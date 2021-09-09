Генерала Минобороны арестовали за использование солдат как рабочую силу

Заместителя начальника инженерных войск Вооружённых сил России генерала-майора Руслана Алахвердиева арестовали за привлечение солдат к работе на дачных участках в качестве рабочей силы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год генерал-майор не раз отдавал военнослужащим противоречащие законам приказы: направлял их на работу на дачные участки своих знакомых или на свои собственные. Алахвердиев брал за это деньги, которые расцениваются следствием как получение взятки, сумма которой составляет 6,7 млн рублей.

Также генерал-майор препятствовал расследованию, нарушая подписку о невыезде и оказывая давление на свидетелей, проходящих фигурантами по делу.

Ранее сообщалось об аресте главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало. Его подозревают в получении взяток. Он и его подельники получили свыше 1 млн рублей за предоставление незаконных услуг по беспрепятственному таможенному оформлению автомобилей.