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Сотрудники СУ СКР по Смоленской области установили и задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено в мае 2000 года.

По данным следствия, между двумя жителями Смоленска произошёл конфликт и один избил другого. Потерпевший был госпитализирован и через несколько дней скончался от полученных телесных повреждений. По этому факту было возбуждено...