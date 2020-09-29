Адвокат Быкова обвинил следователей в списании денег со счёта бизнесмена

https://static.news.ru/photo/12b13f78-0227-11eb-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Адвокат Алексей Прохоров, представляющий интересы задержанного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, заявил, что следователи списали со счёта его подзащитного более миллиона рублей.

Юрист отметил, что подал заявление о краже в управление МВД по красноярскому краю, сообщает портал «Подъём».

Кто-то перечислял деньги с расчётного счёта Быкова в «Сбербанке» на его банковскую карту, а затем, как я понимаю, обналичивал где-то в Москве. Каким образом это произошло, непонятно. Никто не имел доступа к деньгам. В период, когда транзакции совершались, мобильный телефон с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» находился в распоряжении органов следствия, — поделился защитник Быкова.

Как ранее сообщал NEWS.ru, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края.