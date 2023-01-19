Женские соски разрешат показывать в Facebook и Instagram

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Обнаженные женские соски разрешат показывать в Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в РФ запрещена) для того, чтобы не нарушать права трансгендеров и небинарных людей, сообщает газета The Guardian. Такое решение вынес наблюдательный совет Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), у компании есть 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации.

По информации издания, совет посоветовал пересмотреть правила, касающиеся модерации снимков женской груди, по которым обнаженные фото блокировались. В подразделении заявили, что «политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различиях между мужским и женским телами», поэтому ее нужно изменить.

Поводом для обсуждения пересмотра правил стал инцидент, когда алгоритмы Facebook удалили посты трансгендерной пары из США, однако после жалоб публикации были восстановлены.

В декабре 64-летняя певица Мадонна опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке исполнительница позирует в кружевном боди черного цвета и чулках. На фото Мадонна наложила фильтр с эффектом в виде пламени на теле.

Ранее Meta создала специальную рабочую группу для решения вопроса о возвращении экс-президенту США Дональду Трампу доступа к заблокированным аккаунтам в соцсетях. Указывалось, что решение ожидается до конца января.