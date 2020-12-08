Долг перед «Роснефтью»: начался суд над бывшим хабаровским губернатором

Дело экс-чиновника Виктора Ишаева 8 декабря начали слушать в Замоскворецком суде Москвы. С начала 1990-х он успел побывать на должностях губернатора Хабаровского края, министра развития Дальнего Востока, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Последним в послужном списке стал пост вице-президента компании «Роснефть». Изначально бывшему губернатору вменяли особо крупное мошенничество, однако позже передумали и предъявили обвинение уже в растрате. В чём конкретно обвиняют бывшего чиновника, и как прошло первое заседание по существу — в материале NEWS.ru.

Виктора Ишаева обвиняют в организации крупной растраты (ч. 3 статьи 33 УК, ч. 4 статьи 160 УК). По версии следствия, бывший чиновник растратил средства компании «Роснефть», завышая арендные цены на помещения, которые снимала корпорация под своё представительство в Хабаровске. Действовал Ишаев не один, утверждают следователи, а с директором компании «Бейс» Геннадием Кондратовым — это второй фигурант уголовного дела. Мужчина якобы являлся исполнителем поручений Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Вменяемая сумма ущерба с момента возбуждения уголовного дела изменилась. Изначально речь шла о 5 млн рублей, теперь же сумма дошла до 7,5 млн рублей — именно столько, по версии обвинения, растратили Ишаев и Кондратов за пять лет, сдавая «Роснефти» помещения в аренду по необоснованно высоким ценам.

Гособвинение утверждает, что преступные планы появились у Ишаева в конце 2013 года — именно тогда ему стало известно, что представительство «Роснефти» переезжает из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Готовясь к задуманному, экс-чиновник получил долю в уставном капитале компании «Бейс». Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Начиная с 2014 года «Бейс» предоставляла в закупочную комиссию заведомо завышенные цены, по которым потом «Роснефть» арендовала помещения. Кондратов, являясь руководителем «Бейс», изначально должен был установить закупочную цену в 1500 рублей за квадратный метр. Однако позже он направил в закупочную комиссию просьбу о снижении арендной платы на 15% — 1350 рублей за квадратный метр.

Из целей собственного обогащения, являясь организатором растраты, используя служебное положение, лично одобрил закупочную цену в 1350 рублей за квадратный метр, — описала гособвинитель действия Ишаева.

Такая цена сохранялась на протяжении пяти лет, утверждает гособвинение. Договор аренды между «Роснефтью» и «Бейс» перезаключался каждый год, и каждый год Ишаев оформлял фиктивную сделку о продаже доли в строительной компании и выходил из её состава. Напомним, с 2013 года он занимал пост в «Роснефти» — являлся советником президента компании Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке. Как следует из обвинительного заключения, хищения прекратились в декабре 2018 года, так как тогда было ликвидировано представительство «Роснефти» в Хабаровске.

Виктор Ишаев Сергей Савостьянов/ТАСС

Виктор Ишаев, отвечая на вопрос судьи, заявил, что виновным себя не признаёт.

Конечно, не признаю. Полная чушь. Я в своей жизни много проработал, никогда не крал, не врал, не предавал. Моя совесть чиста. Уголовное дело носит заказной характер. Оно сформировано на надуманных обстоятельствах. Я считаю, что уголовное дело должно быть прекращено, — сказал он.

Однако второй подсудимый, Геннадий Кондратов, решил занять иную позицию. Он признал вину в растрате в полном объёме. Это, кажется, стало неожиданностью даже для его адвокатов — так, что пришлось взять небольшой перерыв для согласования позиций. В зале суда и по коридорам Кондратов ходил в сопровождении некоего мужчины в гражданской одежде, но с кобурой на ремне.

Несмотря на то что Ишаев вину не признал, в ходе заседания стало известно, что он возместил ущерб «Роснефти» в размере 7,5 млн рублей — ровно такую сумму хищений вменяет обвинение фигурантам. Защита Ишаева считает, что дело должно быть прекращено за отсутствием события преступления: со стороны «Роснефти» «в крайнем случае здесь могут быть гражданско-правовые претензии».

Помимо подсудимых и их адвокатов, на процессе присутствовал и представитель потерпевшей стороны. Ею была признана «Роснефть», доверенное лицо которой, Сергей Попов, рассказал, что нарушения и завышение цены на аренду были выявлены компанией самостоятельно после проведения внутренней аудиторской проверки. Якобы позже эти сведения были переданы правоохранительным органам.

При этом Попов сказал, что компания оценивает ущерб от действий Ишаева и Кондратова почти вдвое больше того, что заявила прокурор — 15,1 млн рублей.

Сумма ущерба складывалась не только из завышения стоимости арендной платы, но и завышения площади помещения: компания арендовала 280 кв. м, тогда как аудиторской проверкой выявлено, что для представительства компании было достаточно всего 130 кв. м, — пояснил он.

Сумму гражданского иска к фигурантам представитель «Роснефти» обещал объявить позднее. Попов также подтвердил, что дочь Ишаева действительно перевела на счета компании 7,5 млн рублей.

Адвокат Ишаева Лариса Мове отказалась отвечать на вопросы журналиста NEWS.ru, сказав, что все комментарии даст после окончания процесса.

На этом сегодняшнее заседание закончилось. Следующие назначены на 16 и 17 декабря. Судья просила всех быть в суде в 9 утра, так как планируется видео-конференц-связь со свидетелями из Хабаровска.