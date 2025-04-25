Юморист раскрыл правду о здоровье Дубовицкой Юморист Лукинский опроверг слухи о серьезной болезни Дубовицкой

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Телеведущая Регина Дубовицкая регулярно приезжает на съемки «Аншлага», и она всегда была худой, сказал в беседе с NEWS.ru юморист Николай Лукинский, назвав разговоры о нездоровье артистки странными. Он добавил, что Дубовицкая говорила ему о том, что она «немножко прибаливает», однако о чем-то серьезном речь не шла.

Я с ней разговаривал дней десять назад, она сказала, что по здоровью прибаливает немножечко. Она все-таки не юная девушка, но ничего такого (об онкологии или другом серьезном заболевании. — NEWS.ru) я не слышал, — сказал Лукинский.

Юморист отметил, что телеведущая была в хорошем настроении, впрочем, она всегда настроена оптимистично. Лукинский выразил удивление, что последний снимок с Дубовицкой наделал столько шума, так как она всегда была худая и миниатюрная.

Фото Дубовицкой ранее опубликовал юморист Сергей Дроботенко. На снимке артистка выглядела несколько похудевшей и уставшей. Некоторые пользователи даже предположили, что у Дубовицкой могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

До этого ее коллеги поспешили опровергнуть появившиеся слухи о болезни известной телеведущей. Изменения во внешности, которые накануне взбудоражили поклонников, они объяснили неудачным ракурсом фотографии.