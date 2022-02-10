Генпрокуратура потребовала конфисковать у главы ГИБДД Ставрополья имущество

Имущество в виде 22 объектов недвижимости и шести автомобилей, принадлежащих семье экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, может быть передано в пользу государства, ходатайство Генпрокуратуры по данному факту уже подано. Бывший полицейский задержан в качестве подозреваемого по делу о коррупции. Согласно данным иска надзорного ведомства, его имущество оценивается в 83 млн рублей, пишет Znak.com со ссылкой на информацию из Промышленного районного суда Ставрополя, где проходит разбирательство.

В ходе расследования сотрудниками прокуратуры был сделан вывод, что на официальную зарплату Сафонов не мог приобрести столько имущества, поэтому оно подлежит конфискации. Ранее суд арестовал дорогие иномарки, квартиры и особняки, которые принадлежат бывшему гаишнику. Среди них и роскошный дворец, с дорогой мебелью, троном и золотым унитазом.

На данный момент судом выясняется, при каких обстоятельствах и на какие средства было куплено указанное имущество. По словам защиты, все объекты недвижимости, а также земельные участки и автомобили являются собственностью семьи гражданской жены Сафонова, занимающейся бизнесом.

Как сообщили источники издания в адвокатском сообществе Ставрополья, дворец, в котором проживал полицейский чиновник, в конце прошлого лета перешёл к новым владельцам — детям Сафонова. Указанная в иске сумма в 83 млн рублей — только кадастровая стоимость активов, их рыночная цена значительно выше.

Ранее Следком опубликовал видео из особняка Сафонова. На кадрах видны интерьеры с золотой лепниной и дорогой мебелью, росписями на стенах в стиле рококо, хрустальными люстрами. Эксперты оценили дворец минимум в 20 млн рублей.

Также выяснилось, что гаишник строил второй особняк — в станице Новомарьевской, где проживают родственники полицейского.

35 сотрудников ГИБДД во главе с Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Их обвиняют в торговле поддельными пропусками на перевозку грузов и во взятках, которые платили те, кто перевозил зерновые культуры и иные товары. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.