Дедовщину не видят, но она есть: что стоит за реляциями Минобороны

В Министерстве обороны России заявили, что дедовщина ушла из жизни срочника. Однако с этим не согласны все эксперты данной области. Почему Минобороны лукавит и какую форму приобрела в последнее время дедовщина, разбирался NEWS.ru.

Об окончательном разгроме дедовщины заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов во время форума «Армия-2020». По сообщению ТАСС, генерал-полковник Картаполов особое внимание обратил на «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений». Также по его словам, полностью искоренено такое понятие как дедовщина, казарменное хулиганство, что в свою очередь повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах вооруженных сил, говорится в сообщении ТАСС.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Его поддержал начальник Главного управления военной полиции генерал-полковник Сергей Кураленко. Он сказал, что улучшения случились благодаря «мероприятиям по предупреждению преступлений и пресечение дисциплинарных проступков».

Интересно, что меньше чем год назад заместитель главного военного прокурора РФ Сергей Скребец рисовал совсем другую картину. Во время выступления в Совете Федерации он заявил , что сотрудники ведомства зафиксировали рост преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении подчинённых. С начала 2019 года в таких конфликтах пострадали 100 военнослужащих. Скребец отметил, что применение силы зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов. По его словам, большинство правонарушителей объясняют свои действия якобы недостаточностью уставных полномочий по поддержанию правопорядка. Сам зампрокурора с таким оправданием не согласился.

В действительности одной из причин насилия является отсутствие твёрдых навыков работы с подчинёнными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ, — сказал Скребец.

Утверждения об искоренении дедовщины выглядят особенно странно, если вспомнить, что громкое дело о расстреле рядовым Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев случилось менее года назад. В ходе проверки он и ещё несколько срочников были признаны потерпевшими по ст. 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Другой громкий случай — смерть призывника из Иркутской области Дмитрия Вебера. Его тело нашли в конце июня. По словам опекуна молодого человека Ирины Самедовой, 15 марта Вебер для подготовки и участия в параде прибыл в воинскую часть в Воронеже. 2 апреля ей сообщили, что он самовольно покинул часть, а потом о том, что её приемный сын совершил самоубийство. Его тело нашли на заводе поблизости. По словам Самедовой, на теле и голове Вебера она увидела порезы, кровоподтёки и ссадины. А ещё у него был отбит пах, не было гортани, а на шее был ожог от окурка.

По словам заместителя председателя Комитета солдатских матерей России Андрея Курочкина, к ним ежедневно поступают десятки обращений от срочников о том, что их избивают, вымогают деньги и прочее.

Единственное что изменилось за эти годы, что это сократился срок службы. Один год выдержать легче. Случаи жёстких издевательств и пыток сократились, но теперь изменился формат издевательств — вымогают деньги. Например, у солдат воруют форму и предлагают её выкупить за полцены. Чтобы получить увольнительную, нужно заплатить взятку старшине и так далее. Ребята из армии седыми возвращаются. У солдат отбирают телефоны под видом секретности, и им очень трудно сообщить о том, что происходит, отсюда и много самоубийств и побегов. Заявление, что дедовщина побеждена — это лицемерие и враньё, конечно. Так говорить просто некрасиво Андрей Курочкин зампред Комитета солдатских матерей России зампред Комитета солдатских матерей России

По мнению эксперта, замминистра заявил о победе над дедовщиной для того, чтобы популяризировать военную службу. Это — создание прекрасного образа армии, где якобы отлично кормят, где прекрасная военная медицина, где нет дедовщины, что это социальный лифт, а не «социальный гроб» — ведь после армии возьмут на работу.

На носу в октябре осенний призыв, и нужно заявить что у нас все хорошо. Это делается регулярно. Но при этом параллельно звучит угрожающая информация, что служба скоро будет по два года а потом — по пять лет. Чтобы ребята думали: "Ой пойду-ка я сегодня в армию, а то потом будет хуже". Нам это не нравится — что ребят так жёстко обманывают, — признается Курочкин.

По словам адвоката Андрея Чаплыгина, специализирующегося на помощи призывникам, до конца понять зачем делать заявления подобные тем, что прозвучали из уст Андрея Картаполова, не представляется возможным.

Все понимают, что это неправда, что дедовщина побеждена. Все. Тем не менее об этом говорят. Как я помню, несколько раз заявлялось, что мы победили исламистов в Сирии. Вот тут также, потом ещё раз скажут, что дедовщину победили и ещё раз. Аркадий Чаплыгин адвокат адвокат

Возможно то, о чём говорил заместитель министра обороны, — это техническая сторона вопроса. Эксперты указывают на то, что в том виде, какая дедовщина была раньше, она исчезла. Нет больше дисциплинарного или якобы дисциплинарного насилия старослужащих над новобранцами, после того как срок службы сократили. Осталось просто насилие. Об этом, в частности, говорит глава организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. По его словам, дедовщина как соблюдение порядка с помощью неформальных правил, которое достигается с помощью насилия, была еще в советской армии и в 90-х годах, но исчезла в 2008–2009 годах.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр обороны Анатолий Сердюков провёл ряд довольно серьёзных комплексных реформ в армии, одна из них — гуманизация военной службы. После всех этих мероприятий можно было говорить о том, что дедовщина, понимаемая в узком смысле как власть старослужащих, из армии ушла, с ней удалось справиться. Но насилие в армии осталось, потому что все эти реформы не были доведены до конца. А в последние годы, когда министром обороны стал Сергей Шойгу, они вообще были приостановлены, — говорит Кривенко.

Последние связано с войной на Украине и многочисленным расследованиям, которые российские и иностранные журналисты делали на основе открытых данных — публикаций военных в соцсетях.

По словам Аркадия Чаплыгина, насилие сейчас часто представляет не вертикальный, а горизонтальный характер.

Теперь часто формируются группы по географическому признаку. Скажем, москвичи против кавказцев, — объясняет Чаплыгин.

Зампред Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин признается, что не сильно верит в возможность победить насилие в армии.

Нужно волевое желание и интерес. А смысла побеждать дедовщину нет, потому что там деньги крутятся. Это и есть коррупция — тут со срочников собрали, там собрали. И политику государства мы какую видим: они не борются с этим, а заявляют, что дедовщины нет. И это катастрофа, — считает эксперт.