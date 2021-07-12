ФСБ начала проводить обыск крупного государственного предприятия

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Представители Федеральной службы безопасности и других ведомств проводят обыски в здании ФКУ «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, расследование проводится по делу о превышении должностных полномочий одним из заместителей гендиректора учреждения. Речь идёт о сумме в 500 млн рублей.

Федеральное казённое учреждение (ФКУ) «Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта» занимается выполнением функций застройщика по объектам строительства морского и речного транспорта, а также реализует федеральные программы в сфере морского транспорта и инфраструктуры.

Ранее по результатам крупной проверки были задержаны 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником ведомства по Ставропольскому краю Алексеем Сафоновым, которого подозревают в коррумпированности и превышении должностных полномочий.