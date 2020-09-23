«Дело идёт в никуда»: почему суд отпустил менеджеров «Норникеля»

Наблюдатели оценивают освобождение из-под ареста фигурантов дела о катастрофе в Норильске как знак того, что ответственность за беспрецедентный разлив топлива в арктической акватории никто не понесёт. 21 сентября Норильский городской суд отказался продлевать нахождение под стражей директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова. Под арестом остался только начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин. Эксперты считают, что здесь не обошлось без административного ресурса настоящего хозяина города — «Норникеля». В то же время местная независимая общественность сама добивалась освобождения этих людей, считая, что на них повесили чужую вину. О том, что происходит спустя четыре месяца после аварии — в материале NEWS.ru.

Операция «мёртвое озеро»

Смирнова, Степанова и Старостина подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Как считает следствие, с 2018 года резервуар ТЭЦ требовал ремонта, но, вопреки нормативам, продолжал эксплуатироваться. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы. В рамках расследования катастрофы Следственный комитет также возбудил дело о халатности против мэра Норильска Рината Ахметчина и инспектора Ростехнадзора, которая ранее не нашла нарушений на электростанции.

Напомним, 29 мая 2020 года из-за прорыва стенки бака ТЭЦ-3, которая принадлежит компании Владимира Потанина «Норильский никель», произошла одна их крупнейших в истории утечек топлива в арктической зоне, создавшая угрозу для всей экосистемы Северного Ледовитого океана. Из-за катастрофы власти объявили о чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Всего из ёмкости вытекло 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть попала в местную реку. Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба почти в 148 млрд рублей — беспрецедентную для России сумму.

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Росприроднадзор, если не забудет, должен посчитать ущерб от ещё двух крупных экологических катастроф — журналисты «Новой газеты» обнаружили трубы, через которые в озеро Пясино незаконно вкачивались отходы, — говорит Митволь. — По нему уже все акты экспертиз есть. И был ещё один разлив, который также Росприроднадзором зафиксирован, и там по той же логике должен быть зафиксирован ущерб. То есть сумма в 428 миллиардов — это только по одному случаю.

Общественник, бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в разговоре с NEWS.ru оценил в 80 лет срок восстановления фауны и флоры после катастрофы, и это ещё без поправки на арктический климат. По его словам, с момента аварии на ТЭЦ-3 на объектах «Норникеля» в этом районе произошли новые инциденты с экологическими последствиями.

Он также напомнил, что на прошлой неделе Росрыболовство официально дало заключение о признании озера Пясино, пострадавшего при разливе топлива, непригодным для существования жизни — его даже нет смысла заново заселять мальками. Также ведомство официально подтвердило опасения экологов о том, что загрязнено и Карское море, при том что на этой акватории уже выданы первые квоты на вылов крабов в этом году.

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Борьба за «козлов отпущения»

Митволь заявил, что его поражает непрофессионализм сотрудников «Норникеля»: «при тех миллиардах, которые уходят на их зарплаты», они до сих пор не предложили более или менее понятный план ликвидации последствий аварии, однако уже понятно отчётливое нежелание оплачивать нанесённый ущерб в том объёме, который посчитал Росприроднадзор. Он также уверен, что следствие и суд в Норильске могут находится под влиянием заинтересованной стороны, а расследование дела имеет характер профанации.

Уголовное дело идёт в никуда, за эту аварию, видимо, никто отвечать не будет. И «Норильский никель» в бюджет даже не будет ничего платить, — говорит эксперт. — Я понимаю, что обвиняемые по делу — «стрелочники», но я удивлён, что, судя по всему, даже их решили не наказывать. Нередко при авариях куда меньшего масштаба виновных сажали в тюрьму. Как мы знаем, Норильск, где идёт следствие — моногород «Норильского никеля», где он бессовестно применяет админресурс. Это типичный административный ресурс.

Митволь также отметил, что, по его мнению, менеджеры «Норильского никеля» не понимают, что общество изменилось и им эту катастрофу не простят. Они думают, что проблема заключается в пиаре, занимаются покупкой Telegram-каналов вместо того, чтобы заниматься проектом устранения последствий, заявил бывший замглавы Росприроднадзора в разговоре с NEWS.ru.

Красноярский бизнесмен, соратник знаменитого Анатолия Быкова — Владимир Владимиров — также считает, что «Норильский никель» непосредственно контролирует ход расследования уголовного дела.

Там ведь не главный инженер виновный. По сути Потанин «скрашивает» свои огрехи в работе. Нашли «козла отпущения» — он немного посидел, сейчас освободили, — сказал он в комментарии NEWS.ru. — Я уверен, что финансово-промышленная группа, включая либо самого Потанина, либо того, кому он это поручил — они влияют на ход следствия, это даже не сто, а двести процентов.

Администратор паблика «Норильчане», журналист и блогер Игорь Клюшин рассказал NEWS.ru, что он, напротив, собирал подписи за освобождение инженера и начальника цеха ТЭЦ. «Они просто «стрелочники», говорит он.

Потанин, возможно, влияет на ход следствия именно тем, что руководство «Норникеля» не подвергли наказанию. Руководители компании прекрасно знали о состоянии этих цистерн. И Росприроднадзор, и Ростехнадзор за несколько лет предупреждали о ненадлежащем состоянии этих цистерн, — говорит Клюшин.

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Ключевой вопрос

В то же время очевидно, что наиболее чувствителен для компании вопрос не персональной ответственности тех или иных должностных лиц, а денежной компенсации за нанесённый ущерб. На данный момент ситуация напоминает позиционную войну — с одной стороны Росприроднадзор собирается взыскать с «Норникеля» 148 млрд рублей, с другой — компания уже чётко дала понять, что не согласна с такой оценкой и будет обжаловать взыскание, если оно будет наложено судом, рассказал NEWS.ru руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. На самом деле этот вопрос активно решается за закрытыми дверями, и каким именно образом — никому не известно, говорит он. В ближайшие недели или месяцы судьба этого иска будет понятна.

Однако им ситуация не исчерпывается: с начала августа на месте для уточнения размера экологического ущерба работает тюменское отделение Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии — в декабре оно представит отчёт. Вероятно, это может означать новые иски.

Кроме того, согласно экспертизе, проведённой «Проектным офисом развития Арктики», право на компенсацию последствий аварии имеют около 700 представителей коренных народов. Исследование инициировала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В нём также участвовали специалисты из МГУ и института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. По сути для того, чтобы вернуть этому населению средства существования, его нужно включить в некие бизнес-проекты, связанные с рыбной добычей.

Очевидно, что это тоже что-то будет стоить «Норникелю», — говорит Чупров. — И очевидно, что идёт некий торг, поскольку в этом случае история вызвала обострённый общественный интерес. Ситуацию начали «сливать», но это сделать не так легко и о проигрыше пока говорить рано — посмотрим, чем закончится суд о компенсации.

Журналист Игорь Клюшин говорит, что в Пясинском районе Красноярского края, пострадавшем от разлива дизельного топлива, коренные народы — нганасаны, долганы, ненцы, энцы — «криком кричат». Раньше из этой местности ушли северные олени, теперь пропала и рыба. Особенно страдает посёлок Усть-Авам, довольно большой для тундры — 500 жителей. Есть там и семейные рыбные хозяйства, которые теперь поставлены на грань выживания: люди построили дома на берегах ныне омертвевших водоёмов, купили лодки, с помощью которых уже нечего ловить.

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При этом, по словам представителя Greenpeace Чупрова, даже вариант, при котором компания просто заплатит деньги и забудет об инциденте — очень плохой. Нужны новая экологическая политика и самостоятельный план «Норникеля» по ликвидации последствий катастрофы в зоне его ответственности, считает эколог.

У них пластиковые канистры с собранным топливом до сих пор стоят в тундре и могут лопнуть с наступлением холодов. Надеюсь, компания не будет ждать сдачи отчёта экспертов в декабре, прежде чем представит план ликвидации последствий, — говорит он.

Как добавляет журналист Клюшин, вопрос с этими цистернами волнует и его. Инициативная группа просила показать временные хранилища собранного мазута — ей показали пять-семь резервуаров, а никак не 100, что соответствовало бы заявленному объёму собранной водно-топливной смеси. Это пластиковые бочки, но уже в сентябре температура в Норильске может падать до −20 градусов. Вода при морозе будет расширятся, канистры начнут рваться. Ответа на вопрос, что будут делать с топливом, пока никто не услышал. Сжигать его запрещено, ни одного перерабатывающего завода в радиусе многих тысячи километров нет.



В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.