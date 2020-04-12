32-летняя Надежда Марчанкова в конце 2018 года полетела в Штаты праздновать Новый год. Оттуда она отправилась в Мексику, позже снова вернулась в Нью-Йорк. Там она обратилась к врачу: у девушки появились психологические проблемы на фоне личных отношений. Доктор назначил ей препараты Кетамин и Диазепам. Надежда повезла их с собой в Россию. 9 февраля 2019 года в аэропорту Шереметьево к ней подошли сотрудники таможни и пригласили на осмотр. Помимо лекарств, при ней якобы было обнаружено вещество белого цвета. Наталью начали пугать возбуждением уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков, а также, по её словам, вымогать 100 тысяч долларов за избавление от проблем. И это только малая часть истории. Подробности — в материале NEWS.ru.

После задержания в Шереметьево события начали развиваться стремительно. У девушки досмотрели ее сумку: нашли шесть таблеток выписанного врачом препарата, а также обратили внимание на баночку из-под косметики. С её стенок ватным аппликатором соскребли какое-то вещество и отправили на экспертизу, в ходе которой установили, что в баночке находились два различных вещества — в одном обнаружили кокаин, в другом кокаин вперемешку с MDMA. Причём анализ содержимого провели в начале марта 2019 года, спустя почти месяц после задержания Марчанковой. Последняя придерживается той позиции, что баночка была пуста, а экспертиза полностью сфальсифицирована.

Адвокат Надежды Дмитрий Богданов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что до сих пор не получил доступ ни к загадочной баночке, ни даже к фотографиям экспертизы. Он говорит, что в описании экспертизы указано, что в изъятой упаковке из-под косметики обнаружены порошок и комочки, но на копиях фотографий — только один комочек. Объем вещества в смесях экспертом указан не был.

Сначала просил оригиналы фотографий у следователя, он удовлетворил просьбу. Но получить их все никак не получалось. Позже в Экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что снимков нет в принципе, — сказал он.

Кроме того, девушка в тот же день прошла тест на наркотики, который оказался отрицательным и выявил в организме только частицы диазепама. Медзаключение на состояние опьянения тоже однозначно: «не установлено».

Краткая предыстория. Надежда — гражданка Белоруссии, но уже 13 лет живет в России и имеет вид на жительство и российскую недвижимость. Она работала моделью, завоевывала титулы с приставкой «мисс», работала ведущей на World Fashion Chanel.

Женщина утверждает, что пока она была в США, с ней связался её знакомый Николай Моженков и попросил привезти спайс — наркотическое средство. Наталья на словах согласилась, но на самом деле привозить ничего не собиралась. Однако Моженков, как говорит Надежда, ожидал, что просьбу она выполнит.

Как ни странно, после задержания телефон у девушки никто не отобрал, и у неё была возможность выходить в интернет. Она обратилась за помощью к тому самому Николаю Моженкову. По версии женщины, которая изложена в её обращении в правоохранительные органы (есть в распоряжении NEWS.ru), дальнейшее выглядело следующим образом. Моженков пригласил в чат с Надеждой некоего Васю. Его он представил как бывшего сотрудника полиции, который имеет связи с полицейскими из Шереметьево и который сможет «решить вопрос» с ее задержанием. За свою помощь бывший полицейский требовал денег. Миллион рублей — за то чтобы девушка не оказалась за решеткой во время следствия, сто тысяч долларов за то, чтобы уголовное дело о контрабанде вообще не было возбуждено. Впоследствии Надежда вместе с адвокатом расценили эти действия как вымогательство, а всю историю с задержанием — как провокацию с целью получения денег.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подтверждение своих догадок адвокат Богданов рассказал об обыске в квартире, который провели сотрудники полиции. Правоохранители не пытались найти что-либо, что позволило бы возбудить уголовное дело о контрабанде, а требовали у девушки документы на две ее квартиры и «Мерседес» — это бы подтверждало её платежеспособность. По информации защитника, одна из квартир стоила 6 млн рублей.

Надежда говорит, что её знакомый Николай, по её словам, участвовавший в вымогательстве, является директором автосалона «Порше Центр Таганка» (NEWS.ru выяснил, что в 2014 году человек с таким именем был в салоне директором по продажам, сейчас он среди руководства не числится).

Они познакомились, когда Моженков помогал девушке продать её автомобиль. Тогда он якобы узнал, что с финансами у дамы всё в порядке: в собственности есть две квартиры, машина, она может позволить себе отдых за границей. Николай позиционировал себя как человека, у которого есть связи в правоохранительных органах, продолжает Надежда.

Я знаю, что он, используя свои коррупционные связи, в 2017 году смог избежать уголовной ответственности в Тверской области, хотя его обвиняли в мошенничестве в крупном размере и даже арестовывали, — написала Марчанкова в своём обращении к начальнику Главного управления собственной безопасности МВД Александру Макарову.

Адвокат Дмитрий Богданов рассказывает, что он пытался добиться возбуждения уголовного дела о вымогательстве. Вместе со своей подзащитной они писали заявления в различные инстанции, в том числе в Главное управление собственной безопасности МВД. Там признали факт процессуальных нарушений при составлении допроса, а также назвали обыск в квартире необоснованным. Далее материал был направлен в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Процессуального решения по этим фактам пока не принято — проводится проверка.

Надежда, недолго думая, решила уехать из страны, пока позволяла ситуация. После почти двух суток допросов, осмотров и обысков и подписания предложенных следователем документов, он наконец отпустил ее домой, предварительно взяв обещание явиться на следующий день. Быстро собрав вещи, девушка отправилась в Домодедово, где купила билет на первый ближайший рейс во Францию. Уже через два часа она пересекла границу России и по сей день не возвращалась, опасаясь уголовного преследования.

Меня практически вынудили из-за страха оказаться в тюрьме выехать за границу, меня заочно обвинили в умышленном преступлении, которое я не совершала, — пишет Надежда в своём обращении к Макарову.

На следующее утро, 11 февраля, обнаружив «пропажу», следователи задним числом возбудили уголовное дело по ч.1 статьи 229.1 УК («Контрабанда наркотиков») — грозящее наказанием до семи лет лишения свободы. В постановлении они указали, что дело возбуждено в 00:50, 11 февраля, а допрос проводился с половины второго до половины четвёртого ночи. На деле, Марчанкова в это время была в Домодедово, что можно отследить по времени покупки билета, видео с камер, показаниям свидетелей. Помимо этого, девушку объявили в международный розыск.

Позже Химкинский суд заочно арестует и саму Надежду, и ее имущество — две квартиры и машину. Адвокат Дмитрий Богданов утверждает, что по вменяемой его подзащитной статье арестовывать имущество можно только в качестве обеспечительной меры для выплаты штрафа. Однако стоимость арестованного имущества значительно превышает размер максимально возможного штрафа в 1 млн рублей, отмечает он.

Корреспондент NEWS.ru попытался связаться с Моженковым, чей телефонный номер предоставил адвокат Марчанковой, чтобы выслушать его версию событий. Сначала мужчина игнорировал звонки и сообщения в сервисе WatsApp. Затем Надежда, опять же через своего адвоката, переслала корреспонденту сообщения от Моженоква, в котором он спрашивает, откуда у журналиста его телефон, и правда ли что та обратилась в СМИ. Позже он всё-таки ответил на сообщения корреспондента, однако отказался давать комментарии, заявив, что «к этой девушке и тем более к её уголовному делу не имеет отношения». Кроме того, он пригрозил, что напишет заявление в полицию с требованием привлечь журналиста по статье «Клевета», если его имя будет упомянуто в тексте.

NEWS.ru

На сегодняшний день, Надежда находится в Америке, куда транзитом уехала из Парижа. Сейчас она ждёт ребёнка и возвращаться в Россию опасается, ведь сразу по приезде ее ждёт арест. Адвокат Богданов говорит, что ходатайствовал о рассмотрении дела без участия Марчанковой — УПК предусматривает такую возможность — однако в этом было отказано.