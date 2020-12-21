Эхо перестрелки в «Око»: за что преследуют столичных следователей

СКР сообщил о задержании бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств в знаменитом деле о перестрелке в «Москва-Сити». Из ведомства он уволился ещё в феврале 2019 года, после чего работал адвокатом. Также сообщалось об объявлении в розыск бывшего замначальника ГУ СКР по Москве Сергея Синяговского. Позднее эту информацию опровергли, однако его увольнение, как и увольнение ещё шести сотрудников СК, связывали именно с этим уголовным делом и чуть не случившимся ведомственным конфликтом между Следственным комитетом и Росгвардией. NEWS.ru разбирался в ситуации.

Левон Агаджанян был арестован по ходатайству следствия Басманным судом Москвы. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного в рамках расследования нашумевшей перестрелки в башне «Око» комплекса «Москва-Сити», которая произошла в 2017 году.

Ему инкриминируют три уголовные статьи — 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Других деталей следствия источник не привёл.

В СИЗО бывшего следователя отправили до 17 февраля будущего года. По мнению СК, в противном случае он может скрыться либо оказать давление на свидетелей по делу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным «Коммерсанта», Агаджаняна задержали ранним утром в его квартире, после чего увезли на допрос в ГСУ СКР. По его итогам он был задержан.

Со ссылкой на источники в силовых кругах СМИ также сообщали об объявлении в федеральный розыск полковника, бывшего заместителя главы управления СК по Москве Сергея Синяговского — также в связи с тем же самым уголовным делом. Однако позднее канал РЕН ТВ это опроверг, правда, также со ссылкой на неназванные источники, добавив, что претензий к Синяговскому у следствия нет.

Синяговский и Агаджанян были причастны к расследованию уже упомянутого инцидента в «Москва-Сити» 17 ноября 2017 года. В тот день там отмечал свой 50-летний юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов (некоторые журналисты отмечали, что его персональные данные якобы совпадают с таковыми у одного из лидеров ОПГ «Измайловские»). После конфликта из-за места на парковке его охранники, а также находившиеся на месте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вступили в перестрелку с телохранителями бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева (он также владеет башней «Око», некогда отсидел девять лет за разбой). В её ходе был убит один и ранены пять человек — среди последних сотрудник Росгвардии Дмитрий Якобсон.

По окончательной версии следствия, виновниками произошедшего были признаны руководитель охраны Юшваева Магомед Исмаилов и один из его охранников Эльдар Хамилов. Им были предъявлены обвинения в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

На самом же деле версия следствия неоднократно менялась, и, видимо, именно с этим связаны обвинения, выдвинутые Агаджаняну. Первоначально фигурантами дела стали именно охранники Юшваева, чьи действия были квалифицированы как покушение на убийство и хулиганство.

Однако через короткое время точка зрения следственной группы поменялась кардинально. Обвинения были предъявлены бойцам Росгвардии, в том числе тяжелораненому Якобсону. К нему в больницу несколько раз приезжал Левон Агаджанян, чтобы провести допрос, но тот отказался признавать вину и давать вообще какие-либо показания. Были также выдвинуты обвинения в адрес работников ЧОП «Грэпс-2», охранявшего Дмитрия Павлова, — Платона Койде и Кирилла Титаренко. Последний был привлечён к делу посмертно: в той самой перестрелке он был убит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свою версию тогда выдвигало и издание «Росбалт», по мнению его источника, конфликт мог быть результатом спланированной провокации: якобы в основе инцидента лежало противостояние между двумя совладельцами «Ока» — Гавриилом Юшваевым и Владиславом Дорониным. Именно Доронин назывался конечным владельцем ЧОПа, дежурившего на дне рождения Дмитрия Павлова, и вступил в противостояние с телохранителями Юшваева.

В ситуацию активно вмешивался бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн, который на тот момент был советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Он неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру с требованием пересмотреть обвинения, выдвинутые против росгвардейцев, в том числе пострадавшего в ходе конфликта.

В феврале 2019 года появилась информация, что уголовное преследование сотрудников Росгвардии по этому делу прекращено, а следствие вновь привлекло к делу в качестве обвиняемых охранников Юшваева.

Тогда же сразу семь следователей и других, более высокопоставленных работников ГСУ по расследованию особо важных дел Следственного комитета написали заявления об увольнении по собственному желанию. Среди них были Синяговский и Агаджанян. Некоторые источники утверждали, что предложение уволиться самим им выдвинул тогдашний исполняющий обязанности главы управления СК по Москве Андрей Стрижов.

Источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией, отмечал, что увольнение следователей может быть связано с личным вмешательством Виктора Золотова, который был недоволен крайне странным поворотом следствия по этому делу, переложившим вину на его подчинённых, — а некоторые прямо усматривали в изменении позиции следственной группы коррупционный фактор. Наше издание будет следить за продолжением расследования.