Бастрыкин: в деле Фургала о мошенничестве 10 эпизодов

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела о мошенничестве и создании преступного сообщества вменяется 10 эпизодов преступлений, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, общий ущерб от их деятельности составил 3,8 млрд рублей.

Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд рублей, — рассказал глава СК РФ.

Он отметил, что по данным следствия, преступления совершались в 2007–2020 годах в Москве и Хабаровском крае. Речь идёт в том числе и о тяжких преступлениях против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией.

В настоящий момент на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более одного млрд рублей, наложен арест.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Фургалу было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Следствие по его делу завершено, ему инкриминируют мошенничество и руководство преступным сообществом.

Сам экс-губернатор не признал свою вину.