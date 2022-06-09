«Яндекс. Карты» избавится от границ государств на обзорной карте мира «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сервис «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Она станет физико-географической, и акцент на ней будет сделан на природные объекты. Это обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения сервиса.

Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно, — добавили в организации.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» даст пользователям возможность запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы компании, и удалить все данные о себе, включая данные, собранные голосовым помощником «Алиса», «Яндекс.Музыкой», «Яндекс.Картами», «Яндекс.Почтой», «Яндекс.Диском», «Яндекс.Дзеном», «Яндекс.Переводчиком», «Яндекс.Погодой», «Яндекс.Мессенджером», «Яндекс.Бизнесом» и «Яндекс.Станцией». Если пользователь решится на такой шаг, большая часть данных будет удалена в течение суток.