14 эпизодов «омбудсмена»: дело Владимира Воронцова начали слушать в суде

Дело в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» насчитывает 14 эпизодов по самым разным статьям: вымогательство, распространение порнографии, оскорбление представителей власти, клевета. 8 октября 2020 года было завершено расследование, а 28 октября уже прошло предварительное заседание по делу. Адвокаты рассчитывают на возвращение дела в прокуратуру. В сложной структуре обвинений против Владимира Воронцова разбирался NEWS.ru.

14 эпизодов по самым разным статьям в деле Владимира Воронцова появились не сразу. Сначала его обвиняли лишь в вымогательстве (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК): по версии следствия, Воронцов, пытаясь отомстить специалисту кадровой службы управления внутренних дел на метрополитене, стал вымогать у него 300 тысяч рублей. Отомстить Воронцов хотел за то, что кадровик отказался посодействовать в приёме его на службу — и не просто не помог, но разоблачил его перед начальством как одного из создателей паблика «Омбудсмен полиции». Тогда Воронцов решил раздобыть интимные снимки сотрудника. Для этого он обратился к знакомой сотруднице полиции и попросил «развести» мужчину на ню-фотографии. Девушка выполнила просьбу: после более близкого знакомства кадровик отправил ей непристойные фото, которые затем попали к Воронцову. Последний опубликовал фотографии во «ВКонтакте». Мужчина, чьи интимные снимки были выставлены на всеобщее обозрение, начал принимать меры, чтобы удалить их, но ничего не добился. Тогда Воронцов связался с ним и предложил удалить фото за 300 тысяч рублей. Однако кадровик такой суммой не располагал и предложил 30 тысяч рублей. Автору паблика этих денег показалось мало, поэтому фотографии обнажённого сотрудника УВД на метрополитене по-прежнему мог увидеть любой желающий. Когда о ню-фотосессии узнало руководство, сотрудника кадровой службы уволили. События, по информации следователей, происходили в октябре 2017 года.

Артем Геодакян/ТАСС

Этот эпизод адвокат Воронцова Сергей Тюленев называет основным, к которому позже присовокупились ещё 13. В конце мая появился эпизод с распространением порнографии (242-я статья УК), в июле добавились два эпизода с оскорблениями представителей власти (319-я статья УК), в августе — ещё семь эпизодов с оскорблением представителей власти и один с распространением порнографии.

От рассказа о содержании этих эпизодов адвокат предпочёл воздержаться, но известно, что вторую статью за вымогательство Воронцову вменили за обман бывшей сотрудницы полиции. Узнав, что женщину уволили из органов за «недостойное поведение, порочащее честь сотрудника», он предложил ей юридическую помощь в восстановлении на работе. Жертва согласилась на предложение и отправила ему откровенные фото и видео, из-за которых она и была уволена. Воронцов, по версии следствия, распорядился этими файлами по-своему: начал угрожать женщине, что опубликует их в соцсетях. За непубликацию интимных снимков требовал 30 тысяч рублей, которые пострадавшая перевела ему. Эпизоды с распространением порнографии тесно связаны с эпизодами вымогательства.

Оскорбления представителей власти следователи увидели в самом паблике «Омбудсмен полиции», в котором на протяжении последних лет Воронцов публиковал неприглядную информацию о начальнике правового отдела УВД одного из округов Москвы и о старшем оперуполномоченном по особо важным делам столичного управления собственной безопасности столичного ГУ МВД.

Другой адвокат Воронцова, Александр Самухов, заметил, что все эпизоды уголовного дела «связаны с профессиональной деятельностью».

Эпизод с оскорблениями представителей власти связан с его профессиональной деятельностью. Скажу так, информация бралась в том числе из паблика «Омбудсмен полиции» и Telegram-канала. Эпизод с клеветой — тоже всё из паблика, потерпевшая посчитала опубликованную информацию клеветой на неё. Александр Самухов адвокат адвокат

Адвокат Тюленев также выразил надежду, что дело его подзащитного будет возвращено в прокуратуру — возможно, это произойдёт уже на предварительном слушании. Однако судья имеет право направить дело в надзорное ведомство на любом этапе разбирательства, заметил он.

Адвокат Самухов рассказал NEWS.ru, что сегодняшнее заседание было отложено до 11 ноября. Об этом ходатайствовала сторона защиты: в дело вступила новый адвокат, и ей нужно время, чтобы ознакомиться с материалами. Также, по его словам, скорее всего, адвокаты заявят на следующем заседании ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Арест Воронцова был продлён ещё на три месяца, до 21 января 2021 года.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стоит отметить, что изначально автора «Омбудсмена полиции» защищал адвокат Сергей Бадамшин. Публичных заявлений о том, что он больше не ведёт дело, Бадамшин не делал, однако упоминания о деле Воронцова в его Telegram-канале прекратились в начале августа 2020 года.

Всё дело Воронцова — расправа за его деятельность. Система против человека традиционно показывает свою безбашенную жестокость. Обвинение основано на оговоре. Всё это уже стало привычным юридическим ландшафтом. Но что меня цепляет в этом деле. Дома осталась жена Владимира и маленькая дочка, которые пережили второй налёт спецназа и обыск за неполный месяц. Я просто не могу представить, что чувствует ребёнок, в дом которого дважды (!) врывается спецназ и выволакивает отца. Сегодня спецназ зашёл через окно. В дом с ребёнком? Не к шайтанам и вооружённым бандитам, а к человеку, чьё оружие — слово, и его семье, — говорил Бадамшин в день задержания Воронцова.

Правозащитник Павел Чиков в недавнем разговоре с политологом Екатериной Шульман сказал, что решение сменить адвоката — личное решение Воронцова.

Он предпочитает защищаться адвокатами неправозащитными, непубличными. Это его решение. Он, видимо, видит в этом какую-то цель и выгоду, — рассказал он.

Воронцова задержали в начале мая 2020 года, тогда же ему было предъявлено первое обвинение в вымогательстве. 8 мая 2020 года суд отправил его в СИЗО, где он находится по сей день, несмотря на неоднократные обжалования арестов. Возбудить дело против общественника следственные органы пытались несколько раз, последняя попытка произошла за месяц до возбуждения уголовного дела. Тогда силовики пришли к нему домой с обыском, увезли на допрос, однако отпустили в статусе свидетеля. Месяцем позже квартиру Воронцова брал штурмом спецназ.