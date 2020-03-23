Английский Апелляционный суд решил 18 марта пересмотреть дело «Архангельский против банка „Санкт-Петербург“», ставшее, по сути, политическим. NEWS.ru рассказывает последнюю информацию о громком деле, фигурантами которого прямо и косвенно являются видные чиновники в России, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Виталий Архангельский в прошлом владелец петербургской портовой и строительной компании Oslo Marine Group (OMG), а ныне — беглый бизнесмен, проживающий в Великобритании. Архангельский утверждает, что OMG у него отобрал председатель совета правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев при покровительстве видных чиновников Северной столицы, в частности Валентины Матвиенко, которая возглавляла город до 2011 года.

Виталий Архангельский был основателем OMG. В 2008-м во время международного экономического кризиса он потерял большую часть активов. Бизнесмен утверждает, что их у него отобрали мошенническим путём через банк «Санкт-Петербург», который финансировал проекты компании. По словам бизнесмена, Савельев в разгар кризиса потребовал от него перевести право собственности на крупные активы в фирмы, большая часть которых связана с группой «Ренорд-Инвест». Её основателями были сотрудник банка Михаил Смирнов и муж заместителя Савельева Ирины Малышевой. Предприниматель утверждает, что продажи были осуществлены по сговору, а цена активов была сильно занижена.

После переезда в Туманный Альбион Виталий Архангельский в 2011 году подал на банк в суд. Одним из экспертов на заседании выступил известный экономист, профессор Сергей Гуриев. По его словам , использовать имущество компании для обеспечения по её долгам — достаточно распространённая практика. Однако это имущество обычно никогда не переводится на не связанные с банком фирмы, и к тому же подобные сделки всегда чётко оформляются, чего, по словам Гуриева, сделано не было. Профессор заявил, что подобные действия «можно расценивать как мошеннические». С NEWS.ru Гуриев отказался обсуждать судебный процесс.

«Санкт-Петербург» в 2012 году подал встречный иск против Архангельского. Финансовая организация требовала взыскать долг в размере 1,797 млрд руб. из общей суммы задолженности OMG в 2,181 млрд руб. В 2018 году лондонский суд встал на сторону «Санкт-Петербурга». Защитой бизнесмена была подана апелляция, которую Высокий суд Лондона удовлетворил, постановив , что «стандарт доказывания» нижестоящим судом был «излишне высоким», в то время как некоторые ключевые выводы необоснованно были сочтены малозначимыми. В частности, согласно определению этой инстанции, были недооценены доказательства «сговора с целью совершения рейдерского захвата с участием Матвиенко, генерала Пиотровского и других коррумпированных чиновников». Владислав Пиотровский - бывший глава ГУ МВД по Петербургу, после отставки стал топ-менеджером компании «Западный терминал», одной из бывших структур OMG.

Архангельский заявил NEWS.ru, что подобное решение повышает его шансы на успех при повторном рассмотрении.

Многие факты мы уже доказали в первый раз. например, что все «покупатели» активов и другие их участники были подставными лицами. Суд доказательства принял, и их пересматривать не будут. Вероятно, на повторном рассмотрении основной упор будет на оценку рыночной цены активов OMG и, соответственно, размера причинённого ущерба. Виталий Архангельский бизнесмен, экс-владелец Oslo Marine Group бизнесмен, экс-владелец Oslo Marine Group

NEWS.ru обратился за комментариями к банку и к Валентине Матвиенко, но к моменту публикации материала ответов не получил. Архангельский подчёркивает, что формальными ответчиками выступают «Санкт-Петербург» и его президент Савельев, а не Матвиенко или Пиотровский, хотя они и фигурируют в деле. Бизнесмен добавляет, что в ходе рассмотрения дела обсуждалась возможность, что Матвиенко придётся приехать давать показания, но она, видимо, отказалась это делать. По его словам, в петербургских деловых кругах «всем известно», что «Санкт-Петербург» — это фактически кошелёк Валентины Матвиенко. Руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» Дмитрий Сухарев заявил NEWS.ru, что данное финансовое учреждение — карманный банк для петербургских чиновников.





Чтобы в этом убедиться, достаточно взять с сайта раскрытия информации список аффилированных с банком лиц. Среди них, например, есть сын Матвиенко Сергей или многолетний руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. Дмитрий Сухарев глава «Трансперенси Интернешнл» в Петербурге глава «Трансперенси Интернешнл» в Петербурге

По словам Виталия Архангельского, проблемы у председателя Совета Федерации из-за окончательного решения не в пользу банка могут быть в основном репутационные, если будет доказано, что она участвовала в мошенническом рейдерском захвате.

Английским уголовным судам это мошенничество неподсудно, так что особой опасности приезжать в Великобританию для неё нет, хотя она, кажется, теперь всё равно под санкциями (введены США в 2014 году после присоединения Крыма. — NEWS.ru). Если будет решение против банка и Савельева, то его можно обратить на их активы в западных странах — а это, по сути, активы Матвиенко. Но сотня-другая миллионов долларов для неё вряд ли критична, — считает бизнесмен.

Повторное рассмотрение в английском суде должно начаться в 2020 году.