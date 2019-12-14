Сотрудники Федеральной службы безопасности начали проведение оперативно-следственных мероприятий с Владимиром Рублёвским.
Информация о задержании бывшего председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга уточняется,
С ним проводятся оперативно-следственные мероприятия. Работает ФСБ, — говорит источник информагентства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ проводит обыски в полицейском управлении ЗАО Москвы. Сотрудников МВД подозревают в мошенничестве.
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