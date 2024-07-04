Baza узнала о миллионных хищениях при реконструкции военного полигона Baza: при реконструкции полигона в Ахтубинске украли свыше 875 млн рублей

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Бомбардировщик Су-27ИБ (Су-34) на полигоне летно-испытательного центра в Ахтубинском авиагарнизоне

Telegram-канал Baza сообщил, что при реконструкции главного испытательного полигона военной авиационной техники в Ахтубинске было украдено свыше 875 млн рублей. Как стало известно каналу, уголовное дело по данному факту возбуждено Следкомом еще в 2022 году, однако уже «два года висит без движения».

Как утверждает канал, на реконструкцию летно-испытательного центра в 2014 году Минобороны РФ выделило около 1,5 млрд рублей. Как отмечается в публикации, исполнителем госзаказа стало ФГУП «Главное Военно-Строительное Управление № 14», а через цепочку субподрядчиков более 900 млн оказались на счетах фирмы «ПромСпецСтройГрупп» (ПССГ).

Канал со ссылкой на следствие отмечает, что в течение двух лет исполнители выполнили небольшой объем работ по контракту, а после ПССГ обанкротили и вывели полученные деньги на счета других фирм. Как отмечается в сообщении канала, одним из руководителей фирмы был Кадыр Караханов, который сегодня уже отбывает срок за хищения на госконтрактах. По данным канала, следователи узнали и имена руководителей соответствующих подразделений в Минобороны, которые похищали деньги вместе с Карахановым.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ провели обыски в петербургском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Речь идет о втором отделе на улице Чайковского. Управление занимается делами о хищении средств из бюджета.