече бизнесменов из «Деловой России» с профильным омбудсменом Татьяной Минеевой. NEWS.ru решил выяснить, являются ли такие траты на нужды власти завышенными, а также узнал, как эти деньги могут утекать к зарубежным бенефициарам.

Пир во время дефицита

Тему с расходами столичной мэрии на информационные системы поднял на мероприятии представитель IT-бизнеса, член Генсовета «Деловой России» Сергей Козарезов.

В прошлом году мы в Госдуме присутствовали на обсуждении темы выделения 8 млрд рублей на меры информационной поддержки [органов власти Москвы], — отмечал бизнесмен на встрече, которую посетил корреспондент NEWS.ru.

В материалах бюджета Москвы на 2020 год на «организацию и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти» заложено 8 млрд 885 млн 809 тысяч рублей. В 2019 году, как выяснил NEWS.ru, столичные власти тратили на эти цели 9,29 млрд рублей, а в 2018-м — 6,74 млрд рублей, в 2017-м — 5,48 млрд рублей, в 2016-м — 5,67 млрд рублей, в 2015-м — 5,64 млрд рублей.

Одна из участниц встречи добавила, что несмотря на формальную бюджетную обеспеченность Москвы, где десятки миллиардов идут на завидную для других субъектов организацию торжеств и праздничную иллюминацию, в 2020 году дефицит столичной казны составил 351 млрд рублей (в распоряжении редакции есть аудиозапись разговора).

Выступая на встрече с бизнес-омбудсменом, Козарезов выразил уверенность, что его компания могла бы оказать данную услугу «за 1 млрд рублей». Однако этого не происходит, поскольку, как считает предприниматель, процедура привлечения фирм, работающих в цифровой сфере в столице «непрозрачна и келейна». Около трети тендеров, по мнению предпринимателя, связана с программным обеспечением (ПО). При этом, собственно, разработчики этого ПО не вовлечены в данный процесс, поскольку, есть своё ограниченное количество компаний, допущенных до участия в закрытых тендерах.

Большинство компаний-разработчиков ограничивают необоснованными требованиями секретности, требованиями ФСБ, ФСО и т.д., — полагает предприниматель.

NEWS.ru решил изучить, кто за последние годы выигрывал наиболее крупные тендеры московской мэрии на оказание цифровых услуг, обратившись к данным портала госзакупок.

Так, контракт на 1,3 млрд рублей был заключён в январе 2020 года на поставку «оборудования систем хранения данных, телекоммуникационного и серверного оборудования для Центра обработки данных» столичного департамента информационных технологий. Изначально власти города планировали потратить на эти цели 1,361 млрд рублей, но победитель — АО «Максимателеком» — предложил за свои услуги 1,319 млрд рублей. В эту сумму входят: 26 шасси для модульных серверов DELL PowerEdge MX7000, 210-ANYY за 51,8 млн рублей, 204 модульных сервера DELL PowerEdge MX740C, 210-AOFH за 324 млн рублей, система хранения данных типа 1 HPE 3PAR, Q1H30A за 149,3 млн рублей, система хранения данных типа 2 HPE 3PAR, Q1H30A за 308,6 млн рублей и другое оборудование.

zakupki.gov.ru

АО «Максимателеком», как указано на сайте компании, «создаёт, эксплуатирует и монетизирует инфраструктуру для цифровых городов». Эта организация в 2013 году запустила сеть Wi-Fi в столичном метрополитене, а в настоящее время управляет единой городской сетью Wi-Fi, обеспечением Интернета на городском транспорте Москвы, Петербурга, Магадана, Казани и в региональных аэропортах. Зарегистрировано акционерное общество было в ноябре 2004 года.

Всего компания заключила контрактов по госзакупкам на сумму 2,6 млрд рублей. Заказчиками выступают столичный департамент информационных технологий, АО «Электронная Москва», Государственное казённое учреждение Москвы «Информационный Город», АО «Центральная Пригородная Пассажирская Компания», Министерство культуры Московской области и другие структуры.

focus.kontur.ru

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) про это АО достоверно указано, что его директором является Вольпе Борис Матвеевич. Человек с такими же данными фигурировал как соучредитель ликвидированного в 2014 году ООО «Аркада Геймз, Лимитед», зарегистрированного в Москве и занимавшегося розничной торговлей. Среди крупных акционеров ранее числились прекратившее существование в 2016 году ООО «РБС» и занимающееся IT-технологиями ЗАО «Энвижн Груп». Также упоминается, что основными собственниками АО «Максимателеком» является председатель совета директоров общества, экс-президент концерна «Ситроникс» Сергей Асланян и бывший ресторатор Алеко Крихели, кроме этого 23,75% акций компании принадлежит управляющей компании «Трансфингруп».

В декабре 2019 года столичный департамент по конкурентной политике объявил другой конкурс на поставку «средств вычислительной техники, периферийного оборудования и программного обеспечения». Его начальная стоимость составляла 928 млн рублей. На торги заявились две фирмы — АО «АМТ Груп» и ООО «Стэп лоджик». Последняя 10 января была объявлена победителем, она снизила цену контракта до 900,2 млн рублей.

На эти деньги она должна предоставить департаменту информационных технологий Москвы зарубежные компьютеры и программное обеспечение: 416 системных блоков повышенной производительности за 43,11 млн рублей, 10 топовых системных блоков с SSD как минимум на 2 ТБ, и оперативной памятью от 64 ГБ за 76,35 млн рублей, 2538 компьютеров-моноблоков на 261 млн рублей, 925 ноутбуков за 109,67 млн рублей, 1494 монитора с диагональю не менее 27 дюймов на 40,69 млн рублей, 20 стоечных серверов за 17,77 млн рублей, 3836 IP-телефонов Cisco CP-8851-R за 97,94 млн рублей, 422 IP-видеотелефона Cisco CP-8865 за 23,4 млн рублей и другое оборудование с лицензиями и сертификатами.

zakupki.gov.ru

На портале госзакупок указано, что ООО «Стэп лоджик» получала несколько крупных контрактов на поставку коммуникационного оборудования для Сбербанка. Также в 2014 года компания заключала договор с ОАО «Московская городская телефонная сеть». Всего по госзакупкам предприятие получило 9,9, млрд рублей.

focus.kontur.ru

На сайте ООО «Стэп лоджик» говорится, что данная фирма, работающая на рынке коммуникаций с 1992 года, занималась «построением беспроводной и проводной сетей связи на Фестивале болельщиков FIFA Fan Fest 2018 в Москве», а также «комплексной ИТ-инфраструктуры для Многофункционального миграционного центра города Москва» в 2015-м.

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «Степ лоджик» существует с июня 1996 года. В настоящее время её основным (99,9%) учредителем выступает АО «Группа Компаний Систематика», единственным бенефициаром которого является кипрский офшор «Систематика Холдингз (Сайпрус) Лимитед)».

Юридически это не является нарушением закона 2015 года, запрещающего участие в госзакупках компаний, местом регистрации которых является офшорная зона. К тому же российские власти с 2013 года исключили Кипр из числа офшорных зон, внеся изменения в соответствующий перечень Минфина.

Соблазны и перекосы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как считает экономист Никита Кричевский, перекосы в тендерах имеют место, но предложение платить за госуслуги радикально меньше, чем прописано в начальной цене, часто приводит к негативным последствиям.

Господин Козарезов не понимает, о чём он говорит. Вот он в десять раз меньше потратит, а я в 100 раз меньше — мы уже проходили такие истории лет 10 назад, когда выставлялись заявки в тендерах одна меньше другой, а потом эти люди терялись. Возбуждались уголовные дела, их не могли найти, и бюджетные деньги растворялись. В тендерах тоже бывают перекосы, конечно, но с этими явлениями ведётся ожесточённая борьба. Есть контрольно-счётная палата Москвы, если в конце концов не Счётная палата, есть прокуратура. Есть масса желающих пожаловаться на московское правительство — пусть жалуются, пусть проверяют цифры. Интеллектуальная собственность — это самое дорогое, что есть на сегодня. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

В свою очередь экономист Василий Колташов полагает, что расходы на цифровое обеспечение московских госструктур могут перекрывать реальные потребности чиновников.

По опыту многих публичным мероприятий столицы можно смело говорить, что скорее всего этот бюджет в 9 млрд завышен. В Москве деньгами разбрасываются и используют их неэффективно с точки зрения интересов национально-экономического развития, постоянно создают видимость дефицита экономических ресурсов искусственно, имея их переизбыток за счёт оптимизации поликлиник, социальных трат и т.д. Поэтому неудивительно, если там (в статье «организация и обеспечение эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти». — NEWS.ru) вдруг окажутся заложены лишние деньги, которые растворятся, а по отчётности всё будет нормально. Объективно нужно, чтобы федеральный центр перераспределил налоги, чтобы налоги от доходов предприятий меньше оставались в Москве и больше шли в другие регионы, то есть распределялись пропорционально по всей экономике. Ведь прибыль предприятий создаётся не в Москве, а в регионах. В столице она просто материализуется. И необходим больший контроль над расходованием средств в Москве, потому что здесь крупные проекты и, соответственно, большие соблазны. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

В этой связи он вспомнил истории с не всегда обоснованной заменой плитки на столичных улицах, по которым «можно судить о рациональности расходов московской мэрии».

Сколько было выброшено денег на эту плитку, не поддаётся описанию. А ведь если бы этими деньгами распоряжалось государство на федеральном уровне, то можно было положить асфальт в провинции, поставить светофоры, — добавил исследователь.

Колташов уверен, что «избыток денег в Москве» и связанный с ним «избыток соблазнов» являются федеральной проблемой.

NEWS.ru продолжит следить за развитием событий.

Над текстом также работала продюсер издания Марина Ягодкина.