https://static.news.ru/photo/d12b3c44-dab2-11e9-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters

Генпрокуратура РФ просит Мосгорсуд изменить меру пресечения актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за нападение на бойца Росгвардии, и освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября.

На 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры РФ о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова, — сообщили News.ru в Мосгорсуде.

Предполагается, что Устинов примет участие в заседании посредством видео-конференц-связи.

Как писал News.ru, 16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал этот приговор «вопиющей несправедливостью». Художественные руководители нескольких московских театров также выступили в защиту актёра Павла Устинова. С обращением к общественности и призывом обратить внимание на дело Устинова выступил худрук «Сатирикона» Константин Райкин. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле актёра Павла Устинова нужно дождаться результатов апелляции. Он отметил, что российские власти знают об акциях в поддержку актёра, но «ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля».