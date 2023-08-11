Здесь объединяются ценители фото: обзор групп «ВКонтакте»

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Каждый из нас в той или иной мере фотограф. Кто-то делает снимки на мобильный телефон, у кого-то есть профессиональные камеры. Фильтры, программы обработки фото — неважно, насколько искусно вы владеете этими умениями. Главное — увлеченность фотоискусством и желание найти единомышленников. NEWS.ru представляет обзор групп «ВКонтакте», посвященных фото- и видеосъемке.

«Живописность русских коммуналок»: бабушкины сервизы и стародачные места

«Наблюдаем за бытом людей, замечая прекрасное в обыденном», — это девиз авторов необычного канала о фотографиях.

«Живописность русских коммуналок» — ностальгическая группа с более чем 500 тысячами подписчиков. Пользователи размещают здесь фото стародачных посиделок, бабушкиных сервизов, советских комодов и, разумеется, котиков.

«Коммуналки, панельки, квартиры без евроремонта, общаги, деревенские домики и их жильцы и гости. Простая и тихая бытовая жизнь, которая всех нас окружает. Искренне и по-домашнему, будто любимая бабушка погладила по голове», — говорится в описании группы.

«Пленкография»: эти фото хочется рассматривать

Авторы группа «Пленкография» предлагают своим подписчикам «фотографии, которые хочется рассматривать». По набору сюжетов это совершенно разные изображения: и кадры со съемок фильма «Брат», и Шон Коннери, подписывающий кокос маленькой фанатке на съемках картины «Доктор Ноу» на Ямайке (1962 год).

Также здесь можно увидеть другие исторические фото.

Доктор Муди Джейкобс показывает гигантский синяк на боку своей пациентки Энн Ходжес, единственного человека в истории, пострадавшего от метеорита, 1954 год.

Аттракцион «Чертова дыра» был разработан немецким инженером Эрнстом Хоффмайстером в конце 1940-х годов.

Танцевальный марафон 27-часового непрерывного танца с шестью разными партнерами, 1930-е.

«Снято на телефон»: основы съемки и мастер-классы

«Снято на телефон» — блог о видеосъемке на телефон. Желающие развиваться в этом направлении найдут тут советы по основам съёмки, примеры коммерческих работ, туториалы, мастер-классы, обучающие марафоны и другие полезные материалы.

«Огромнейший плюс в видеосъёмке на телефон — это компактность. Когда я переходил с камеры на телефон, самыми главными критериями были компактность устройства и качество картинки. За счёт небольшого размера и веса можно крепить телефон куда угодно и захватывать внимание зрителей необычными ракурсами», — пишет основатель канала Дмитрий Музалевский.

«Фотки на сименс»: от природы до городских пейзажей

«Фотки на сименс» — еще одна группа, где можно найти советы по съемке на мобильное устройство и увидеть самые разные кадры, созданные с помощью простой съемки или с использованием различных эффектов, от природы до городских пейзажей.

«Lr — обработка фото — мобильная фотография»: как помогают пользователям

В этой группе одни пользователи помогают другим обрабатывать фотографии в программе Lightroom или других приложениях на смартфоне или компьютере.

Как правило, пользователи просят поправить, поменять фон или убрать из кадры лишние предметы. Главное правило группы — помощь оказывается бесплатно.

Mars Curiosity Rover: фото Марса

Авторы группы Mars Curiosity Rover делятся со своими подписчиками кадрами Красной планеты, сделанными с помощью камеры на американском марсоходе. Любителям планет найдется что поразглядывать в этом многообразии кадров.