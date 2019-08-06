Арест и домашний арест восьмерым фигурантам уголовного дела о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ продлён на три месяца.
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Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения до 10 ноября включительно, — заявил судья.
Сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин, сотрудник спецподразделения «Альфа» Владимир Урусов и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров также останутся под стражей. Сотрудник спецподразделения «Вымпел» Дмитрий Капышкин и старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев будут находиться под домашним арестом.
Ранее News.ru писал о том, что предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Константин Жаров полностью признал вину. По данным следствия, группировка напала на мужчину в офисе московского банка «Металлург». Налётчики забрали у него 136 млн рублей наличными и скрылись.