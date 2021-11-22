Бывшему мэру Циолковского предъявили обвинения по трём статьям

Уголовное дело против бывшего градоначальника ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого было направлено амурской прокуратурой в суд. Формулировка обвинения была утверждена заместителем прокурора Амурской области, говорится на сайте ведомства. На данный момент Левицкий обвиняется по таким статьям, как получение взятки, отмывание денег, а также он, по данным следствия, мешал осуществлению законной предпринимательской деятельности. Экс-мэру грозит до десяти лет заключения.

Как установлено следствием, чиновник, занимая указанную должность, злоупотребил своими полномочиями, что повлекло грубое нарушение установленного порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при проведении электронного аукциона — необоснованное ограничение конкуренции и незаконное обеспечение победы коммерческой организации, с руководителем которой он состоял в дружеских отношениях. <...> Денежные средства, полученные в качестве взятки, бывший мэр легализовал под видом законной финансовой операции, — говорится в сообщении .

Согласно материалам обвинения, бывший чиновник необоснованно ограничил конкуренцию на территории вверенного ему космограда, в том числе он повлиял на результаты аукциона по созданию снежного городка. При этом за свои услуги экс-мэр получил взятку на сумму свыше 120 тысяч рублей. Кроме того, бывший градоначальник потребовал от представителей другой организации не участвовать в аукционе.

Ранее стало известно, что приказом глава республики Крым Сергея Аксёнова министр культуры Арина Новосельская, подозреваемая в получении взятки в размере 25 млн рублей, отправлена в отставку.