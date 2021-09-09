Генерала Минобороны арестовали за использование солдат как рабочую силу
Заместителя начальника инженерных войск Вооружённых сил России генерала-майора Руслана Алахвердиева арестовали за привлечение солдат к работе на дачных участках в качестве рабочей силы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, с 2019 по 2021 год генерал-майор не раз
Также генерал-майор препятствовал расследованию, нарушая подписку о невыезде и оказывая давление на свидетелей, проходящих фигурантами по делу.
Ранее сообщалось об аресте главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало. Его подозревают в получении взяток. Он и его подельники получили свыше 1 млн рублей за предоставление незаконных услуг по беспрепятственному таможенному оформлению автомобилей.