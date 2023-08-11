Каждый из нас в той или иной мере фотограф. Кто-то делает снимки на мобильный телефон, у кого-то есть профессиональные камеры. Фильтры, программы обработки фото — неважно, насколько искусно вы владеете этими умениями. Главное — увлеченность фотоискусством и желание найти единомышленников. NEWS.ru представляет обзор групп «ВКонтакте», посвященных фото- и видеосъемке.
«Живописность русских коммуналок»: бабушкины сервизы и стародачные места
«Наблюдаем за бытом людей, замечая прекрасное в обыденном», — это девиз авторов необычного канала о фотографиях.
«Живописность русских коммуналок» — ностальгическая группа с более чем 500 тысячами подписчиков. Пользователи размещают здесь фото стародачных посиделок, бабушкиных сервизов, советских комодов и, разумеется, котиков.
«Коммуналки, панельки, квартиры без евроремонта, общаги, деревенские домики и их жильцы и гости. Простая и тихая бытовая жизнь, которая всех нас окружает. Искренне и по-домашнему, будто любимая бабушка погладила по голове», — говорится в описании группы.
«Пленкография»: эти фото хочется рассматривать
Авторы группа «Пленкография» предлагают своим подписчикам «фотографии, которые хочется рассматривать». По набору сюжетов это совершенно разные изображения: и кадры со съемок фильма «Брат», и Шон Коннери, подписывающий кокос маленькой фанатке на съемках картины «Доктор Ноу» на Ямайке (1962 год).
Также здесь можно увидеть другие исторические фото.
- Доктор Муди Джейкобс показывает гигантский синяк на боку своей пациентки Энн Ходжес, единственного человека в истории, пострадавшего от метеорита, 1954 год.
- Аттракцион «Чертова дыра» был разработан немецким инженером Эрнстом Хоффмайстером в конце 1940-х годов.
- Танцевальный марафон 27-часового непрерывного танца с шестью разными партнерами, 1930-е.
«Снято на телефон»: основы съемки и мастер-классы
«Снято на телефон» — блог о видеосъемке на телефон. Желающие развиваться в этом направлении найдут тут советы по основам съёмки, примеры коммерческих работ, туториалы, мастер-классы, обучающие марафоны и другие полезные материалы.
«Огромнейший плюс в видеосъёмке на телефон — это компактность. Когда я переходил с камеры на телефон, самыми главными критериями были компактность устройства и качество картинки. За счёт небольшого размера и веса можно крепить телефон куда угодно и захватывать внимание зрителей необычными ракурсами», — пишет основатель канала Дмитрий Музалевский.
«Фотки на сименс»: от природы до городских пейзажей
«Фотки на сименс» — еще одна группа, где можно найти советы по съемке на мобильное устройство и увидеть самые разные кадры, созданные с помощью простой съемки или с использованием различных эффектов, от природы до городских пейзажей.
«Lr — обработка фото — мобильная фотография»: как помогают пользователям
В этой группе одни пользователи помогают другим обрабатывать фотографии в программе Lightroom или других приложениях на смартфоне или компьютере.
Как правило, пользователи просят поправить, поменять фон или убрать из кадры лишние предметы. Главное правило группы — помощь оказывается бесплатно.
Mars Curiosity Rover: фото Марса
Авторы группы Mars Curiosity Rover делятся со своими подписчиками кадрами Красной планеты, сделанными с помощью камеры на американском марсоходе. Любителям планет найдется что поразглядывать в этом многообразии кадров.