Адвокат Быкова обвинил следователей в списании денег со счёта бизнесмена

Адвокат Алексей Прохоров, представляющий интересы задержанного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, заявил, что следователи списали со счёта его подзащитного более миллиона рублей.
Юрист отметил, что подал заявление о краже в управление МВД по красноярскому краю,
Кто-то перечислял деньги с расчётного счёта Быкова в «Сбербанке» на его банковскую карту, а затем, как я понимаю, обналичивал где-то в Москве. Каким образом это произошло, непонятно. Никто не имел доступа к деньгам. В период, когда транзакции совершались, мобильный телефон с установленным приложением «Сбербанк Онлайн» находился в распоряжении органов следствия, — поделился защитник Быкова.
Как ранее сообщал NEWS.ru, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края.
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