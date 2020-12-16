Абьюзивные отношения: почему студенты вступились за преподавателей ВШЭ

Студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) устроили видеоперфоманс «Возвращение имён», в котором вспомнили уволенных преподавателей. По информации профсоюза «Университетская солидарность» за последнее время в результате реорганизации гуманитарных факультетов, вуз лишился 28 сотрудников, часть которых были уволены из-за политической или правозащитной активности. Это может отразиться на качестве образования и привести к кадровому дефициту, полагают в организации. В Учёном совете заведения настаивают, что увольнения не являются чисткой неблагонадёжных. NEWS.ru узнал подробности происходящего.

Возвращение имён

В опубликованном недавно в YouTube видеоролике, студенты зачитывают имена покинувших «Вышку» преподавателей. Среди них оказались доктора юридических наук Ирина Алебастрова и Елена Лукьянова, доктор филологических наук Гасан Гусейнов, кандидаты юридических наук Андрей Щербович и Елена Глушко, кандидаты политических наук Елена Панфилова, Вера Абелинскайте и Александр Кынев, кандидаты философских наук Илья Гурьянов и Кирилл Мартынов, кандидат философских наук Юлия Горбатова, кандидат социологических наук Элла Панеях, кандидат филологических наук Юлия Галямина, магистр исторических наук Элла Россман, магистр политологии Елена Сироткина, старший преподаватель Виктор Горбатов, а также преподаватель Екатерина Колеснёва.

ВШЭ всегда имела репутацию университета, в котором преподаватели и студенты могли не скрывать свои взгляды. Она была местом, в котором активно велась свободная дискуссия, но в последние два года многие из тех, кто воплощал эту свободу, покинули университет, — говорится в видеообращении.

Как рассказал активист профсоюза «Университетская солидарность» Илья Гурьянов, всего в ходе реорганизации ВШЭ летом этого года, о которой подробно писал NEWS.ru, были уволены 28 человек на двух факультетах.

По данным нашего профсоюза, под разными предлогами и по разным процедурам университет прекратил трудовые отношения с 16 преподавателями факультета гуманитарных наук и с 11 преподавателями факультета права. Некоторые известные своей оппозиционной политической деятельностью преподаватели, например Виктор Горбатов, были именно уволены, получив соответствующее уведомление и положенные по Трудовому кодексу выплаты. Кому-то не продлили договор, как, например, сотрудникам из Школы философии факультета гуманитарных наук Кириллу Мартынову и Татьяне Левиной. Со мной такая же ситуация, но чуть более сложная с правовой точки зрения, потому что в отличие от ряда коллег я ещё в феврале прошёл конкурс на преподавательскую должность, по факту которого, а не по факту подписания договора, и возникают трудовые отношения между работником и университетом как работодателем. И обязанность работодателя после прохождения конкурса либо подписать новый трудовой договор, либо дополнительное соглашение к действующему. Но со мной, как и с двумя очень известными юристами, специалистами по конституционному праву Ириной Алебастровой и Еленой Лукьяновой, договор не подписали. Это было нарушением процедуры, прописанной в Трудовом кодексе, в связи с чем мы обратились в суд с требованием к ВШЭ восстановить нас на работе и выплатить компенсации за то время, которое мы не можем выполнять наши профессиональные обязанности. Предполагаю, что с профессорами юристами не стали продлевать контракт из-за их позиции в связи с поправками в Конституцию, а со мной — из-за профсоюзной работы. Илья Гурьянов зампредседателя профсоюза «Университетская солидарность» в НИУ ВШЭ зампредседателя профсоюза «Университетская солидарность» в НИУ ВШЭ

Также он отметил, что помимо преподавателей в этом году администрация ВШЭ не продлила контракт с научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Полетаева Яном Сурманом. Он является иностранным гражданином и три года работал в вузе, участвуя в научных проектах, связанных, например, с гендерными исследованиями и проблемами исторической памяти.

Он организовал около десятка международных проектов и опубликовал за это время внушительное число научных работ. Поэтому руководители института хотели предложить ему постоянную ставку в институте, но администрация [ВШЭ] сказала, что нет — у него закончился срок срочного трудового договора, и от такого потенциально «опасного» исследователя избавились, — продолжает Гурьянов.

По его словам, часть преподавателей, «посмотрев на такое поведение руководства университета, просто ушли уже в сентябре в том числе из-за солидарности с уволенными и несогласия с кадровой политикой руководства». Часть членов профсоюза «Университетская солидарность» подыскивает место, чтобы уйти из «Вышки» в конце учебного года, добавляет активист.

Ненапрасные опасения

Илья Кукулин hse.ru

Как сообщала магистр исторических наук Элла Россман, в июле из школы культурологии ВШЭ пытались уволить «потрясающих преподавателей и учёных» Илью Кукулина и Марию Майофис. Этого не произошло из-за общественной кампании коллег и студентов в их защиту.

Илья Владимирович упомянул в том числе о давлении, которое на него и на других преподавателей оказывалось по причинам их гражданской активности, в том числе со стороны бывшего руководителя Школы культурологии Виталия Куренного. Виталий Анатольевич <...> обвиняет Илью Владимировича в клевете (в посте в Facebook. — NEWS.ru) и утверждает, что никакого давления нет и в помине. Ему вторит администрация Вышки, которая спешит на публичные комментарии бывших сотрудников (а были опубликованы не только свидетельства Кукулина, но и Виктора Горбатова, Гасана Гусейнова и Ольги Рогинской) ответить, что политика тут не причём, это рабочая реорганизация и никто ни на кого не давит, — писала Россман.

По её словам, уверения, что в ВШЭ по политическим причинам никого не преследуют, «являются неправдой», напомнив, что в конце 2019 года на итоговом собрании Школы культурологии Виталий Куренной якобы оказывал на неё и других сотрудников давление за их политические взгляды и их открытое выражение на разных сетевых ресурсах.

Формально речь шла о том, что мы не должны высказываться по острым вопросам с аффилиацией Вышки. Но очень быстро оказалось, что высказываться не надо вообще ни о чём, ни в медиа, ни в соцсетях. Дискуссия скатилась в выражения типа «Россман строчит статьи на „Эхо Москвы“...» (это цитата из Куренного, никогда не писала для «Эха», кстати). Сотрудников очень отчитывали в первую очередь за открытое письмо с возражениями Учёному совету, который предписал Гасану Гусейнову извиняться перед ботами в сети (открытое письмо было опубликовано на «Эхе Москвы». — NEWS.ru), — вспоминала Россман.

Также по её словам речь на собрании шла и о бывшем студенте ВШЭ и оппозиционном блогере Егоре Жукове, которого подвергли уголовному преследованию за «экстремистскую деятельность», а до этого пытались обвинить в участии в «массовых беспорядках» во время протестов за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму в 2019 году.

[Жукова], как мы тогда узнали, «чуть не посадили» именно из-за нашей активности (а я думала, из-за сфабрикованного обвинения). Несколько преподавателей вступили в полемику, справедливо заметив, что дискурс пошёл совсем позднесоветский, и что мы не можем позволить себе играть по таким правилам, — отмечала Элла Россман.

Помимо прекращения трудовых отношений с сотрудниками, руководство ВШЭ, как сообщало студенческое издание DOXA, в июне сняло с должности руководителя академической программы «Культурология» Ольгу Рогинскую, которая осталась преподавать в университете в должности доцента.

Как стало известно NEWS.ru из имеющегося в распоряжении редакции письма декана факультета гуманитарных наук Михаила Бойцова всем сотрудникам подразделения, «Ольга Олеговна снята с должности, потому что от руководителей факультета ожидается выдержка и обращение со своими смутными опасениями напрямую к начальству, а не в медиа». Судя по всему, речь идёт о комментарии Рогинской изданию DOXA, где она высказала опасения, что реорганизация факультетов может быть использована для избавления от «неугодных» преподавателей. Кроме того, она также критически высказывалась о кадровой политике вуза на своей странице в Facebook.

Как показали последующие события, её опасения вовсе не были напрасными, — констатирует Илья Гурьянов.

Противоречивая линия

hse.ru

После объявления о реорганизации трёх факультетов ВШЭ, «Университетская солидарность» предложила руководству вуза объявить критерии, по которым будет происходить набор в подразделения после структурных изменений, а также создать кадровые комиссии и пригласить в них членов профсоюза, чтобы не было дискриминации тех коллег. Но, как уверяет Илья Гурьянов, администрация проигнорировала эти предложения.

Мы опасались, что отказ от прозрачных процедур найма сотрудников в реорганизованные подразделения свидетельствует о том, что есть «списки неблагонадёжных», хотя руководство вуза их в июне-июле активно отрицало, — говорит Гурьянов.

Действительно, летом представитель университета Андрей Лавров заверял, что вуз не ведёт никаких «чёрных списков» преподавателей, однако впоследствии в «Университетской солидарности» узнали, что в случае со Школой философии и культурологии такие документы якобы имели место.

Профессор Дмитрий Носов, который по данным нашего профсоюза в годы СССР работал в Совете по делам религии, курировавшемся КГБ, откуда-то «сверху» передавал руководителю школы Анастасии Углевой списки тех людей, которые остаться не должны. Исходно же, по нашим сведениям, Анастасия Валерьевна хотела пользоваться объективными критериями оценки работников: оценкой публикационной активности, студенческими оценками преподавания, включённостью сотрудников в проекты научных фондов, — отмечает Илья Гурьянов.

По его мнению «из-за непродуманной кадровой политики и „абьюзивных“ отношений администрации с сотрудниками» качество образования «сильно упало».

«Абьюзивность» заключается в том, что администрация отказывается от открытого диалога с сотрудниками по вопросам развития университета, но всё время создаёт ситуацию, чтобы сотрудник чувствовал себя виноватым: мало публикуется, или готовит монографии, а не статьи, или же привлекает в подразделение мало денег «извне». А ещё больше пугает коллег, когда увольняют вообще без объяснения причин: мол, сами догадайтесь, что с вами не так. Это настоящий административный террор. А ведь в число уволенных попали по-настоящему выдающиеся работники, которые на протяжении ряда лет избирались студентами лучшими преподавателями во время ежегодных конкурсов, — комментирует Гурьянов.

По его мнению, руководство ВШЭ «довольно противоречиво относится к участию преподавателей, научных работников и студентов в той или иной политической деятельности». С одной стороны, они говорили, что Вышка должна быть «вне политики» и любая такая активность со стороны преподавателей и студентов, очевидно, руководством не приветствуется. С другой — ректор Ярослав Кузьминов избирался в Мосгордуму и после этого была попытка на его место избрать проректора Валерию Касамару.

С одной стороны, руководство вуза декларирует некоторый политический нейтралитет, а с другой — избавляется от «неугодных» преподавателей и студентов, занимающихся политической активностью и даже правозащитной работой, что по мнению ректората может привлечь некое нежелательное внимание к вузу. Так, из 28 коллег, с которыми ВШЭ прекратило трудовые отношения в ходе реорганизации, около 10-15 сотрудников открыто выражали оппозиционные политические взгляды, занимались гражданским активизмом или, как я, правозащитной деятельностью. То же самое можно сказать и в отношении студентов, как например показывает история Егора Жукова, которому не дали возможности обучаться в магистратуре Вышки даже после подписания соответствующего договора, закрыв магистерскую программу, — отмечает Гурьянов.

В итоге, по его словам, данную программу стали реализовывать в «Свободном университете», созданном группой уволенных преподавателей ВШЭ.

Илья Гурьянов полагает, что после увольнения некоторых специалистов «по ряду направлений стал чувствоваться кадровый голод». В качестве примера профсоюзный активист напомнил, как руководитель появившейся после реорганизации Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Анастасия Углева рассылала аспирантам предложения взять на себя преподавание некоторых дисциплин.

Очевидно, это произошло из-за ухода более опытных преподавателей, и аспиранты на некоторых направлениях стали вести занятия, что, вероятно, может негативно сказаться на качестве преподавания, — отмечает бывший преподаватель ВШЭ.

По его предположению, кадровый голод в вузе может усилиться из-за того, что некоторые «действительно сильные специалисты» намерены уходить в конце года из-за несогласия с политикой администрации.

Негуманитарное будущее

hse.ru

По оценкам профсоюза «Университетская солидарность», гуманитарные подразделения стали ненужными ВШЭ в том объёме, в каком они сформировались за последние годы.

Гуманитариям не нужны лаборатории с дорогостоящим оборудованием, они более «лёгкие на подъём». В каком-то маленьком объёме руководство Вышки, наверное, оставят и этот сектор, но при условии, что он будет состоять из людей на 100% лояльных администрации и готовых выполнять любые её распоряжения. То есть происходит своего рода негативный отбор — оставляют лояльных, а не лучших, — полагает Илья Гурьянов.

При этом он обращает внимание на то, что в ВШЭ сейчас активно открывает другие направления — удалось привлечь математиков, физиков, планируется открытие биологического факультета.

NEWS.ru направил в пресс-службу университета запрос с просьбой прокомментировать, с чем связан уход преподавателей из ВШЭ, сказался ли он на качестве образования и как руководство вуза относится к участию сотрудников и студентов в общественных кампаниях и уличных акциях как оппозиционного, так и лоялистского толка. Однако там не смогли оперативно дать ответ.

Ранее в ВШЭ сообщали , что «процесс кадровых и структурных изменений происходил в рамках реорганизации факультета права, факультета гуманитарных наук и факультета бизнеса и менеджмента, которая была утверждена в новой Программе развития до 2030 года, принятой Учёным советом».

Руководители ВШЭ в течение 2020 года проводили серию встреч с коллективом факультетов, которые проходили реорганизацию в первую очередь. При приёме на работу определяющими факторами являлись профессионализм, академический потенциал, соответствие требованиям проектного университета, которым в рамках новой программы развития до 2030 года становится Вышка. Помимо этого учитывалась публикационная активность, а также студенческая оценка преподавания, — заявляли в вузе.

Как сообщил NEWS.ru экс-руководитель Школы культурологии, а ныне член Учёного совета ВШЭ Виталий Куренной, в вузе сокращения происходят регулярно, но это якобы никак не связано с политическими взглядами преподавателей и научных работников.

Критерии для сокращения являются объективными — они связаны с публикационной активностью преподавателей, а также с оценкой студентами качества преподавания. Это главные критерии. И то, что коллеги ранжирует это, придавая этому больший вес в форме преследования за взгляды — этот аргумент просто смешон. Руководство университета многократно объясняло эту позицию. Это никак не отражается на качестве образовательного процесса в университете, потому что такого рода процессы продиктованы исключительно тем, что сокращается нагрузка. Это означает, что в учебных планах нужно сокращать количество читаемых курсов. Какой кадровый голод, ну вы что! В университете тысячи преподавателей. Кто-то увольняется кто-то принимается. Это понятный процесс. Виталий Куренной член Учёного совета НИУ ВШЭ член Учёного совета НИУ ВШЭ

По его мнению, ВШЭ постоянно повышает качество образования. В 2020 году, например, «серьёзно увеличилась доля дистанционных курсов». И студенты, как подчёркивает Куренной, «могут воспользоваться лучшими курсами со всего мира».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.