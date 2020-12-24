Били по лицу и душили: начался суд над экс-оперативниками по делу Голунова

С третьей попытки началось судебное разбирательство по делу бывших полицейских, которые обвиняются в том, что подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Сегодня прокурор зачитала обвинительное заключение, а подсудимые высказались по этому поводу. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Рассмотрение уголовного дела против оперативников УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова должно было начаться ещё 14 декабря. Однако два раза подряд оно было перенесено из-за коллизий со стороной защиты Ляховца. Сначала судья Сергей Груздев потребовал подтвердить лишение адвокатского статуса Алексея Коврижкина — бывшего защитника подсудимого. Затем экс-полицейский заявил, что не нуждается в адвокатах вовсе и будет защищать себя сам. Однако суд с этим не согласился и назначил ему государственного защитника. Им оказался Шамиль Фейзрахманов.

На заседании 24 декабря Ляховец заявил новое ходатайство — допустить в качестве защитника его жену Марину. Но в этом ему также было отказано.

По версии гособвинения, озвученной прокурором Татьяной Паршинцевой, все пятеро подсудимых объединились в организованную преступную группу, инициатором которой являлся Ляховец. Последний был начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Остальные же, как следует из обвинительного заключения, выполняли его указания. Цель Ляховец, как считает обвинение, преследовал приземлённую — продвижение по службе.

Кроме того, прокурор упомянула о некоем сотруднике московского УФСИН по фамилии Матвеев: он передал Ляховцу сведения о том, что в ночных клубах «Микс» и «Магадан» будут распространяться наркотики «лицом по имени Иван» (речь шла о Голунове). Обвинение утверждает, что Ляховец ввёл этого оперативника УФСИН в заблуждение.

В апреле 2019 года экс-полицейский направил запрос в «Яндекс» с требованием предоставить номер телефона журналиста. Из полученного ответа Ляховец смог определить домашний адрес Голунова, который в дальнейшем использовал для проведения обыска.

Игорь Ляховец Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Непосредственно в день задержания Ивана, 6 июня 2019 года, экс-оперативники УВД по ЗАО действовали по заранее распределённым ролям. Старший опер Денис Коновалов отвечал непосредственно за подброс наркотиков, считают в прокуратуре.

Коновалов положил в рюкзак Голунова без ведома последнего мефедрон. Остальные способствовали этому, так как удерживали его, — сказала Татьяна Паршинцева.

Затем прокурор рассказала о том, что происходило в отделении полиции. По её словам, бывшие оперативники неоднократно применяли к Голунову силу: били его по лицу кулаками, душили, а также «протащили по лестничной клетке, взяв за руки и за ноги».

Следующим шагом в преступной схеме, по версии обвинения, был обыск в квартире журналиста.

Они произвели обыск в квартире Голунова, куда они привезли заранее приготовленный кокаин. Коновалов, находясь в жилище Голунова с 20:00 до 22:00 часов, положил наверх шкафа вещество, — заявила прокурор.

Она также отметила ещё одно нарушение, допущенное в ходе обыска: понятыми стали знакомые полицейских.

Денис Коновалов — единственный из бывших оперативников, кто признал вину полностью. В феврале 2020 года он был переведён под домашний арест, в то время как остальные до сих пор находятся в СИЗО. Максим Уметбаев признал вину частично — он подтверждает, что дал пощёчину Голунову, однако не участвовал в подбросе наркотиков и в фальсификации доказательств. По мнению Ляховца, эта пощёчина «могла возникнуть в результате вызывающего поведения задержанного». Остальные — Сергалиев, Феофанов и Ляховец — свою вину полностью отрицают.

По просьбе адвоката, представляющего интересы Голунова, Сергея Бадамшина, судебное заседание отложили для подготовки к допросу потерпевшего. Оно состоится уже в новом году — 12 января.

Иван Голунов Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (п. «а», п. «б», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019-го и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019-го в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в прошлом году. По словам молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника московского Управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Кроме того, были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались. Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд им в этом отказал.